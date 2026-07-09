'ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत की दो टूक

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
INDIA AT 2047फीफा विश्व कपमौसमराशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of India
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं, लेकिन...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत दोसांझ की दो टूक

'डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं, लेकिन...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत दोसांझ की दो टूक

Diljit Dosanjh: दिलजीत दोसांझ की कथित अमेरिकी नागरिकता पर एक बार फिर से चर्चा हो रही है. इसे लेकर एक्टर-सिंगर ने इंस्टाग्राम लाइव सेशन के दौरान दो टूक जवाबा दिया है.

Written By : संदीप मेहरा |  Updated at : 09 Jul 2026 03:23 PM (IST)
Preferred Sources

मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फिल्म विवादों में बनी हुई है. इसी बीच दिलजीत से अमेरिकी नागरिकता को लेकर उनके फैंस ने सवाल किया. क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि उनके पास अमेरिका की नागरिकता है. हालांकि उन्होंने कभी इन पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और न ही इन्हें खारिज किया. वहीं अब इस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है.

अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के सवाल पर क्या बोले?

हाल ही में दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम लाइव सेशन के जरिए अपने फैंस से रूबरू हुए. इस दौरान एक फैन ने उनसे कथित अमेरिका की नागरिकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि उन्हें अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए. उन्होंने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'मैं एक कार्ड लूंगा और उसे हरा रंग दूंगा.'

ये भी पढ़ें: 'जिंदगी नरक हो गई है...' मुस्लिम एक्ट्रेस के प्यार में पागल थे गुरु दत्त, पत्नी ने छोड़ दिया था घर

दिलजीत ने आगे कहा, 'मैं कुछ कहूंगा तो खबर बन जाएगी. इस दुनिया का नाटक कभी खत्म नहीं होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए. सभी को बिना किसी वीजा के दूसरे देश में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए. मैं ठीक हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, है ना?'

'ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं...'

वहीं एक अन्य फैन ने जब मजाकिया अंदाज में दिलजीत से रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और लोगों को वहां की नागरिकता दिलाने में मदद करें तो अभिनेता ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और नागरिकता से जुड़े मामलों में भला में कैसे कुछ कह सकता हूं.' आगे उन्होंने कहा, 'उनकी (डोनाल्ड ट्रंप) बेटी मुझे फॉलो करती है, लेकिन मैंने उससे भी कभी बात नहीं की.' दिलजीत ने साफ किया कि वो किसी से एहसान मांगना पसंद नहीं करते. जो होना है वो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा.

क्या 2022 में अमेरिकी नागरिक बन गए थे दिलजीत दोसांझ?

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2022 में आर्टिस्ट को अमेरिकी की नागरिकता मिल गई थी और उन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट के साथ सफर भी किया था. साथ ही दावा भी किया गया था कि उनकी पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक हैं. हालांकि इन दावों पर कभी भी दिलजीत ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया. 

ये भी पढ़ें: नॉन वेज खाने के लिए किराए पर लिया था नया घर, शराब भी जमकर पीते थे संजीव कुमार

सतलुज पर हो रहा विवाद?

सतलुज में दिलजीत दोसांझ ने सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है. अमृतसर के रहने वाले जसवंत ने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में पुलिस की फर्जी मुठभेड़ और कार्रवाई में हुई 25 हजार से ज्यादा अज्ञात लोगों की मौत का ब्योरा सार्वजनिक किया था. बाद में उन्हें उनके घर से किडनैप कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी. 

जसवंत के जीवन पर बनी फिल्म सतलुज तीन साल से सेंसर बोर्ड में अटकी थी. इस पर 127 कट्स लगाने के लिए कहा गया था. मेकर्स के लिए ये बात समझ से परे थी. लंबे इंतजार के बाद इसे 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज कर दिया गया. लेकिन 24 घंटों के भीतर ही सतलुज ओटीटी से हटा ली गई.

