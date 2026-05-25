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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे का डांस देख दर्शकों का फूटा गुस्सा, बोले- 'भरतनाट्यम का मजाक बना दिया'

'चांद मेरा दिल' में अनन्या पांडे का डांस देख दर्शकों का फूटा गुस्सा, बोले- 'भरतनाट्यम का मजाक बना दिया'

Ananya Panday: 'चांद मेरा दिल' में भरतनाट्यम को लेकर अनन्या पांडे सोशल मीडिया पर ट्रोल हो रही हैं. वायरल वीडियो में उनके डांस स्टेप्स, एक्सप्रेशंस और कोरियोग्राफी को लेकर लोग आलोचना कर रहे हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 25 May 2026 05:27 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. 22 मई को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही हैं. हालांकि फिल्म के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा गया है और लोग अनन्या पांडे को जमकर ट्रोल कर रहे हैं. 

ट्रोल हो रही हैं अनन्या पांडे

फिल्म में एक सीन आता है, जब कॉलेज के एक इवेंट में अनन्या पांडे नटराज की मूर्ति के आगे भरतनाट्यम करती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि लोगों को उनका डांस और कोरियोग्राफी पसंद नहीं आई, जिससे कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया हैं. 

यूजर्स के रिएक्शन

एक यूजर ने एक्स पर अनन्या का डांस क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'कोई अनन्या पांडे जी को रोको, इससे पहले कि वो भरतनाट्यम को और खराब कर दें. पीछे नटराज की मूर्ति रखकर इस तरह का परफॉर्मेंस करना सच में हैरान करने वाला है.' 

वहीं दूसरे ने लिखा, 'ना कॉन्फिडेंस, ना एक्सप्रेशंस, ना ग्रेस... बिल्कुल भी फील नहीं आ रही थी. अनन्या पांडे का भरतनाट्यम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोरियोग्राफी रियल टाइम में अटक-अटक कर चल रही हो.' 

श्रीदेवी और साई पल्लवी से हुई तुलना

कुछ यूजर्स ने उनकी तुलना श्रीदेवी और साई पल्लवी से की और उनके विडियोज शेयर किए. एक ने लिखा, 'भरतनाट्यम ऐसे किया जाता है.' 

वहीं दूसरे ने लिखा, 'आखिरी बार किसी एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर इतना परफेक्ट भरतनाट्यम किया था. उनके डांस मूव्स, ग्रेस और चेहरे के एक्सप्रेशंस कमाल के थे.'

ये भी पढ़ें: Bhooth Bangla BO Day 38: 120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’? जानें- कलेक्शन

फैंस ने किया समर्थन

हालांकि ट्रोलिंग के बीच भी कई फैंस ने उनका समर्थन किया. एक फैन ने लिखा, 'हर कोई अनन्या पांडे के भरतनाट्यम को ट्रोल कर रहा है. लेकिन क्या ये खराब कोरियोग्राफी की गलती है या फिर अनन्या की डांस स्किल की?'

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि 'चांद मेरा दिल' का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, वहीं धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्माण किया गया हैं. ये एक रोमांटिक फिल्म हैं, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं. इसके अलावा आस्था सिंह, प्रथम राठौड़, आशीष दुबे और अंकुर पोद्दार जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं. 

ये भी पढ़ें: 27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

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Published at : 25 May 2026 05:27 PM (IST)
Tags :
Ananya Panday Chand Mera Dil Movie
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