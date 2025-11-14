'कोई Ethics नहीं है...' धर्मेंद्र की खराब तबीयत को लेकर अमिताभ बच्चन का चढ़ा पारा

सोशल मीडिया पर इन दिनों दिग्गज एक्टर धर्मेंद्र की अस्पताल से वीडियो वायरल हो रहा है. इसके अलावा जब से उनकी तबीयत खराब हुई है पैपराजी उनके घर के बाहर ही खड़े हुए हैं. मीडिया की इन हरकतों पर कई सेलेब्स भड़क चुके हैं. धर्मेंद्र के बेटे सनी देओल भी पैपराजी पर भड़के थे. अब बॉलीवुड के शहंशाह अमिताभ बच्चन को गुस्सा आया है. उन्होंने एक क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है जो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है.

अमिताभ बच्चन सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं और आए दिन कुछ न कुछ शेयर करते रहते हैं. कई मुद्दों पर अमिताभ बच्चन क्रिप्टिक पोस्ट शेयर करते हैं. इस बार धर्मेंद्र के वायरल वीडियो पर भी उन्होंने क्रिप्टिक पोस्ट शेयर किया है.

बिग बी ने शेयर किया क्रिप्टिक पोस्ट

अमिताभ बच्चन ने एक्स पर लिखा- 'नो एथिक्स. कोई भी अचार नीति नहीं है.' अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट को धर्मेंद्र के अस्पताल हो रहे वीडियो से कनेक्ट किया जा रहा है. लोग कह रहे हैं कि अमिताभ बच्चन ये उन लोगों पर भड़क रहे हैं जिन्होंने धर्मेंद्र का वीडियो वायरल किया है. अमिताभ बच्चन के इस पोस्ट पर लोग ढेर सारे कमेंट करके भड़क रहे हैं. इसके अलावा जया बच्चन के एक वायरल वीडियो को भी इससे जोड़ा जा रहा है. जिसमें वो फोटोग्राफर्स पर भड़कती नजर आ रही हैं.





जया बच्चन का फूटा गुस्सा

जया बच्चन का एक वीडियो वायरल हो रहा है. जिसमें वो फोटोग्राफर्स पर भड़कती नजर आ रही हैं. जया बच्चन एक इवेंट में अपनी बेटी के साथ गई थीं जहां पर फोटोग्राफर जब उनके पास फोटो लेने के लिए इकट्ठा हुए तो वो गुस्सा हो गईं. उन्होंने गुस्से में कहा- 'आप लोग फोटो लो, बदतमीजी मत करो. चुप रहो और मुंह बंद रखो, फोटो लो... खत्म. ऊपर से कमेंट करते रहते हो.' इस इवेंट में जया के साथ उनकी बेटी श्वेता बच्चन भी पहुंची थीं.

