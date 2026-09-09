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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'दृश्यम' में अजय देवगन कौन सी फिल्म देखने गए थे? खुद किया खुलासा

'दृश्यम' में अजय देवगन कौन सी फिल्म देखने गए थे? खुद किया खुलासा

बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन 'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में शामिल हुए थे. इस दौरान उन्होंने खुलासा किया कि उन्होंने फिल्म 'दृश्यम' में कौन सी फिल्म देखी थी?

Written By : मयूरी सिंह |  Updated at : 09 Sep 2026 04:22 PM (IST)
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बॉलीवुड एक्टर अजय देवगन की अपकमिंग फिल्म 'दृश्यम 3' का आज, 9 सितंबर को ट्रेलर रिलीज कर दिया गया. गोवा में फिल्म का ट्रेलर लॉन्च इवेंट रखा गया, जहां फिल्म की पूरी स्टारकास्ट शामिल हुई. इसी दौरान अजय देवगन ने बताया कि वो 'दृश्यम' में कौन सी फिल्म देखने गए थे?

'दृश्यम' में कौन सी फिल्म देखने गए थे अजय देवगन? 
'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में फिल्म की टीम से सवाल किया गया कि वो 'दृश्यम' में कौन सी फिल्म देखने गए थे. इस दौरान सभी ने अपना-अपना जवाब दिया. किसी ने बताया  'मेरा गांव मेरा देश' तो किसी ने कहा 'ओमकारा'. वहीं, आखिरी में अजय देवगन ने बताया कि वो 'मुर्दे की जान खतरे में है' फिल्म देखने थिएटर में गए थे.

'दृश्यम' की कहानी
बता दें, 'दृश्यम' साल 2015 में रिलीज हुई थी और ये एक सस्पेंस थ्रिलर फिल्म है. फिल्म में अजय देवगन ने विजय सालगांवकर का रोल प्ले किया है. इसकी कहानी विजय सलगांवकर और उसके परिवार के इर्द-गिर्द घूमती है. ये एक ऐसे आम इंसान की कहानी है जो सिर्फ चौथी क्लास पास है, लेकिन फिल्में देखकर उसका दिमाग किसी शातिर क्रिमिनल से भी तेज चलने लगता है. फिल्म में तब्बू, श्रिया सरन, इशिता दत्ता और मृणाल जाधव जैसे कलाकार नजर आए थे.

ये भी पढ़ेंः 'हर दृश्य एक सवाल, हर राज एक जवाब', रिलीज हुआ अजय देवगन की 'दृश्यम 3' का धांसू ट्रेलर

इसके बाद 'दृश्यम 2' रिलीज हुई, जो फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म के दो सक्सेसफुल पार्ट के बाद अब इसका पार्ट 3 रिलीज हो रहा है.

'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अजय देवगन ने कहा, 'मुझे लगता है कि पार्ट 2 के बाद हमको नहीं पता था कि ये फिल्म बनेगी या नहीं बनेगी. हम सबको ये भी लगा कि ये कंक्लूजन ही होना चाहिए. दूसरा पार्ट पहले से इंस्पायर्ड है. लेकिन ये एक अलग स्क्रिप्ट है.'  

 
 
 
 
 
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बता दें, मेकर्स ने 'दृश्यम 3' का ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में अजय देवगन अपने दमदार अंदाज में नजर आए. 'दृश्यम 3' को अभिषेक पाठक ने डायरेक्ट किया है और आमिल कीयन खान व परवेज शेख के साथ मिलकर इसकी कहानी भी लिखी है. फिल्म को स्टार स्टूडियोज और पैनोरमा स्टूडियोज ने प्रेजेंट किया है. फिल्म 2 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज होगी.

ये भी पढ़ेंः 'दृश्यम 3' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में छाए अजय देवगन-तबू, श्रिया सरन का दिखा ग्लैम अवतार, देखें तस्वीरें

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About the author मयूरी सिंह

मयूरी सिंह एंटरटेनमेंट जर्नलिस्ट है और एबीपी लाइव के लिए बतौर इंटर्न काम कर रही हैं. ओटीटी की खबरों पर पर इनकी खास पकड़ है और वे वेब सीरीज, फिल्मों और पॉडकास्ट से जुड़ी ताजा खबरों पर लगातार नजर रखती हैं. मयूरी मनोरंजन जगत की नई रिलीज, ट्रेंडिंग कंटेंट और डिजिटल स्टोरीटेलिंग से जुड़े विषयों को सरल और आकर्षक अंदाज में पाठकों तक पहुंचाती हैं. ओटीटी और पॉडकास्ट इंडस्ट्री की अपडेट्स, इनसाइट्स और ट्रेंड्स को कवर करना इनके लेखन की खासियत है.
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Published at : 09 Sep 2026 04:22 PM (IST)
Tags :
Ajay Devgn
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