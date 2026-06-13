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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन ने एक दिन में निपटा दी 12 फिल्मों की शूटिंग, बिग बी ने खुद किया खुलासा, बोले- 'बाकी सब तो चलता रहेगा...'

अमिताभ बच्चन ने एक दिन में निपटा दी 12 फिल्मों की शूटिंग, बिग बी ने खुद किया खुलासा, बोले- 'बाकी सब तो चलता रहेगा...'

Amitabh Bachchan: अमिताभ बच्चन अपने ब्लॉग्स के जरिए अपनी लाइफ के अपडेट फैंस के साथ शेयर करते रहते हैं. अब बिग बी ने बताया है कि उन्होंने एक दिन 12 शॉर्ट फिल्मों की शूटिंग की है.

By : निशा शर्मा | Updated at : 13 Jun 2026 01:26 PM (IST)
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अमिताभ बच्चन सदी के महानायक हैं और 83 साल की उम्र में भी सुपरस्टार उसी शिद्दत और एनर्जी के साथ काम कर रहे है जैसे वे अपने यंग डेज मे किया करते थे. फिल्में करने के साथ ही बिग बी सोशल मीडिया पर भी काफी एक्टिव रहते हैं और अपने ब्लॉग्स के जरिए फैंस से जुड़े रहते हैं. वे अपने रेग्यूलर ब्लॉग्स में अपने डेली रूटीन का भी खुलासा करते रहे हैं. वहीं अपने लेटेस्ट ब्लॉग में एक्टर ने बताया कि उन्होंने एक दिन 12 फिल्मों की शूटिंग निपटाई है.

‘एक दिन में निपटा दी 12 फिल्मों की शूटिंग’
बता दें कि अमिताभ बच्चन ने अपने ब्लॉग पर लिखा, "काम तो काम है," और आगे कहा कि जुड़े रहने की प्रक्रिया कभी नहीं रुकनी चाहिए. बिग बी ने लिखा, "काम तो काम है... काम तो काम है... काम तो काम है...!!! आज 12 शॉर्ट फिल्में शूट कीं... 2 स्टिल शूट पूरे किए... और अब आप पर काम कर रहा हूं. बिना देर किए, जुड़े रहने की यही प्रक्रिया आज का काम है. बाकी सब तो चलता रहेगा! ये नहीं रुकना चाहिए!! काम वाले दिन से पहले कई दिनों की तैयारी के बाद भी, पूरी लगन से पढ़ाई करना. .. और परिस्थितियों और रुख से कभी समझौता न करना... चाहे एयर कंडीशनर वाले पायजामे ही क्यों न पहने हों...!!!!"

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अमिताभ बच्चन ने एक दिन में निपटा दी 12 फिल्मों की शूटिंग, बिग बी ने खुद किया खुलासा, बोले- 'बाकी सब तो चलता रहेगा...

अमिताभ बच्चन वर्क फ्रंट
बिग इन दिनों नाग अश्विन द्वारा निर्देशित 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल में बिजी हैं. यह फ़िल्म एक ज़बरदस्त पौराणिक साइंस-फ़िक्शन है, जिसमें कमल हासन, प्रभास और दिशा पाटनी जैसे कलाकार भी शामिल हैं.

बिग बी को आखिरी बार टीजे ज्ञानवेल द्वारा निर्देशित एक्शन थ्रिलर फिल्म वेट्टैयन में देखा गया था. फिल्म में रजनीकांत, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, रितिका सिंह, दुशरा विजयन, रोहिणी, राव रमेश, अभिरामी और रमेश थिलक जैसे कलाकार थे. यह फ़िल्म एक सीनियर पुलिस अफ़सर की कहानी है, जो एक टीचर की हत्या की जांच के दौरान एनकाउंटर में गलती से एक बेगुनाह को गोली मार देता है. 

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Published at : 13 Jun 2026 01:26 PM (IST)
Tags :
Amitabh Bachchan
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