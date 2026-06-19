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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडअमिताभ बच्चन की उड़ गई है रातों की नींद, रहते हैं बेचैन, आखिर बिग बी को क्या हुआ?

अमिताभ बच्चन की उड़ गई है रातों की नींद, रहते हैं बेचैन, आखिर बिग बी को क्या हुआ?

Amitabh Bachchan Blog: बॉलीवुड के दिग्गज एक्टर अमिताभ बच्चन ने हाल ही में एक ब्लॉग शेयर किया है, जिसमें उन्होंने बताया कि काम को लेकर सोचते-सोचते उनकी पूरी रात बिना सोए बीत गई.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क, मयूरी सिंह |  Updated at : 19 Jun 2026 05:43 PM (IST)
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बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन  83 साल की उम्र में भी काफी एक्टिव रहते हैं. हाल ही में उन्होंने साबित किया है कि उम्र और अनुभव के बावजूद वो अपने काम को लेकर आज भी बेहद गंभीर हैं. उन्होंने खुलासा किया कि उन्हें अपने एक काम में सुधार की गुंजाइश महसूस हुई, जिसके बाद उन्होंने उसे दोबारा किया. हालांकि, इसके बाद भी वो पूरी रात इस सोच में जागते रहे.

83 की उम्र में भी बेचैन रहते हैं अमिताभ बच्चन
अमिताभ बच्चन अक्सर अपने ब्लॉग में अपनी लाइफ से जुड़े एक्सपीरियंग लोंगो के साथ शेयर करते रहते हैं. हाल ही में उन्होंने अपने ब्लॉग में खुलासा किया कि काम को लेकर सोचते-सोचते उनकी पूरी रात बिना सोए गुजर गई. उन्होंने ब्लॉग में लिखा, 'बस यूं ही, काम के कुछ पल. जो किया था, मुझे लगा और अच्छा हो सकता है, अनुमति मिल गई, सो दुबारा कर दिया, अब पता नहीं अच्छा हुआ कि नहीं. ये तो वो ही बताएंगे. इससी सोच में अभी तक सोया नहीं, और सुबह हो गई. Ef को बधाई और स्नेह.' 

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अमिताभ बच्चन की उड़ गई है रातों की नींद, रहते हैं बेचैन, आखिर बिग बी को क्या हुआ?

वहीं, कुछ दिन पहले बिग बी ने अपने शेड्यूल की झलक भी फैंस को दिखाई थी. उन्होंने बताया था कि एक ही दिन में उन्होंने 12 शॉर्ट फिल्में और 2 स्टिल शूट पूरे किए. 83 साल की उम्र में भी अमिताभ बच्चन का काम के लिए जुनून लोगों को इंस्पायर करता है.

अमिताभ बच्चन की अपकमिंग फिल्म
वर्क फ्रंट की बात करें तो अमिताभ बच्चन जल्द ही नाग अश्विन के निर्देशन में बन रही 'कल्कि 2898 AD' के सीक्वल में नजर आएंगे. साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म के पहले पार्ट में उन्होंने अश्वत्थामा का किरदार निभाया था. वहीं, सीक्वल में अमिताभ बच्चन एक बार फिर अश्वत्थामा के किरदार में दिखाई देंगे, जहां उनके साथ प्रभास और कमल हासन भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म के पहले पार्ट में दीपिका पादुकोण भी नजर आई थीं. वहीं, अब वो सीक्वल का हिस्सा नहीं हैं. हालांकि, फीमेल लीड को लेकर सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हो रही है.

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अमिताभ बच्चन आखिरी बार फिल्म वैट्टेयन में नजर आए थे, फिल्म में रजनीकांत, फहद फासिल, राणा दग्गुबाती, मंजू वारियर, रितिका सिंह, दुशरा विजयन, रोहिणी, राव रमेश, अभिरामी और रमेश तिलक जैसे कलाकार थे. 

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Published at : 19 Jun 2026 05:41 PM (IST)
Tags :
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