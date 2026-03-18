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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'कौन जाने मैं कहीं दिख जाऊं', 'धुरंधर 2' में मौजूदगी को लेकर क्रिस्टल डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी

'कौन जाने मैं कहीं दिख जाऊं', 'धुरंधर 2' में मौजूदगी को लेकर क्रिस्टल डिसूजा ने तोड़ी चुप्पी

Dhurandhar The Revenge: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' को लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है. वहीं हाल ही में एक इंटरव्यू में क्रिस्टल डिसूजा ने फिल्म में अपनी मौजूदगी को चुप्पी तोड़ दी है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 18 Mar 2026 10:51 PM (IST)
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रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर: द रिवेंज' 19 मार्च को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है. फिल्म के पहले पार्ट को दर्शकों से बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला था और अब दूसरे पार्ट से फैंस को बहुत उम्मीदें है. फिल्म की कहानी के साथ-साथ उसके गाने भी सोशल मीडिया पर बहुत वायरल हुए थे. खासकर 'शरारत' गाने में आयशा खान और क्रिस्टल डिसूजा का डांस हर रील और शॉर्ट्स में छा गया था. इसी बीच क्रिस्टल ने पार्ट 2 में अपनी मौजूदगी को लेकर चुप्पी तोड़ दी है.

पार्ट 2 का हिस्सा होंगी क्रिस्टल?

सोशल मीडिया पर धुरंधर 2 में क्रिस्टल के होने की खबरें तेजी से फैल रही थी. इसी बीच फिल्मीज्ञान के साथ एक इंटरव्यू में क्रिस्टल ने इन खबरों पर विराम लगाते हुए मजाकिया अंदाज में कहा कि 'अभी तो धुरंधर थियेटर में वापस चल रही है, तो मैं उसमें हूं. लेकिन धुरंधर 2 में, मैं नहीं हूं. हालांकि मैं 19 मार्च को प्रीमियर देखने के लिए बहुत एक्साइटेड हूं. कौन जाने, अचानक मैं कहीं नजर आ जाऊं.' क्रिस्टल ने अपने बयान से ये साफ कर दिया है कि वो फिल्म का हिस्सा नहीं है. फिर भी उन्होंने फैंस को एक उम्मीद दे दी है.

दिलचस्प होगा रणवीर का किरदार 

बता दें, धुरंधर 2 की कहानी पार्ट 1 के अंत से शुरू होने वाली है, जहां रणवीर 'हमजा अली मजारी' के किरदार में फिर से नजर आने वाले है. रहमान डकैत के मौत के बाद हमजा शेर-ए-बलूच और लयारी के बड़े नेता बन चुके है. हालांकि इस बार रणवीर फिल्म में डबल रोल में नजर आने वाले है, जो फैंस के लिए बहुत दिलचस्प होने वाला है. इसमें दिखाया जायेगा कि कैसे जसकिरत सिंह रंगी अपने देश के लिए हमजा बनकर पाकिस्तान में एंट्री लेता है. आदित्य धर द्वारा डायरेक्ट इस स्पाई थ्रिलर फिल्म में रणवीर के साथ सारा अर्जुन, अर्जुन रामपाल, राकेश बेदी और आर माधवन जैसे किरदार नजर आएंगे, जिन्होंने अपने शानदार अभिनय से पहले पार्ट को ब्लॉकबस्टर बना दिया. 

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Published at : 18 Mar 2026 10:51 PM (IST)
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Ranveer SIngh Dhurandhar The Revenge
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