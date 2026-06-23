इन दिनों सिनेमाघरों में अपनी फिल्म 'मां इंति बंगाराम' से फैंस का दिल जीत रही सामंथा रुथ प्रभु एक और वजस से सुर्खियों में हैं. हाल ही में उनकी कुछ तस्वीरें सामने आई थीं और लोगों ने उनके बेबी बंप को नोटिस किया था. खबरें हैं कि 2026 में वो अपने पहले बच्चे का वेलकम कर सकती हैं. उनकी प्रेग्नेंसी की खबरों के बीच अब उनके एक्स हस्बैंड और एक्टर नागा चैतन्य के भी पिता बनने को लेकर चर्चाएं हैं. आइए जानते हैं कि आखिर माजरा क्या है?

2017 में हुई थी नागा-सामंथा की शादी, 2021 में तलाक

बता दें कि साथ काम करने के दौरान नागा चैतन्य और सामंथा रुथ प्रभु एक दूसरे पर अपना दिल हार बैठे थे. इसके बाद कपल ने साल 2017 में धूमधाम से शादी कर ली थी. 2021 में खबरें आई थीं कि दोनों अपने अहले बच्चे की प्लानिंग कर रहे हैं. हालांकि इसी साल दोनों तलाक लेकर अलग हो गए थे.

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सामंथा की प्रेग्नेंसी के बीच नागार्जुन का पुराना बयान वायरल

सामंथा ने साल 2025 में डायरेक्टर राज निदिमोरू से दूसरी शादी की थी. जबकि नागा ने एक्ट्रेस शोभिता धुलिपाला के साथ साल 2024 में घर बसाया था. दिसंबर 2025 में कई रिपोर्ट्स में दावा किया गया था कि नागा और शोभिता पैरेंट्स बनने वाले हैं. उसी दौरान नागा के पिता और दिग्गज एक्टर नागार्जुन का एक बयान सुर्खियों में रहा था जो अब फिर से सामंथा की प्रेग्नेंसी के बीच सोशल मीडिया पर चर्चा में आ गया है.

दिसंबर 2025 में नागार्जुन ने सुमन टीवी को एक इंटरव्यू दिया था. उनसे पूछा गया था कि क्या उनके बेटे और बहू माता-पिता बनने जा रहे हैं और वो दादा बनने की तैयारी कर रहे हैं? इस पर नागार्जुन ने हैरानी जताई थी और मुस्कुराने भी लगे.

इस सवाल का जवाब वो नहीं देना चाह रहे थे. जब इस सवाल पर जोर दिया गया तो उन्होंने कहा था, 'मैं सही समय पर बता दूंगा.' इसके बाद अटकलें लगने लगी थीं कि नागा और शोभिता माता-पिता बनने वाले हैं. हालांकि एक्ट्रेस की प्रेग्नेंसी की आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई थी. इससे पहले शोभिता मई 2025 में जब ढीले-ढाले कपड़ों में नजर आई थीं तब भी उनकी प्रेग्नेंसी के कयास लगाए गए थे.

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नागा चैतन्य और सामंथा का वर्कफ्रंट

सामंथा रुथ प्रभु की फिल्म 'मां इंति बंगाराम' 19 जून को रिलीज हुई है और बॉक्स ऑफिस पर अच्छा प्रदर्शन कर रही है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक चार दिनों में ये फिल्म भारत में 26 करोड़ रुपये कमा चुकी है. जबकि इसका बजट 30 करोड़ तक है. वहीं नागा की अपकमिंग फिल्म 'वृषकर्मा' है. इसमें उनके साथ मीनाक्षी चौधरी अहम भूमिका में नजर आएंगी.