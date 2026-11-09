ABP Superfastदिवाली 2026ExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडसमांथा रूथ प्रभु ने सोफे पर लेटे हुए फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बोलीं- इसे ही मैटरनिटी फोटोशूट समझ लें

समांथा रूथ प्रभु ने सोफे पर लेटे हुए फ्लॉन्ट किया बेबी बंप, बोलीं- इसे ही मैटरनिटी फोटोशूट समझ लें

समांथा रूथ प्रभु ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में समांथा सोफे पर लेटी हुई बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु प्रेग्नेंसी फेज एंजॉय कर रही हैं. वो अपनी प्रेग्नेंसी से जुड़े अपडेट्स सोशल मीडिया पर शेयर करती रहती हैं. अब समांथा ने सोशल मीडिया पर एक फोटो शेयर की है. इस फोटो में वो सोफे पर लेटी हुई नजर आ रही हैं. वो काला चश्मा लगाए, टेबल पर पैर रखे हुए बेबी बंप फ्लॉन्ट करती दिखीं.

फोटो के कैप्शन में उन्होंने लिखा, 'इसे ही मेरा मैटरनिटी फोटोशूट कंसीडर करें. फोटो में समांथा का प्रेग्नेंसी ग्लो साफ देखने को मिल रहा है. फैंस समांथा के इस फोटोशूट को काफी पसंद कर रहे हैं.' एक यूजर्स ने लिखा- अपना ध्यान रखो. भगवान आप पर कृपा बनाए रखे. वहीं एक यूजर ने लिखा- बेबी के आने का इंतजार कर रहे हैं. एक ने लिखा- बेबी आने से पहले ही स्पॉटलाइट ले रहा है. इसी तरह के प्यारे कमेंट्स फैंस कर रहे हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

बॉलीवुड
Ramayana BO Day 5 Live Updates:'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 7.30 बजे तक 319 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 7.30 बजे तक 319 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण के बीच मास्क पहनकर निकलीं नफीसा अली, चल रहा कैंसर के इलाज
दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण के बीच मास्क पहनकर निकलीं नफीसा अली, चल रहा कैंसर के इलाज
बॉलीवुड
अदनान सामी का प्रणाम सर्विस पर फूटा गुस्सा, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगाए बदसलूकी के आरोप
अदनान सामी का प्रणाम सर्विस पर फूटा गुस्सा, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगाए बदसलूकी के आरोप
बॉलीवुड
दिवाली पर एक साथ जुटा कपूर खानदान, करीना-सैफ और रणबीर-आलिया की दिखी खास बॉन्डिंग
दिवाली पर एक साथ जुटा कपूर खानदान, करीना-सैफ और रणबीर-आलिया की दिखी खास बॉन्डिंग

बता दें कि समांथा रूथ प्रभु अपने थर्ड ट्राइमेस्टर में हैं. वो जल्द ही मां बनने वाली हैं. समांथा जून 2026 में प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी. फिल्म 'मां इंटि बंगारम' की सक्सेस सेलिब्रेशन के बीच समांथा ने प्रेग्नेंसी की अनाउंसमेंट की थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Samantha (@samantharuthprabhuoffl)

समांथा और राज की शादी

एक्ट्रेस समांथा रूथ प्रभु ने फिल्ममेकर राज निदिमोरू संग शादी की. उन्होंने 1 दिसंबर 2025 में कोयम्बटूर में ईशा योगा सेंटर में शादी की थी. उनकी शादी की तस्वीरें बहुत वायरल हुई थी. समांथा और राज शादी में बेहद खुश हैं. समांथा की राज संग दूसरी शादी है. इससे पहले उन्होंने एक्टर नागा चैतन्य संग शादी की थी. उनकी शादी 2017 से 2021 तक चली थी.

