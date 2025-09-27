अमीषा पटेल से पहले वन नाइट स्टैंड पर बोल चुकी हैं ये हसीनाएं, कुछ ने तो एक्सपीरियंस भी किए शेयर

वन नाइट स्टैंड को लेकर कई बड़े एक्टर्स और एक्ट्रेसेस ने कई खुलासे किए हैं. कई स्टार्स ने तो अपना एक्सपीरियंस भी शेयर किया है. हाल ही में अमीषा पटेल का एक वीडियो वायरल हुआ जहां वो पॉडकास्ट में वन नाइट स्टैंड पर खुलकर बात करती नजर आईं. आइए जानते हैं अमीषा पटेल के पहले किन एक्ट्रेसेस ने इस बारे में दुनिया से अपने एक्सपीरियंस शेयर किया है.

वन नाइट स्टैंड को लेकर इन हसीनाओं दुनिया के सामने खुलकर कही ये बात

1. अमीषा पटेल

गदर और कहो ना प्यार है से पॉपुलैरिटी गेन करने वाली एक्ट्रेस अमीषा पटेल आज भी दर्शकों के दिल में राज करती हैं. एक्ट्रेस 50 साल की हो गई हैं लेकिन अभी तक उन्होंने शादी की. इस उम्र में भी सिंगल रह रहीं एक्ट्रेस ने रणवीर अल्लाहबादिया के शो में वन नाइट स्टैंड को लेकर खुलकर बात की.

साथ ही हॉलीवुड एक्टर संग दीवानगी का जिक्र करते हुए उन्होंने बताया कि उस एक्टर के लिए वो अपने उसूलों को भी तोड़ सकती हैं. गदर फेम ने पॉडकास्ट में जिस एक्टर का जिक्र किया वो कोई और नहीं बल्कि टॉम क्रूज हैं.

पॉडकास्ट में उन्होंने मजाकिया अंदाज में कहा कि अगर उन्हें टॉम क्रूज के साथ वन नाइट स्टैंड करने का मौका मिले तो वो बिल्कुल झिझक महसूस नहीं करेंगी. बता दें, एक्ट्रेस ने कई बार टॉम क्रूज को लेकर अपनी दीवानगी जाहिर की है. कई इवेंट्स में तो उन्होंने ये तक कहा दिया अगर किस्मत ने साथ दिया तो वो हॉलीवुड एक्टर से शादी करने के लिए भी तैयार हो जाएंगी.



2. महीप कपूर

बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर की बिजनेसवुमन वाइफ महीप कपूर किसी न किसी वजह से चर्चा में रहती हैं. अक्सर ही उनकी पर्सनल लाइफ न्यूज की हेडलाइंस बनती हैं. इसके अलावा महीप खुद भी कई इंटरव्यूज और पॉडकास्ट में अपनी निजी जिंदगी को लेकर कई बातें शेयर भी करती हैं.

इसी तरह के एक पॉडकास्ट में उन्होंने अपना वन नाइट स्टैंड का एक्सपीरियंस शेयर किया था. एक्ट्रेस ने पॉडकास्ट में इस बात का खुलासा किया कि उन्होंने शादी के पहले एक आदमी के साथ वन नाइट स्टैंड किया था.

रौनक रजनी संग खास बातचीत में एक्ट्रेस ने वन नाइट स्टैंड को लेकर बात की. उनका कहना था कि जब उन्होंने उस आदमी संग वन नाइट स्टैंड किया तो महीप को खुद इस बात का यकीन नहीं था कि उनकी शादी उसी आदमी से हो जाएगी. ये शख्स कोई और नहीं बल्कि बॉलीवुड एक्टर संजय कपूर हैं. महीप और संजय कपूर ने 5 साल तक एक दूसरे को डेट किया और 1997 में शादी कर ली.



3. शर्लिन चोपड़ा

शर्लिन चोपड़ा अक्सर ही अपने विवादित बयान और रिवीलिंग आउटफिट्स को लेकर चर्चा में रहती हैं. वैसे तो कई बार शर्लिन किसी न किसी वजह से विवादों में रही ही हैं. सोशल मीडिया पर उनके फोटोज और विडियोज काफी वायरल होते हैं.

वन नाइट स्टैंड करने वाली एक्ट्रेसेस की लिस्ट में उनका नाम भी शामिल है. हर मुद्दे पर बेबाकी से बात करने वाली शर्लिन चोपड़ा ने दुनिया के सामने अपने वन नाइट स्टैंड को लेकर भी बयान दिया था और बताया था कि इसके बाद उन्हें परफेक्ट पार्टनर भी मिला था. हालांकि, रिश्ता बाद में टूट गया.



4. शालिज थेरॉन

हॉलीवुड की इस एक्ट्रेस ने अपने बेबाक और स्ट्रॉन्ग फीमेल लीड वाले किरदारों से बहुत वाहवाही लूटी हैं. फिल्मों और सीरीज के अलावा एक्ट्रेस अपने पर्सनल लाइफ को लेकर भी सुर्खियों में रही हैं. एक बार एक्ट्रेस ने इंटरव्यू में अपने वन नाइट स्टैंड की बात को भी कुबूला था.

इंटरव्यू में एक्ट्रेस ने कहा, भले मैं जो बताने जा रही हूं वो सुनकर आपको मैं थोड़ी अजीब लगूं, लेकिन मैंने अपने 40s में फाइनली ऐसी फ्रीडम पाई... 'मैंने मुश्किल से शायद 3 बार ही वन नाइट स्टैंड किया है'.

इस इंटरव्यू के दौरान शालिज थेरॉन ने बताया कि उन्होंने 26 साल के लड़के के साथ वन नाइट स्टैंड किया जिसमें उनका एक्सपीरियंस काफी अच्छा रहा. इसके पहले उन्होंने कभी ऐसा नहीं किया लेकिन इसके बाद उन्हें अच्छा लगने लगा.

