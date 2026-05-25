120 करोड़ का बजट और 45% से ज्यादा का प्रॉफिट, क्या हिट हो पाई अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’?

अक्षय कुमार की पिछली की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर कोई कमाल नहीं दिखा पाई थीं. वहीं एक्टर को आखिरकार अपनी हालिया रिलीज हॉरर कॉमेडी जॉनर की फिल्म ‘भूत बंगला’ की सक्सेस का जश्न मनाने का मौका मिल ही गया है. निर्देशक प्रियदर्शन के साथ उनकी मच अवेटेड जोड़ी ने वाकई कमाल कर दिया है. 'भूत बंगला' घरेलू बॉक्स ऑफिस पर लगातार अच्छा परफॉर्म कर रही है और ये बॉलीवुड की टॉप 10 सबसे ज़्यादा मुनाफ़ा कमाने वाली हॉरर कॉमेडी फिल्मों की लिस्ट में भी शामिल हो गई है. हालांकि इसे अभी भी हिट का टैग नहीं मिल पाया है.

‘भूत बंगला’ ने 38वें दिन कितनी की कमाई?

अक्षय कुमार की ‘भूत बंगला’ बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है. ये फिल्म रिलीज के एक महीने बाद भी दर्शकों को सिनेमाघरों तक खींचने में कामयाब हो रही है. दिलचस्प बात ये है कि इस समय सिनेमाघरों में अनन्या-लक्ष्य की चांद मेरा दिल से मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर दृश्यम 3 तक कई नई फिल्में मौजूद हैं बावजूद इसके ‘भूत बंगला’ का क्रेज दर्शकों के सिर से खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है. इसी के साथ इस फिल्म ने रिलीज के 38वें दिन यानी छठे वीकेंड़ पर भी कमाई में तेजी दिखाई.

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फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो ‘भूत बंगला’ ने पहले हफ्ते में सैकनिल्क के आंकड़ों के मुताबिक 84.40 करोड़ का कलेक्शन किया था. इसके बाद दूसरे हफ्ते में इसने 43.75 करोड़, तीसरे वीक में 21.85 करोड़, चौथ हफ्ते में 14.30 करोड़ और पांचवें हफ्ते में 7.15 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं 36वें दिन इसने 55 लाख कमाए थे. इसके बाद 37वें दिन फिल्म ने तेजी दिखाते हुए 1 करोड़ का कलेक्शन किया.

अब सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘भूत बंगला’ ने रिलीज के 38वें दिन यानी छठे संडे को 1.35 करोड़ रुपये कमाए हैं.

इसी के साथ ‘भूत बंगला’ की 38 दिनों की भारत में कुल नेट कमाई अब 174.35 करोड़ रुपये हो गई है. जबकि इसका ग्रॉस कलेक्शन 206.63 करोड़ रुपये हुआ है.

वहीं ओवरसीज में फिल्म ने 53.75 करोड़ की ग्रॉस कमाई की है. जिसके बाद इसका वर्ल्डवाइड कलेक्शन 260.38 करोड़ रुपये हुआ है.

‘भूत बंगला’ ने बजट से कितना कमाया मुनाफा

बता दें कि ‘भूत बंगला’ का बजट 120 करोड़ रुपये बताया जा रहा है. वहीं फिल्म ने भारत मे 174.35 करोड़ की कमाई कर डाली है. जिसेक बाद इसने बजट से 54.35 करोड़ का मुनाफा कमा लिया है जो फीसदी में 45.29 फीसदी हो जाता है.

क्या भूत बंगला हिट है?

फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 45.29% रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के साथ सफलता हासिल की है. हालांकि, हिट घोषित होने के लिए इसे लगभग 240 करोड़ रुपये के कुल कलेक्शन करना होगा.यानी हिट का दर्जा हासिल करने के लिए फिल्म को अभी लंबा सफर तय करना है.

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