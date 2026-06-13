मोहनलाल की 'दृश्यम 3' की ओटीटी रिलीज डेट हुई कंफर्म, जानें- कब और कहां देख सकेंगे?

मोहनलाल की लेटेस्ट क्राइम थ्रिलर 'दृश्यम 3' ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार परफॉर्म किया है. वहीं अब ये फिल्म डिजिडल प्लेटफॉर्म पर डेब्यू करने जा रही है. जीतू जोसेफ के डायरेक्शन में बनी यह फिल्म जॉर्जकुट्टी और उसके परिवार की कहानी को आगे बढ़ाती है. फिल्म का तीसरा पार्ट बहुत ज़्यादा उम्मीदों के साथ सिनेमाघरों में रिलीज़ हुआ था. वहीं सिनेमाघरों में मिली कामयाबी के बाद, मेकर्स ने फाइनली इसकी ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म कर दी है. चलिए यहां जानते हैं 'दृश्यम 3' स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर कब और कहां आएगी?

'दृश्यम 3' ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज?

जो लोग मोहनलाल की सस्पेंस थ्रिलर 'दृश्यम 3' को सिनेमाघरों में नहीं देख पाए वे अब इसे घर बैठे आराम से देख सकेंगे. दरअसल इसकी ओटीटी रिलीज की डेट आ गई है. बता दें कि ये ओटीटी के प्लेफॉर्म प्राइम वीडियो पर स्ट्रीम होगी. प्राइम वीडियो ने पोस्ट शेयर कर इसकी रिलीज डेट अनाउंस की है. जिसके मुताबिक 'दृश्यम 3' 18 जून से स्ट्रीम होगी और यह फिल्म खास तौर पर इसी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगी. भारत के साथ-साथ 200 से ज़्यादा देशों और क्षेत्रों के दर्शक इसे मलयालम के अलावा तेलुगु, तमिल और कन्नड़ में डब किए गए वर्जन में भी देख सकेंगे.

जॉर्जकुट्टी और उनके परिवार की तस्वीरें शेयर करते हुए, प्लेटफ़ॉर्म ने फ़िल्म के डिजिटल प्रीमियर की रिलीज़ डेट बताते हुए कैप्शन में लिखा है, "जॉर्जकुट्टी और उनका परिवार आपका इंतज़ार कर रहा है प्राइम पर दृश्यम 3 को 18 जून से देखें."

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'दृश्यम 3' का बॉक्स ऑफ़िस पर सफ़र जारी है

'दृश्यम 3' अभी भी कई जगहों पर सिनेमाघरों चल रही है, हालांकि बड़े पर्दे पर तीन हफ़्ते गुज़रने के बाद इसकी कमाई में कमी आई है, सैकनिल्क के मुताबिक फ़िल्म ने भारत में 22वें दिन 26 लाख रुपये (नेट) कमाए. यह पिछले दिन हुई 37 लाख रुपये (नेट) की कमाई के मुकाबले लगभग 29.7 प्रतिशत की गिरावट है. भारत में इसकी कुल नेट कमाई अभी 107.96 करोड़ रुपये है, जबकि भारत में ग्रॉस कमाई 125.24 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है.

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