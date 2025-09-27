सिर्फ 15 दिनों में पूरी हुई थी 'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग, भुवन अरोड़ा ने किया खुलासा
Janawar The Beast Within : भुवन अरोड़ा ने बताया कि उन्होंने सिर्फ 15 दिनों में ही फिल्म 'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग पूरी कर ली. यह उनके लिए बेहद चैलेंजिंग लेकिन एक्साइटिंग एक्सपीरियंस रहा.
अभिनेता भुवन अरोड़ा की नई वेब सीरीज 'जनावर - द बीस्ट विदिन' रिलीज हो चुकी है. जी5 पर रिलीज हुई इस सीरीज में भुवन अरोड़ा सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की रोल निभा रहे हैं. इस सीरीज को शचिंद्र वत्स ने डायरेक्ट किया है.
भुवन अरोड़ा ने 15 दिन में पूरी की 'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग
भुवन ने एक इंटरव्यू में बताया है कि कैसे उन्होंने इस सीरीज की शूटिंग बस 15 दिनों में पूरी की. 'जनावर - द बीस्ट विदिन' की शूटिंग के अनोखे एक्सपीरियंस को याद करते हुए भुवन अरोड़ा ने कहा, "शचिंद्र वत्स सर की सबसे अच्छी बात थी कि उनको अपना एडिट पता था. मुझे लगता है कि एक डायरेक्टर और एक्टर का रिश्ता बहुत ही खूबसूरत होता है और मैंने उनके साथ ऐसा किया. हमने इसे बहुत कम समय में शूट किया. मुझे लगता है कि हमने पूरे 15 दिनों तक शूटिंग की, इतने दिनों में हमने इसे पूरा शूट कर लिया. अब मुझे नहीं पता कि हमने यह कैसे किया."
'जनावर - द बीस्ट विदिन'- खतरों से भरी कहानी
इस सीरीज में सब-इंस्पेक्टर हेमंत कुमार की स्टोरी है, जो एक सिर कटी लाश, गायब सोना और एक लापता आदमी की वजह से अपराध के क्रूर जाल में फंस जाता है. इससे उसका छोटा सा संसार अंदर तक हिल जाता है. जैसे-जैसे हेमंत गहराई में उतरता है, उसका सामना न केवल खतरनाक अपराधियों से होता है, बल्कि पूर्वाग्रह, राजनीतिक दबाव और हर इंसान के अंदर छिपे शैतानों से भी होता है.
इस शो में भगवान तिवारी, अतुल काले, वैभव यशवीर, इशिका डे, विनोद सूर्यवंशी, अमित शर्मा, बदरुल इस्लाम और दीक्षा सोनलकर जैसे आर्टिस्ट हैं. आरंभ एंटरटेनमेंट प्राइवेट लिमिटेड ने इसका कन्स्ट्रक्शन किया है.
भुवन अरोड़ा की फिल्में और वेब सीरीज
भुवन अरोड़ा को ‘शुद्ध देसी रोमांस’, ‘तेवर’ और ‘नाम शबाना’ जैसी फिल्मों में छोटी मगर दमदार रोल निभाने के लिए जाना जाता है. उन्हें ऐक्टर शाहिद कपूर के साथ क्राइम ड्रामा सीरीज ‘फर्जी’ के लिए भी याद किया जाता है. पिछले साल भुवन को कार्तिक आर्यन की फिल्म ‘चंदू चैंपियन’ में उनके दोस्त के रोल में देखा गया था. उन्हें पिछली बार वेब सीरीज ‘दुपहिया’ में देखा गया था. इस सीरीज में भी उनके रोल को खूब सराहा गया था.
