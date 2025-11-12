धर्मेंद्र के घर के पास दिखे अमिताभ बच्चन, खुद गाड़ी चलाते नजर आए 83 साल के बिग बी

दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन को बुधवार शाम को जुहू में गाड़ी चलाते हुए स्पॉट किया गया. अमिताभ बच्चन को एक्टर धर्मेंद्र के घर के पास स्पॉट किया गया. सोशल मीडिया पर अमिताभ बच्चन की वीडियो वायरल हो रही है. अमिताभ को इस दौरान इलेक्ट्रिक कार चलाते हुए देखा गया. उन्होंने ग्रीन जैकेट पहनी थी और कैप लगाई हुई थी. अमिताभ बच्चन को देखते ही चारों तरफ फैंस इकट्ठा हो गए.

बता दें कि धर्मेंद्र 12 नवंबर को ही हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर आए हैं. धर्मेंद्र की कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी. वो ब्रीच कैंडी हॉस्पिटल में एडमिट थे. अब वो जुहू वाले बंगले पर आ गए हैं. यहीं से अब उनका ट्रीटमेंट चल रहा है. धर्मेंद्र के घर के पास जब अमिताभ को देखा तो काफी भीड़ इकट्ठा हो गई थी. एबीपी न्यूज की रिपोर्ट के मुताबिक, अमिताभ बच्चन धर्मेंद्र से मिलने नहीं गए थे. वो घर के पास से ही निकले थे.

ऐसी खबरें हैं कि धर्मेंद्र को इंफेक्शन होने का डर है. इसीलिए डॉक्टर्स और धर्मेंद्र की फैमिली ने सभी से रिक्वेस्ट की है कि वो धर्मेंद्र से मिलने न आएं.





View this post on Instagram A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

बता दें कि अमिताभ बच्चन और धर्मेंद्र ने साथ में भी कई फिल्मों में काम किया है. उनकी फिल्म शोले को तो कल्ट क्लासिक माना जाता है. फिल्म में उनकी जय और वीरू की जोड़ी हिट हो गई थी. इसके अलावा अमिताभ और धर्मेंद्र ने साथ में गुड्डी, चुपके चुपके में भी साथ काम किया है. धर्मेंद्र और अमिताभ को आखिरी बार साथ में फिल्म राम बलराम में देखा गया था. ये फिल्म 1980 में रिलीज हुई थी. फिल्म को डायरेक्टर विजय आनंद ने बनाया था.





अमिताभ बच्चन का वर्क फ्रंट

अमिताभ की बात करें तो वो 83 की उम्र में भी बहुत फिट हैं. अमिताभ लगातार काम कर रहे हैं. वो कौन बने करोड़पति होस्ट कर रहे हैं. इस शो में अमिताभ को काफी पसंद किया जाता है. वहीं अमिताभ को फिल्म रामायण में देखा जाएगा. इस फिल्म में वो जटायु के रोल में होंगे. वहीं अमिताभ बच्चन को कल्कि 2898एडी के सेकंड पार्ट में भी देखा जाएगा. इस फिल्म के पहले पार्ट को फैंस ने बहुत पसंद किया था. अब दूसरे पार्ट का फैंस इंतजार कर रहे हैं.