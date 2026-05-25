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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

Ananya Panday Net Worth: अनन्या पांडे महज 27 साल की हैं और इस बॉलीवुड एक्ट्रेस ने करोड़ों की संपत्ति बना ली है. चलिए यहां एक्ट्रेस की नेटवर्थ से लेकर उनकी कमाई के सोर्सेस के बारे में सबकुछ जानते हैं.

By : निशा शर्मा | Updated at : 25 May 2026 01:41 PM (IST)
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 अनन्या पांडे इन दिनों अपनी लेटेस्ट रिलीज फिल्म चांद मेरा दिल से सुर्खियों में बनी हुई हैं. इस इंटेंस रोमांटिक ड्रामा में अनन्या पहली बार लक्ष्य संग स्क्रीन शेयर करती नजर आ रही हैं. इस फिल्म को क्रिटिक्स से अच्छा रिव्यू मिला है. हालांकि इसकी शुरुआत धीमी हुई थी लेकिन ओपनिंग वीकेंड पर इसने अच्छा परफॉर्म करते हुए 10 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया.

 इन सबके बीच अनन्या के की बात करें तो एक्ट्रेस बॉलीवुड की मोस्ट टैलेंटेज यंग अभिनेत्रियों में से एक हैं और जेनरेशन जेड की ऐसी स्टार हैं जिन्होंने बहुत कम उम्र में ही एक विशाल साम्राज्य खड़ा कर लिया है. चलिए आज यहां जानते हैं कि 27 साल की उम्र में अनन्या पांडे कितने करोड़ की मालकिन हैं?

अनन्या पांडे की कितनी है नेटवर्थ?
चंकी पांडे की बेटी अनन्या ने 2019 में फिल्म 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2' से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. इसके बाद से वह 'पति पत्नी और वो', 'गहराइयां', 'ड्रीम गर्ल 2', 'खो गए हम कहां' जैसी कई फिल्मों में नज़र आ चुकी हैं. इन वर्षों में, उन्होंने न केवल अपनी फिल्मों के लिए बल्कि लग्जरी और ग्लैमरस लाइस्टाइल से भी लोगों का ध्यान खींचा है.

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, 'चांद मेरा दिल' की एक्ट्रेस अनन्या पांडे की लगभग 74 करोड़ रुपये (लगभग 9 मिलियन अमेरिकी डॉलर) की नेटवर्थ है. उन्होंने करोड़ों की ये नेटवर्थ फिल्मों की फीस, ब्रांड डील्स और समझदारी भरे इनवेस्टमेंट से बनाई है.


27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

फिल्मो से कितनी फीस वसूलकी हैं अनन्या?
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबितक अनन्या पांडे अपनी एक फिल्म के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये लेती हैं. अनन्या इस समय बॉलीवुड की सबसे पॉपुलर जेन Z स्टार्स में से एक हैं और इंस्टाग्राम पर उनके 26.3 मिलियन फॉलोअर्स हैं.

ये भी पढ़ें:-Chand Mera Dil BO Day 3: अनन्या पांडे की ‘चांद मेरा दिल’ ने वीकेंड पर दिखाई तेजी, 10 करोड़ के हुई पार, इस फिल्म को भी चटाई धूल

ब्रांड्स एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करती हैं अनन्या पांडे
अनन्या पांडे ब्रांड एंडोर्समेंट से मोटी कमाई करती हैं. उन्हें ड्रूल्स, स्केचर्स, हाइड एंड सीक और कई अन्य ब्रांड्स का एंडोर्समेंट किया है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक  उन्हें हर ब्रांड डील से लगभग 50-60 लाख रुपये मिलते हैं. इसके साथ ही, 2024 में वह लग्जरी फैशन हाउस चैनल की ब्रांड एंबेसडर बनीं, जिससे एंडोर्समेंट डील्स के मामले में उनकी पोजिशन और मजबूत हुई.


27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

रियल एस्टेट में निवेश
अनन्या पांडे ने साल 2023 में अपना घर खरीदा था. वह अपने अपार्टमेंट में रहती हैं, जो उनके माता-पिता के घर से ठीक एक मंजिल दूर उसी इमारत में स्थित है. उनके इस ड्रीम अपार्टमेंट को  गौरी खान ने डिजाइन किया था.


27 साल की उम्र में कितने करोड़ की मालकिन हैं अनन्या पांडे, फिल्मों के अलावा एड से होती है बंपर कमाई

अनन्या पांडे का कार कलेक्शन
उनका कार कलेक्शन उनकी ग्लैमरस लाइफस्टाइल को दिखाता है. एशियननेट के अनुसार, कॉल मी बे अभिनेत्री  के पास लग्जरी गाड़ियों का एक शानदार कलेक्शन है. उनके पास लगभग 1.70 करोड़ रुपये की एक शानदार बीएमडब्ल्यू 7 सीरीज, 1.64 करोड़ रुपये से 1.84 करोड़ रुपये की एक स्टाइलिश रेंज रोवर स्पोर्ट और 75 लाख रुपये से 88 लाख रुपये की एक मर्सिडीज-बेंज ई-क्लास हैं. उनके पास स्कोडा Kodiaq भी है.

ये भी पढ़ें:-'अगर गलत जानकारी से बिल चुकाए जाते तो...' सौतेले भाई आर्य बब्बर के दावों पर प्रतीक ने कसा तंज

Published at : 25 May 2026 01:05 PM (IST)
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