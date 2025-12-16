मिस्ट्री मैन का हाथ थामे चल रही थीं राधिका मदान, पैप्स को देखते ही छुड़ाया हाथ, छुपाया चेहरा

एक्ट्रेस राधिका मदान अपनी पर्सनल लाइफ बिल्कुल प्राइवेट रखती हैं. हाल ही में उन्हें एक मिस्ट्री मैन के साथ स्पॉट किया गया. राधिका के इस दौरान के वीडियोज सोशल मीडिया पर वायरल हैं. एक्ट्रेस को आई हॉस्पिटल के बाहर देखा गया.

इस दौरान वो किसी मिस्ट्री मैन के साथ थीं और मिस्ट्री मैन का हाथ थामे पैदल चल रही थी. लेकिन जैसे ही उनकी नजर पैप्स पर पड़ती है वो हाथ छुड़ा लेती हैं और मुंह छुपा लेती हैं. वो नर्वस नजर आती हैं. फिर दो मिनट रुककर वो मिस्ट्री मैन से बातें करती हैं और चुपचाप वहां से निकल जाती हैं.

राधिका का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

राधिका का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. इसी के बाद से राधिका अफेयर की खबरें चर्चा में हैं. इस दौरान एक्ट्रेस डेनिम शॉर्ट्स और ब्राउन कलर का क्रॉप टॉप पहने नजर आईं. उन्होंने मास्त लगाया हुआ था और मिडिल पार्टेड हेयरस्टाइल बनाई थी. वहीं मिस्ट्रीमैन को ब्लैक पैंट और पिंक टीशर्ट में देखा गया. उन्होंने भी मास्क लगाया था. राधिका के साथ मिस्ट्री मैन कौन थे इसकी जानकारी सामने नहीं आई है.

View this post on Instagram A post shared by Bollywood Dazzle (@bollywooddazzle)

राधिका की करियर जर्नी

राधिका के वर्क फ्रंट की बात करें तो उन्होंने 2018 में फिल्म पटाखा से फिल्मों में शुरुआत की थी. इस फिल्म में वो चंपा कुमारी के रोल में थीं. इसके बाद वो 2019 में मर्द को दर्द नहीं होता में दिखीं. 2020 में उन्होंने अंग्रेजी मीडियम में काम किया. अंग्रेजी मीडियम में इरफान खान और करीना कपूर भी अहम रोल में थे.

इसके अलावा राधिका ने मोनिका ओ माय डार्लिंग, सना, कुत्ते, कच्चे लिंबू, सजनी शिंदे का वायरल वीडियो, सरफिरा और जिगरा जैसी फिल्में की हैं.

अब एक्ट्रेस के हाथ में दो फिल्में हैं. वो सुबेदार और रूमी की शराफत में नजर आएंगी. सुबेदार की शूटिंग चल रही है. वहीं रूमी की शराफत की शूटिंग पूरी हो गई है.