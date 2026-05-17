सूर्या की 'करुप्पू' 3 दिन में हुई 50 करोड़ के पार, रविवार को की छप्परफाड़ कमाई

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' रिलीज के बाद से ही छाई हुई है. दर्शकों को ये बेहद पसंद आ रही है. जबकि फिल्म को हिंदी में रिलीज नहीं किया गया है फिर भी ये तमिल और तेलुगु में ही शानदार कमाई कर रही है. इतना ही नहीं, इसे एक दिन की देरी से भी रिलीज किया गया था, फिर भी उन्हें फैंस का भरपूर प्यार मिला और अब रविवार को आलम ये रहा कि इसका इंडिया नेट कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया है. चलिए बताते हैं इसकी टोटल कमाई.

'करुप्पू' की तीसरे दिन संडे का कलेक्शन

सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' को वीकेंड का फायदा मिलता नजर आ रहा है. एक्टर की फिल्म ने रविवार को बंपर कमाई की है, जिसके बाद इसका टोटल कलेक्शन 50 करोड़ के पार पहुंच गया है. जबकि अभी फिल्म के कई शोज और भी हैं. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने रविवार की शाम 5 बजे तक कुल 55.40 करोड़ (इंडिया नेट कलेक्शन) कर चुकी है. इसमें तमिल में 46.99 करोड़ और तेलुगु में 8.41 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है.

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वहीं, अगर 'करुप्पू' की रविवार यानी कि तीसरे दिन की कमाई के बारे में बात करें तो ये अभी तक 15.75 करोड़ का बिजनेस कर चुकी है. इतना ही नहीं, इसने संडे को तमिल में 13.49 करोड़ और तेलुगु में 2.26 करोड़ का बिजनेस किया. हालांकि, फाइनल आंकड़े रात 10.30 बजे तक आएंगे.

'करुप्पू' की बाकी दो दिनों की कमाई

'करुप्पू' ने रविवार ही नहीं बल्कि शुरू के दो दिन भी कमाल का बिजनेस किया. इसकी कमाई में लगातार उछाल दर्ज की जा रही है. सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म ने 15.50 करोड़ के साथ खाता खोला था. दूसरे दिन शनिवार को इसकी कमाई बढ़ी और 24.15 करोड़ का बिजनेस किया था.

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'करुप्पू' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

इसके साथ ही, सूर्या की फिल्म 'करुप्पू' के वर्ल्डवाइड कलेक्शन के बारे में बात की जाए तो सैकनिल्क के अनुसार, फिल्म का दुनियाभर में डंका बजा है और इसने 73.91 करोड़ का बिजनेस लिया है. माना जा रहा है कि ये रविवार की कमाई के बाद 100 करोड़ क्लब में एंट्री मार सकती है.

बहरहाल, 'करुप्पू' के बारे में बात की जाए तो ये एक तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म है, जिसमें भ्रष्ट सिस्टम और एक ईमानदार पुलिस अफसर की कहानी देखने के लिए मिलती है. सूर्या मेन लीड रोल में हैं और एक्ट्रेस तृषा कृष्णन ने उनका साथ दिया है.