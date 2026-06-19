शाहिद, कृति और रश्मिका की 'कॉकटेल 2' आते ही छाई, लोग बोले- 'बेहतरीन सीक्वल'

फिल्म 'कॉकटेल 2' आज 19 जून को सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म को दर्शक खूब पसंद कर रहे हैं. फिल्म में शाहिद कपूर कृति सेनन और रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आ रहे हैं. फिल्म को एक्स पर शानदार रिव्यूज मिल रहे हैं. फ़िल्म को लेकर इंटरनेट पर लोगों की राय अलग-अलग रही. कुछ दर्शकों ने इसे देखने में अट्रैक्टिव फ़िल्म बताया, जबकि दूसरों ने स्टारकास्ट की जमकर तारीफ की है.

लोगों को पसंद आ रही कॉकटेल 2

एक्स पर एक यूजर ने लिखा, सच कहूंं तो, ये बॉलीवुड की सबसे खूबसूरत दिखने वाली रोमांटिक-कॉमेडी फ़िल्मों में से एक है. मुझे इसके विज़ुअल्स बहुत पसंद आए. कहानी और स्क्रीनप्ले अच्छे चल रहे हैं. अभी तक तो ये एक आम, हल्की-फुल्की रोमांटिक-कॉमेडी कहानी है. देखते हैं कि दूसरा हाफ़ कैसा होता है, लेकिन अब तक तो ये अच्छी और मज़ेदार रही है.

'बेहतरीन सीक्वल'

दूसरे यूजर ने लिखा, आखिरकार, लंबे समय के बाद एक बेहतरीन सीक्वल..! फिल्म की कहानी और इमोशंस एकदम सही हैं.

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एक और दर्शक ने लिखा, 'किसी सीक्वल का अपनी ओरिजिनल फ़िल्म पर पूरी तरह डिपेंड हुए बिना उसकी रिस्पेक्ट करना मुश्किल होता है, लेकिन होमी अदजानिया ने इसे बखूबी किया है. 'कॉकटेल 2' पूरी तरह से अपने दम पर खड़ी है. फ़िल्म का पहला हाफ़ एक शानदार एक्सपीरियंस है. गाने, केमिस्ट्री, हर मामले में ये फ़िल्म बेहतरीन है. फिर दूसरा हाफ़ कहानी पर अपनी पकड़ मज़बूत कर लेता है और आखिर तक दर्शकों को बांधे रखता है.'

आगे लिखा, 'कृति सेनन फ़िल्म का इमोशनल सेंटर हैं. मुश्किल पलों में भी वो जिस शांति से काम करती हैं, वो वाकई हैरान करने वाला है.'

रश्मिका मंदाना की कर रहे तारीफ

कुछ दर्शक रश्मिका मंदाना की भी जमकर तारीफ करते नजर आ रहे हैं. फिल्म ने उनका काफी ग्लैमरस है. लोग फिल्म में उनके लुक की तारीफ कर रहे हैं.

एक दर्शक ने लिखा, 'एक चार्मिंग शेफ़ के तौर पर शाहिद की एंट्री गजब है. फ़िल्म देखने के लिए शाम का इंतज़ार नहीं हो रहा.'

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बता दें, फिल्म 'कॉकटेल 2' साल 2012 में आई फिल्म 'कॉकटेल' का सीक्वल है.