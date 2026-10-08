'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया...', नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनिल कपूर

नाना पाटेकर का 8 अक्तूबर को निधन हो गया और देर रात में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. दिवंगत अभिनेता का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान और तीन गन सैल्यूट के साथ किया गया. उनकी अंतिम विदाई में राजनीति से लेकर बॉलीवुड गलियारे तक के सेलेब्स शामिल हुए थे. ऐसे में देर रात अनिल कपूर ने भी दोस्त के जाने का गम जाहिर किया और दिल कचोल लेने वाली पोस्ट साझा की.

अनिल कपूर ने एक्स पर पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने नाना पाटेकर के जाने का गम तो जाहिर किया साथ ही दिवंगत एक्टर और जिगरी दोस्त सतीश कौशिक को भी याद किया.

नाना पाटेकर के निधन से टूट अनिल कपूर

नाना पाटेकर के निधन पर अनिल कपूर ने दुख जताया है. उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर की और लिखा, 'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया... पहले सतीश और अब मेरा नान्या. नान्या तू अचानक बहुत जल्दी चला गया. दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार, हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया. बहुत मिस करूंगा तुझे. लाइफ में सेट पर, फोन पर बड़े पर्दे पर.'

Mera dost mujhe chhodkar chala gaya... pehle Satish aur ab mera Nanya. NANYA, tu achanak bohot jaldi chala gaya... Duniya ka sabse bada kalakaar, humein chhodkar hamesha-hamesha ke liye chala gaya. Bohot miss karunga tujhe, life mein, set par, phone par aur bade parde par... 😢 https://t.co/zmA6LhGIfk — Anil Kapoor (@AnilKapoor) October 8, 2026

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

बहरहाल, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे एक्टर को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्होंने स्क्रिन पर अमिट छाप छोड़ी है. वो 3 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं और सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2013 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था.

नाना पाटेकर ने फिल्मी सफर की शुरुआत 1978 में फिल्म 'गमन' से की थी. इसका निर्देशन मुजफ्फर अली ने किया था. इसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी अहम रोल में थे. नाना पाटेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर 'ओ रोमियो' में देखा गया था. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.