और पढ़ें

About the author संदीप मेहरा

संदीप मेहरा ABP LIVE की एंटरटेनमेंट टीम में बतौर कंसलटेंट कंटेंट राइटर कार्यरत हैं और पत्रकारिता के क्षेत्र में 9 वर्षों का अनुभव रखते हैं. इससे पहले वे एबीपी न्यूज़, टीवी9 भारतवर्ष, न्यूज़ट्रेंड और न्यूजट्रैक लाइव में अपनी सेवाएं दे चुके हैं.
Read More
Published at : 09 Jul 2026 03:18 PM (IST)
Tags :
DILJIT DOSANJH
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'डोनाल्ड ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं, लेकिन...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत दोसांझ की दो टूक
'ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत की दो टूक
बॉलीवुड
'इसमें हिंदू-मुस्लिम वाली क्या बात है'? 'देऊळ बंद 2' के लिए मदद करने पर ट्रोल हुए थे शाहरुख खान, अब डायरेक्टर ने किया रिएक्ट
'इसमें हिंदू-मुस्लिम वाली क्या बात है'? 'देऊळ बंद 2' के लिए मदद करने पर ट्रोल हुए थे शाहरुख खान, अब डायरेक्टर ने किया रिएक्ट
बॉलीवुड
Thursday Box Office Live Updates: दोपहर 3 बजे तक 45 करोड़ के पार हुई 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जगंल' का कलेक्शन
Live Updates: दोपहर 3 बजे तक 45 करोड़ के पार हुई 'अल्फा', जानें- 'वेलकम टू द जगंल' का कलेक्शन
बॉलीवुड
Alpha Box Office Collection: आलिया भट्ट की 'अल्फा' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिन की कमाई से जानें पूरी रिपोर्ट
आलिया भट्ट की 'अल्फा' हिट हुई या फ्लॉप? 6 दिन की कमाई से जानें पूरी रिपोर्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani | Crime News | Jaipur Murder Case: सरकारी नौकरी के लिए मां का मर्डर ! | ABP News
Monsoon 2026: बारिश से हाहाकार! सड़कें बनीं दरिया, लोग परेशान | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Chitra Tripathi | Janhit: आसमानी आफत की डरावनी तस्वीरें | Flood | Heavy Rain Alert | IMD Alert
Monsoon 2026: आसमानी आफत का कहर, सड़कों पर समंदर जैसा मंजर | Flood | Heavy Rain Alert | IMD
Amarnath Yatra 2026: अमरनाथ गुफा में शिवलिंग पूरी तरह पिघला | Pahalgam | Jammu and Kashmir
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Explained: अल नीनो और मुंबई में भारी बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
अल नीनो और मुंबई में बारिश एक साथ कैसे? 6 दिन में 1,240 मिमी बरसात, क्यों बदल गई मौसम की चाल?
इंडिया
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
PM मोदी ने क्रिकेट मैच, टॉस की क्यों की बात? ऑस्ट्रेलियाई पीएम अल्बनीज़ भी हंसी नहीं रोक पाए
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: गोविंद देव गिरि की भूमिका पर बढ़ा संदेह, चंपत राय के आवास पर गुप्त बैठक
राम मंदिर चढ़ावा विवाद: गोविंद देव गिरि की भूमिका पर बढ़ा संदेह, चंपत राय के आवास पर गुप्त बैठक
फ़ुटबॉल
FIFA World Cup 2026: पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल
पराग्वे की सीनेटर ने Mbappe को दी गाली, संसद में कहे अपशब्द; मचा बवाल
ओटीटी
Netflix Thursday Watch List: 'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
'पेद्दी' से 'सिंग गीथम' तक, नेटफ्लिक्स पर आज देखने के लिए हैं 8 नई फिल्में, जबरदस्त मिलेगा एंटरटेनमेंट
इंडिया
Weather Today LIVE Updates: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
LIVE: दिल्ली में बारिश से सड़कें बनीं तालाब, महाराष्ट्र बाढ़ में 63 लोगों की मौत
विश्व
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
भारत के IBG से घबराया पाकिस्तान, डिफेंस एक्सपर्ट ने मुनीर को दी डाली बड़ी चेतावनी, जानें क्या कहा?
एग्रीकल्चर
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
इस राज्य में मछली पालने वालों की होने वाली है चांदी, इस मुस्लिम देश की कंपनी लगाएगी करोड़ों रुपये
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
Sanchita Bashu ने बिहार के प्यार का जताया आभार, Influencers को लेकर कही बड़ी बात
ENT LIVE
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
Sanchita Bashu ने बताया कैसे मिला Thukra Ke Mera Pyaar, रातभर में भेजा था ऑडिशन
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास Rs 350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
Ramayana ने रिलीज से पहले रचा इतिहास! ₹350 करोड़ की डील से टूटा SRK की King का रिकॉर्ड
ENT LIVE
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Lock Upp 2 में Shilpa Shinde ने आते ही बदला पूरे घर का माहौल
Embed widget