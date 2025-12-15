Dhurandhar Box Office Collection Day 11: 'दंगल' को पछाड़ 'धुरंधर' बनी 10वीं सबसे बड़ी फिल्म, खतरे में KGF 2 का लाइफटाइम रिकॉर्ड
Dhurandhar Box Office Collection Day 11: 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब है. अब ये भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' का तूफान बॉक्स ऑफिस पर थमने का नाम नहीं ले रहा है. रणवीर सिंह की ये फिल्म 5 दिसंबर को ही बड़े पर्दे पर आई थी और अब तक तहलका मचा रही है. 'धुरंधर' हर रोज बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म को रिलीज हुए 11 दिन हो गए हैं और ये अब भी धमाकेदार कलेक्शन कर रही है. 'धुरंधर' भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 400 करोड़ क्लब में शामिल होने के करीब है. अब फिल्म ने ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर फिल्म 'दंगल' को मात दे दी है.
- 'धुरंधर' रिलीज के पहले हफ्ते दमदार कलेक्शन करने के बाद अब दूसरे हफ्ते भी धुआंधार कमाई कर रही है.
- वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर फिल्म 552.70 करोड़ रुपए का बिजनेस कर चुकी है.
- वहीं फिल्म ने फर्स्ट वीक में भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 218 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
- फिल्म ने 8वें दिन 34.70 करोड़, 9वें दिन 53.70 करोड़ और 10वें दिन 58.20 करोड़ रुपए का कारोबार किया था.
- इसी के साथ घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'धुरंधर' ने कुल 364.60 करोड़ रुपए का कलेक्शन कर लिया है.
'धुरंधर' बनी भारत की 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म
- रिलीज के 11वें दिन भी 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर धांसू कमाई कर रही है.
- सैकनिल्क के मुताबिक शुरुआती कलेक्शन में फिल्म अब तक (शाम 4 बजे) 8.97 करोड़ रुपए कमा चुकी है.
- इसी के साथ अब फिल्म का टोटल कलेक्शन 373.57 करोड़ रुपए हो गया है.
- 'धुरंधर' ने 11 दिनों में 373.57 करोड़ रुपए कमाकर 'दंगल' के लाइफटाइम कलेक्शन को पीछे छोड़ दिया है.
- 2016 में रिलीज हुई आमिर खान की इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 374.43 करोड़ रुपए का बिजनेस किया था.
- 'दंगल' को शिकस्त देकर 'धुरंधर' अब भारतीय फिल्म इंडस्ट्री के इतिहास में 10वीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
'धुरंधर' के निशाने पर 'केजीएफ: चैप्टर 2'
'दंगल' को मात देने के बाद अब 'धुरंधर' के निशाने पर 'केजीएफ: चैप्टर 2' आ गई है. 2022 में रिलीज हुई यश की इस फिल्म ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 435.33 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL