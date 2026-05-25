बॉलीवुड एक्ट्रेस अनन्या पांडे इन दिनों अपनी नई फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर चर्चा में हैं. 22 मई को ही ये फिल्म सिनेमाघरों में रिलीज हुई है, जिसे दर्शकों से मिली-जुली प्रतिक्रिया मिल रही हैं. हालांकि फिल्म के एक सीन को लेकर सोशल मीडिया पर बवाल मचा गया है और लोग अनन्या पांडे को जमकर ट्रोल कर रहे हैं.

ट्रोल हो रही हैं अनन्या पांडे

फिल्म में एक सीन आता है, जब कॉलेज के एक इवेंट में अनन्या पांडे नटराज की मूर्ति के आगे भरतनाट्यम करती हुई नजर आ रही हैं. हालांकि लोगों को उनका डांस और कोरियोग्राफी पसंद नहीं आई, जिससे कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल करना शुरू कर दिया हैं.

यूजर्स के रिएक्शन

एक यूजर ने एक्स पर अनन्या का डांस क्लिप शेयर करते हुए लिखा, 'कोई अनन्या पांडे जी को रोको, इससे पहले कि वो भरतनाट्यम को और खराब कर दें. पीछे नटराज की मूर्ति रखकर इस तरह का परफॉर्मेंस करना सच में हैरान करने वाला है.'

Someone needs to stop Ananya Pandey ji before she further destroys Bharatanatyam.



That audacity to have Nataraja idol in the background and perform like this...😭😭😭 pic.twitter.com/ljg0SLNvAm — Incognito (@Incognito_qfs) May 24, 2026

वहीं दूसरे ने लिखा, 'ना कॉन्फिडेंस, ना एक्सप्रेशंस, ना ग्रेस... बिल्कुल भी फील नहीं आ रही थी. अनन्या पांडे का भरतनाट्यम देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोरियोग्राफी रियल टाइम में अटक-अटक कर चल रही हो.'

No confidence, no expressions, no grace… No vibes 😭💀



Ananya Panday doing Bharatanatyam looked like the choreography was buffering in real time. Bharatanatyam is literally one of the most graceful and disciplined classical dance forms where every expression, mudra and movement… pic.twitter.com/0qM35ZoFap — Bhavesh Gujrati (@Bhaveshlivelife) May 25, 2026

श्रीदेवी और साई पल्लवी से हुई तुलना

कुछ यूजर्स ने उनकी तुलना श्रीदेवी और साई पल्लवी से की और उनके विडियोज शेयर किए. एक ने लिखा, 'भरतनाट्यम ऐसे किया जाता है.'

वहीं दूसरे ने लिखा, 'आखिरी बार किसी एक्ट्रेस ने स्क्रीन पर इतना परफेक्ट भरतनाट्यम किया था. उनके डांस मूव्स, ग्रेस और चेहरे के एक्सप्रेशंस कमाल के थे.'

Last time an actress did perfect Bharatnatyam on screen. The moves, the grace and facial expressions 🤌#SaiPallavi



pic.twitter.com/aiLSidsS3R https://t.co/ShW6Nrkh0P — Sachi🏹 (@DiaSachi_) May 24, 2026

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फैंस ने किया समर्थन

हालांकि ट्रोलिंग के बीच भी कई फैंस ने उनका समर्थन किया. एक फैन ने लिखा, 'हर कोई अनन्या पांडे के भरतनाट्यम को ट्रोल कर रहा है. लेकिन क्या ये खराब कोरियोग्राफी की गलती है या फिर अनन्या की डांस स्किल की?'

Everyone is trolling Ananya Pandey's Bharatnaty. Is this the fault of the choreography or Ananya's dance skill? pic.twitter.com/rCdXt9NuMZ — Nand@n (@nandantwts) May 25, 2026

फिल्म की टीम और स्टारकास्ट

बता दें कि 'चांद मेरा दिल' का निर्देशन विवेक सोनी ने किया है, वहीं धर्मा प्रोडक्शन द्वारा निर्माण किया गया हैं. ये एक रोमांटिक फिल्म हैं, जिसमें अनन्या पांडे और लक्ष्य लीड रोल में हैं. इसके अलावा आस्था सिंह, प्रथम राठौड़, आशीष दुबे और अंकुर पोद्दार जैसे कलाकार नजर आ रहे हैं.

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