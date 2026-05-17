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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडSunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही 'करुप्पू', 'पति पत्नी और वो दो' ने भी दिखाया दम, जानिए संडे कलेक्शन

Sunday Box Office: बॉक्स ऑफिस पर दहाड़ रही 'करुप्पू', 'पति पत्नी और वो दो' ने भी दिखाया दम, जानिए संडे कलेक्शन

Sunday BO Collection: संडे एक बार फिर से बॉक्स ऑफिस पर 'करुप्पू' का जलवा देखने के लिए मिल रहा है. इसके साथ ही 'पति पत्नी और वो दो' ने भी कमाल कर दिखाया है. चलिए बताते हैं संडे को किसने बाजी मारी है.

By : राहुल यादव | Updated at : 17 May 2026 06:51 PM (IST)
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Sunday BO Collection: बॉक्स ऑफिस पर एक बार फिर से सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' धाक जमाते हुए नजर आई है. उनकी इस फिल्म ने रविवार को इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. वहीं, फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' का भी जलवा देखने के लिए मिला है. इसकी कमाई में भी भारी उछाल देखने के लिए मिली. इसके साथ ही 'भूत बंगला' और 'राजा शिवाजी' की भी कमाई जारी है. चलिए बताते हैं रविवार को किसने कितनी कमाई की.

'करुप्पू' की तीसरे दिन की कमाई
- सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' ने तीसरे दिन यानी कि रविवार को 18.46 करोड़ का कलेक्शन किया है.
- फिल्म ने पहले दिन 15.50 करोड़ और दूसरे दिन 24.15 करोड़ का कलेक्शन किया था.
- इसका कुल इंडिया कलेक्शन 58.11 करोड़ हो चुका है.

'राजा शिवाजी' का 17वें दिन का कलेक्शन
- रितेश देशमुख की फिल्म 'राजा शिवाजी' ने तीसरे रविवार 17वें दिन 2.49 करोड़ का बिजनेस किया.
- फिल्म का इंडिया नेट कलेक्शन 83.59 करोड़ हो चुका है. 
- जबकि तीसरे शुक्रवार को 1.45 करोड़ और तीसरे शनिवार को 2.70 करोड़ की कमाई की थी.

यह भी पढ़ें: 5 मिनट 8 सेकंड का रोमांटिक सॉन्ग, जिसे 28 साल पहले जावेद अख्तर ने कर दिया था मना, फिर यूं बना आइकॉनिक

'भूत बंगला' ने 31वें दिन किया इतना कलेक्शन
- इसके साथ ही अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' की 31वें दिन भी कमाई जारी है.
- फिल्म ने 5वें संडे 31वें दिन 1.48 करोड़ का कलेक्शन किया.
- इसके बाद इसका इंडिया नेट कलेक्शन 167.93 करोड़ हो चुका है.

'पति पत्नी और वो दो' ने तीसरे दिन दिखाया दम
- आयुष्मान खुराना की फिल्म 'पति पत्नी और वो दो' ने भी तीसरे दिन बॉक्स ऑफिस पर दम दिखाया है. 
- फिल्म ने रविवार को तीसरे दिन 4.64 करोड़ का बिजनेस किया.
- इसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 14.39 करोड़ पहुंच गया है.

'कृष्णावतारम पार्ट 1' ने 11वें दिन की इतनी कमाई
- वहीं, 'कृष्णावतारम पार्ट 1' भी दूसरे संड को अच्छी कमाई कर रही है. 
- फिल्म ने 11वें दिन संडे को 2.14 करोड़ का बिजनेस कर लिया है.
- इसके बाद इसका कुल इंडिया नेट कलेक्शन 19.16 करोड़ पहुंच गया है.

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'आखिरी सवाल' बॉक्स ऑफिस पर रेंग रही
- संजय दत्त की 'आखिरी सवाल' ने तीसरे दिन रविवार को 0.48 करोड़ की कमाई की.
- वहीं, फिल्म ने पहले दिन 40 लाख तो दूसरे दिन 75 लाख का कलेक्श किया था. 
- इसका इंडिया नेट कलेक्शन 1.63 करोड़ पहुंच गया है.

(नोट: बॉक्स ऑफिस के आंकड़े सैकनिल्क से लिए गए हैं और फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.)

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 17 May 2026 06:51 PM (IST)
Tags :
BOX OFFICE COLLECTION Karuppu
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