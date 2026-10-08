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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया...', नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनिल कपूर

'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया...', नाना पाटेकर के निधन से टूटे अनिल कपूर

नाना पाटेकर के निधन पर अनिल कपूर दिल को कचोट लेने वाली पोस्ट शेयर की है. नाना के निधन से दोस्त अनिल एक दम ही टूट गए. उन्होंने सतीश कौशिक को भी याद किया.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 11:39 PM (IST)
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नाना पाटेकर का 8 अक्तूबर को निधन हो गया और देर रात में ही उनका अंतिम संस्कार किया गया. दिवंगत अभिनेता का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान और तीन गन सैल्यूट के साथ किया गया. उनकी अंतिम विदाई में राजनीति से लेकर बॉलीवुड गलियारे तक के सेलेब्स शामिल हुए थे. ऐसे में देर रात अनिल कपूर ने भी दोस्त के जाने का गम जाहिर किया और दिल कचोल लेने वाली पोस्ट साझा की. 

अनिल कपूर ने एक्स पर पोस्ट शेयर की. इसमें उन्होंने नाना पाटेकर के जाने का गम तो जाहिर किया साथ ही दिवंगत एक्टर और जिगरी दोस्त सतीश कौशिक को भी याद किया.

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नाना पाटेकर के निधन से टूट अनिल कपूर

नाना पाटेकर के निधन पर अनिल कपूर ने दुख जताया है. उन्होंने इमोशनल पोस्ट शेयर की और लिखा, 'मेरा दोस्त मुझे छोड़कर चला गया... पहले सतीश और अब मेरा नान्या. नान्या तू अचानक बहुत जल्दी चला गया. दुनिया का सबसे बड़ा कलाकार, हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया. बहुत मिस करूंगा तुझे. लाइफ में सेट पर, फोन पर बड़े पर्दे पर.'

नाना पाटेकर का फिल्मी करियर

बहरहाल, अगर नाना पाटेकर के फिल्मी करियर के बारे में बात की जाए तो 1 जनवरी, 1951 को महाराष्ट्र में जन्मे एक्टर को उनके बेहतरीन अभिनय के लिए जाना जाता है. उन्होंने स्क्रिन पर अमिट छाप छोड़ी है. वो 3 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीत चुके हैं और सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2013 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था.

नाना पाटेकर ने फिल्मी सफर की शुरुआत 1978 में फिल्म 'गमन' से की थी. इसका निर्देशन मुजफ्फर अली ने किया था. इसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी अहम रोल में थे. नाना पाटेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर 'ओ रोमियो' में देखा गया था. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:39 PM (IST)
Tags :
Anil Kapoor नाना पाटेकर
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