मराठी फिल्म 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाका कर दिया था. फिल्म को बहुत पसंद किया गया. इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने बनाया. फिल्म के लिए शाहरुख खान ने मदद भी की थी. प्रवीण ने बताया कि शाहरुख खान ने उन्हें डिस्काउंट दिया था. इसके बाद शाहरुख खान को फिल्म के लिए मदद करने पर ट्रोल किया गया. अब प्रवीण ने इसे लेकर बात की है.

ट्रोलिंग पर प्रवण तरडे ने किया रिएक्ट

Podkatta पॉडकास्ट में बातचीत करते हुए, 'इसमें हिंदू-मुस्लिम का क्या मामला? वो फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा हैं और मैं भी. हमने उनकी कंपनी को अप्रोच किया और डिस्काउंट मांगा क्योंकि हमारे पास सिर्फ 12-13 लाख रुपये थे और बिल 43 लाख का था. शाहरुख खान ने अपनी टीम से पूछा कि क्या फिल्म अच्छी है? उन्होंने कहा कि फिल्म शानदार है. तो उन्होंने तुरंत डिस्काउंट देने के लिए कहा कि पेमेंट के बारे में बाद में बात की जा सकती है.'

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आगे उन्होंने कहा, 'फिल्म रिलीज के लिए तैयार थी और हमें सारे बकाया पैसे चुकाने थे. शाहरुख ने सिर्फ कहा कि पहले उन्हें DCP दे दो. बिल बाद में देखेंगे. ये महानता नहीं है? अगर कोई आपकी मदद करता है, इतने बड़े दिल से तो क्या सिर्फ उसके धर्म और जाति की वजह से हम उनकी महानता इग्नोर कर दें? हमें नजरअंदाज नहीं करना चाहिए. वहीं हिंदुत्व की बात है तो मुझे किसी को कुछ भी बताने की जरुरत नहीं है. शाहरुख खान को थैंक्यू बोलने का मेरी हिंदुत्व विचारधार से कोई लेना-देना नहीं है. एक अच्छा इंसान, अच्छा इंसान ही होता है.'

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'देऊल बंद 2' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

बता दें कि 'देऊळ बंद 2' ने बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार कलेक्शन किया. फिल्म ने पहले हफ्ते में 37.75 करोड़ का कलेक्शन किया है. दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 26 करोड़ कमाए. तीसरे हफ्ते में फिल्म ने 12.75 करोड़ का कलेक्शन किया. चौथे हफ्ते में फिल्म ने 6.25 करोड़ की कमाई की. इसके बाद फिल्म ने 2.75 करोड़ कमाए और फिल्म का टोटल कलेक्शन 85 करोड़ रहा.