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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'इसमें हिंदू-मुस्लिम वाली क्या बात है'? 'देऊळ बंद 2' के लिए मदद करने पर ट्रोल हुए थे शाहरुख खान, अब डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

'इसमें हिंदू-मुस्लिम वाली क्या बात है'? 'देऊळ बंद 2' के लिए मदद करने पर ट्रोल हुए थे शाहरुख खान, अब डायरेक्टर ने किया रिएक्ट

'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड ब्रेक कमाई की. फिल्म के लिए शाहरुख खान ने मदद भी की थी. शाहरुख खान को इसके लिए ट्रोल किया गया था. अब प्रवीण तरडे ने इसे लेकर रिएक्ट किया है.

Written By : मोनिका गुप्ता |  Updated at : 09 Jul 2026 03:22 PM (IST)
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मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म को बहुत पसंद किया गया. इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया. फिल्म के लिए शाहरुख खान ने मदद भी की थी. प्रवीण ने बताया कि शाहरुख खान ने उन्हें डिस्काउंट दिया था. इसके बाद शाहरुख खान को फिल्म के लिए मदद करने पर ट्रोल किया गया. अब प्रवीण ने इसे लेकर बात की है.

ट्रोलिंग पर प्रवण तरडे ने किया रिएक्ट

Podkatta पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए, 'इसमें हिंदू-मुस्लिम का क्या मामला? वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मैं भी. हमने उनकी कंपनी को अप्रोच किया और डिस्काउंट मांगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12-13 लाख रुपये थे और बिल 43 लाख का था. शाहरुख खान ने अपनी टीम से पूछा कि क्या फिल्म अच्छी है? उन्होंने कहा कि फिल्म शानदार है. तो उन्होंने तुरंत डिस्काउंट देने के लिए कहा कि पेमेंट के बारे में बाद में बात की जा सकती है.'

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आगे उन्होंने कहा, 'फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी और हमें सारे बकाया पैसे चुकाने थे. शाहरुख ने सिर्फ कहा कि पहले उन्हें DCP दे दो. बिल बाद में देखेंगे. ये महानता नहीं है? अगर कोई आपकी मदद करता है, इतने बड़े दिल से तो क्या सिर्फ उसके धर्म और जाति की वजह से हम उनकी महानता इग्नोर कर दें? हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहीं हिंदुत्व की बात है तो मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरुरत नहीं है. शाहरुख खान को थैंक्यू बोलने का मेरी हिंदुत्व विचारधार से कोई लेना-देना नहीं है. एक अच्छा इंसान, अच्छा इंसान ही होता है.'

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'देऊल बंद 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 37.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 26 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. इसके बाद फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए और फिल्म का टोटल कलेक्शन 85 करोड़ रहा.

About the author मोनिका गुप्ता

मोनिका गुप्ता, ABP  LIVE में सीनियर कॉपी एडिटर हैं. यहां ये एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. मोनिका की सिनेमा की दुनिया में खास रुचि है. फिल्म- टीवी- वेब शोज देखती हैं और उनके बारे में बात करती और लिखती हैं. ऑफबीट फिल्म चाहे बॉलीवुड की हो या हॉलीवुड की, उसके बारे में स्टोरी करती हैं. इससे पहले वो लाइव हिंदुस्तान और आजतक में काम कर चुकीं हैं. मोनिका ने इंडिया टुडे मीडिया इंस्टीट्यूट से पढ़ाई की है.
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Published at : 09 Jul 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
Shahrukh Khan Deool Band 2
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