वर्क फ्रंट पर समांथा रूथ प्रभु को पिछली बार फिल्म 'मां इंटि बंगारम' में देखा गया था. इस फिल्म में वो झांसी के रोल में दिखी थीं. फिल्म को समांथा ने प्रोड्यूस किया था. फिल्म को बहुत शानदार रिस्पॉन्स मिला था. फिल्म में समांथा साड़ी पहने एक्शन अवतार में नजर आई थीं. फिल्म ने 100 करोड़ क्लब में एंट्री की थी.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता एबीपी लाइव में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर कार्यरत हैं और डिजिटल पत्रकारिता में 10 वर्षों से अधिक का अनुभव रखती हैं. वे सिनेमा, मेनस्ट्रीम बॉलीवुड व हॉलीवुड के साथ-साथ विशेष रूप से ऑफबीट सिनेमा पर अच्छी समझ रखती हैं. एबीपी लाइव से पहले मोनिका देश के प्रमुख मीडिया संस्थानों 'आजतक' और 'लाइव हिंदुस्तान' के डिजिटल न्यूजरूम्स में अपनी संपादकीय सेवाएं दे चुकी हैं. उन्होंने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट (ITMI) से ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में मास्टर्स किया है. इसके अलावा, उन्होंने भारत सरकार के 'स्वयं' पोर्टल से AI in Digital and Social Media Marketing में विशेषज्ञ प्रमाणन भी हासिल किया है, जो उनकी रिपोर्टिंग और कंटेंट रणनीति को आधुनिक डिजिटल मानकों के अनुरूप तथ्यपरक व प्रभावी बनाता है.
Read More
Published at : 09 Nov 2026 07:43 PM (IST)
Tags :
Samantha Ruth Prabhu
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Ramayana BO Day 5 Live Updates:'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 7.30 बजे तक 319 करोड़ के हुई पार
Live Updates: 'रामायण' 5वें दिन बनी तूफान, 7.30 बजे तक 319 करोड़ के हुई पार
बॉलीवुड
दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण के बीच मास्क पहनकर निकलीं नफीसा अली, चल रहा कैंसर के इलाज
दिवाली के बाद दिल्ली के प्रदूषण के बीच मास्क पहनकर निकलीं नफीसा अली, चल रहा कैंसर के इलाज
बॉलीवुड
अदनान सामी का प्रणाम सर्विस पर फूटा गुस्सा, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगाए बदसलूकी के आरोप
अदनान सामी का प्रणाम सर्विस पर फूटा गुस्सा, एयरपोर्ट स्टाफ पर लगाए बदसलूकी के आरोप
बॉलीवुड
दिवाली पर एक साथ जुटा कपूर खानदान, करीना-सैफ और रणबीर-आलिया की दिखी खास बॉन्डिंग
दिवाली पर एक साथ जुटा कपूर खानदान, करीना-सैफ और रणबीर-आलिया की दिखी खास बॉन्डिंग
Advertisement

वीडियोज

Chitra Tripathi: यूपी की सियासत में श्रीकृष्ण पर 'महाभारत'! | UP Election 2027 | Krishna | ABP
UP Elections 2027: यूपी के रण में कृष्ण की एंट्री | CM Yogi | Breaking | Akhilesh Yadav | BJP
US Elections Inside Story: Donald Trump का दबदबा टूटा, बाजार खुशी से झूमा... | Share Market
Sansani: LOVE...शादी...और 'डेथ गेम' !
UP Elections 2027: श्रीकृष्ण पर BJP-SP में Poster War शुरू! चुनाव से पहले गरमाई यूपी की सियासत
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
US हमलों के बीच खामेनई का बड़ा मैसेज, ट्रंप की बढ़ेगी टेंशन, पेजेशकियान बोले- 'नहीं झुकेंगे'
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'समझ आ गया है कि...'
अखिलेश यादव के अयोध्या दौरे पर आचार्य प्रमोद कृष्णम बोले, 'पहले मथुरा जाएं'
क्रिकेट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
पाकिस्तान के तेज गेंदबाज अली रजा की उम्र पर उठे सवाल, 3 साल में खेले 5 अंडर-19 टूर्नामेंट
ओटीटी
'जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का
'जेलर 2' से 'रणबाली' तक, इस हफ्ते OTT पर साउथ की 6 फिल्में, एक्शन-मर्डर मिस्ट्री का लगेगा तड़का
इंडिया
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
गोकुल डेयरी चुनाव विवाद पर अभिजीत दीपके का रिएक्शन, 'सोचिए ज्ञानेश कुमार की मदद से...'
टेक्नोलॉजी
iPhone Update : 20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
20 साल बाद iPhone में फिर होगा बड़ा बदलाव, इस बार बटन की बारी?
एग्रीकल्चर
Brinjal Farming: ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ये कीड़े कर देते हैं बैंगन में छेद, ऐसे बचाएं अपनी फसल
ट्रेंडिंग
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
दिवाली के बाद भी भारत के इस शहर का AQI 56, सामने आई वायरल तस्वीर
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget