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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडपंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि

पंचतत्व में विलीन हुए नाना पाटेकर, राजकीय सम्मान के साथ हुआ अंतिम संस्कार, पत्नी-बेटे ने दी मुखाग्नि

Nana patekar funeral: नाना पाटेकर पंचतत्व विलीन हो चुके हैं. दिवंगत एक्टर का अंतिम संस्कार पुणे में राजकीय सम्मान के साथ किया गया. उनके बेटे मल्हार ने नम आंखों से पिता को अंतिम विदाई दी.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 08 Oct 2026 11:52 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर नाना पाटेकर ने 8 अक्तूबर, 2026 की सुबह अंतिम सांस ली. उनका निधन हार्ट अटैक की वजह से हुआ. अस्पताल जाने से पहले ही अभिनेता ने दम तोड़ दिया था. डॉक्टरों ने फिर भी कोशिश की और सीपीआर दिया लेकिन हालत में सुधार नहीं हुआ तो मृत घोषित कर दिया था. ऐसे में अब नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार हो गया.

नाना पाटेकर पंचतत्व में विलीन हो चुके हैं. उनके बेटे मल्हार ने पुणे में उन्हें अंतिम विदाई दी. उनके अंतिम दर्शन के लिए कई सेलेब्स भी पहुंचे थे. इसमें महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे जैसे बड़े राजनेता पहुंचे थे.

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राजकीय सम्मान-3 गन सैल्यूट के साथ अंतिम संस्कार

नाना पाटेकर का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ पुणे में उनके गांव डोंजे में हुआ. उनके पार्थिव शरीर को ताल मृदुंग बजाते हुए लाया गया. उन्हें राजकीय सम्मान के साथ ही तीन गन सैल्यूट भी दिया गया. वहीं, दिवंगत एक्टर को देखने के लिए क्रिमेशन ग्राउंड में हजारों की भीड़ देखी गई.

45 मिनट सीपीआर के बाद भी नहीं बच पाई जान

गौरतलब है कि नाना पाटेकर को 8 अक्तूबर गुरुवार सुबह 5.20 बजे मृत घोषित कर दिया गया था. उनकी तबीयत रात 2.30 बजे से ही खराब हो रही थी. बताया जा रहा है कि पहले उन्हें सांस लेने में समस्या हो रही थी. देर रात उन्होंने दोस्त को कॉल किया था लेकिन रात होने की वजह से बात नहीं हो पाई. नाना पाटेकर को सुबह जब उन्हें उनके कमरे में बेसुध पाया गया तो अस्पताल ले जाया गया, जहां 45 मिनट तक सीपीआर भी दिया गया लेकिन फिर भी उनकी जान को बचाया नहीं जा सका. 

नाना पाटेकर का करियर

नाना पाटेकर हिंदू मराठी परिवार से थे. उनका जन्म 1 जनवरी, 1951 को हुआ था और वो महाराष्ट्र से ही ताल्लुक रखते थे. उन्होंने अपने दमदार अभिनय से स्क्रीन पर अलग छाप छोड़ी थी. अलग-अलग बेहतरीन किरदारों में अभिनेता को काफी पसंद किया गया. उन्होंने 3 बार नेशनल अवॉर्ड भी जीता था. उन्हें पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया है. सिनेमा और आर्ट्स के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए उन्हें साल 2013 में पद्म श्री से भी सम्मानित किया गया था. वो फिल्म 'नटसम्राट', 'वजूद', 'वेलकम', 'यशवंत', 'अब तक छप्पन' जैसी फिल्मों के लिए जाने जाते हैं. 

वहीं, अगर उनके फिल्मी करियर के बारे में बात करें तो अभिनेता ने एक्टिंग में कदम 1978 में रखा था. उनकी पहली फिल्म 'गमन' थी. इसका डायरेक्शन मुजफ्फर अली ने किया था. इसमें फारूक शेख और स्मिता पाटिल भी अहम रोल में थे. नाना पाटेकर को आखिरी बार स्क्रीन पर 'ओ रोमियो' में देखा गया था. वहीं, उनकी आने वाली फिल्म 'शक्ति शालिनी' है, जो कि हॉरर कॉमेडी ड्रामा फिल्म है.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 08 Oct 2026 11:33 PM (IST)
Tags :
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