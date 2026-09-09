एमी विर्क पर कनाडा में अटैक की खबरें झूठी, पिता बोले- हम सुरक्षित हैं

पंजाबी सिंगर और एक्टर एमी विर्क की गाड़ी पर 5 सितंबर को कनाडा में अटैक की खबरें आईं. एमी विर्क का कनाडा के एबॉट्सफोर्ड में कॉन्सर्ट था. कॉन्सर्ट खत्म करके वो निकल रहे थे. तभी उनकी गाड़ी पर अटैक की खबरें आई थीं. हालांकि, अब एमी विर्क के पिता ने इन अटैक की खबरों को झूठा बतायाहै. उन्होंने कहा कि एमी विर्क सुरक्षित हैं.

एमी पर नहीं हुआ अटैक

NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक, एमी विक्र के पिता कुलजीत सिंह ने कहा, 'एमी और उनका परिवार बिल्कुल सुरक्षित है. एमी के ऊपर कोई भी अटैक नहीं हुआ है. एमी का 5 सितंबर को कनाडा में शो था और अब वो अपने घर में सुरक्षित हैं.'

बता दें कि एबॉट्सफोर्ड पुलिस ने एक पोस्ट किया. पुलिस ने बताया कि मैक्कलम रोड का 2500 ब्लॉक पर गाड़ियों को टारगेट किया गया. एक्स पर लिखा- दूसरी गाड़ी में सवार लोगों ने गोली चलाई. शुरुआती जानकारी से पता चलता है कि SUV में सवार लोगों ने पीड़ित की गाड़ी पर कई राउंड फायरिंग की. इस घटना में कोई घायल नहीं हुआ. पुलिस फायरिंग के मकसद का पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं.'

AbbyPD Investigates Shots Fired at Vehicle



Abbotsford, BC – September 6th, 2026 – Just after 11:00 p.m. on September 5th, 2026, a vehicle was travelling in the 2500 block of McCallum Road when it was shot at by occupants of another vehicle. Preliminary information indicates that… pic.twitter.com/6PQs11pebc — Abbotsford Police Department (@AbbyPoliceDept) September 6, 2026

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हालांकि, पुलिस ने ये कंफर्म नहीं किया था कि दोनों घटनाओं में कोई लिंक है. मगर मीडिया में ये दावा किया गया कि जिस गाड़ी पर टारगेट किया गया वो एमी विर्क की थी. ऐसा भी दावा किया गया कि गाड़ी बुलेटप्रूफ थी और एमी के शो प्रमोटर भी गाड़ी में थे. वहीं ये भी दावा किया गया कि गाड़ी Rolls-Royce थी. रिपोर्ट्स में कहा गया कि गाड़ी पर 7 राउंड फायरिंग हुई. हालांकि अब एमी के पिता ने ये साफ कर दिया है कि जो फायरिंग हुई वो एमी की कार पर नहीं हुई और एमी बिल्कुल सुरक्षित हैं.

बता दें कि एमी 34 साल के हैं और पॉपुलर पंजाबी सिंगर और एक्टर हैं. उन्होंने कई शानदार फिल्में की हैं. एमी की Saunkan Saunkanay काफी चर्चा में रही. एमी ने हिंदी फिल्म 'बैड न्यूज' में भी काम किया है. इस फिल्म को काफी पसंद किया गया था. फिल्म में विक्की कौशल और तृप्ति डिमरी थे.

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