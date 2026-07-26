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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडकौन है CJP प्रोटेस्ट से वायरल होने वाला ये लड़का? एक रील से रातोंरात बन गया 'नेशनल क्रश'

कौन है CJP प्रोटेस्ट से वायरल होने वाला ये लड़का? एक रील से रातोंरात बन गया 'नेशनल क्रश'

Who Is Abhinav Bisht: कॉकरोच जनता पार्टी के प्रोटेस्ट से एक लड़का रातोंरात नेशनल क्रश बन गया. इसका एक रील वीडियो रातोंरात वायरल हुआ और इसे मिलियन्स में व्यूज मिले. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 26 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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जंतर मंतर पर जहां कॉकरोच जनता पार्टी नीट पेपर लीक मामले में प्रोटेस्ट कर रही थी वहीं, लोगों की भीड़ के वीडियोज भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहे थे. इसी बीच स्टूडेंट्स का भला हो पाता या नहीं लेकिन कई लोगों और इन्फ्लुएंसर्स का भला जरूर हो गया. इस प्रोटेस्ट से कई ऐसी तस्वीरें और वीडियो रहे, जिसमें लोग रातोंरात सोशल मीडिया पर छा गए. इसी बीच एक लड़का रातोंरात रील स्टार बन गया. या फिर यूं कहें कि नेशनल क्रश बन गया. चलिए बताते हैं इसके बारे में.

एक रील वीडियो ने बनाया नेशनल क्रश

दरअसल, सीजेपी प्रोटेस्ट के बीच अभिनव बिष्ट नाम के लड़के का एक रील वीडियो खूब वायरल हो रहा है. उसने अपने दोस्तों के साथ इस प्रोटेस्ट में हर दिन हिस्सा तो लिया साथ ही खूब रील्स भी बनाए, जिन्हें भर-भरकर व्यूज भी मिले. इसी बीच हिंदी सॉन्ग 'तेरी गलियों में मोहब्बत होगी...' पर अभिनव ने दोस्तों के साथ वीडियो बनाया, जब लाठी चार्ज होने का दृश्य दिखा था. ये रील देखते ही देखते दो दिनों में वायरल हो गई.

 
 
 
 
 
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2 में मिले 150 मिलियन से ज्यादा व्यूज

अभिनव बिष्ट ने हिंदी सॉन्ग 'तेरी गलियों में मोहब्बत होगी...' वीडियो को जैसे ही शेयर किया वो देखते ही देखते दो दिनों में 150 मिलियन के पार 152 मिलियन व्यूज पर पहुंच गया है. इसे धड़ल्ले से लोग खूब देख रहे हैं और वीडियो पर 6.2 मिलियन तो व्यूज भी मिले हैं. अभिनव के इस वीडियो को मनीष सिसोदिया और सोनम खान जैसे सेलेब्स ने तक ने लाइक किया है. वहीं, फातिमा सना शेख ने भी कमेंट किया है. ये लड़का देखते ही देखते नेशनल क्रश बन गया है. अभिनव अब जेन जी सेंसेशन बन चुके हैं.

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कौन है अभिनव बिष्ट?

बहरहाल, अगर अभिनव बिष्ट के बारे में बात की जाए तो ये एक सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं. इंस्टाग्राम से लेकर यूट्यूब तक पर वीडियोज बनाते हैं. उन्हें फनी वीडियोज के लिए जाना जाता है. इंस्टाग्राम पर अभिनव के 574k फॉलोअर्स हैं. Issac IRL के नाम से यूट्यूब चैनल भी है, जहां पर 6.93 लाख सब्सक्राइबर्स भी हैं. अभिनव को सीजेपी प्रोटेस्ट का भरपूर फायदा मिला जहां से वो अपनी ग्लोबली पहचान बनाने में सफल रहे.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 26 Jul 2026 05:39 PM (IST)
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