'ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं...' अमेरिकी नागरिकता के सवाल पर दिलजीत की दो टूक

मशहूर सिंगर और एक्टर दिलजीत दोसांझ इन दिनों अपनी फिल्म 'सतलुज' को लेकर सुर्खियों में हैं. उनकी ये फिल्म विवादों में बनी हुई है. इसी बीच दिलजीत से अमेरिकी नागरिकता को लेकर उनके फैंस ने सवाल किया. क्योंकि पहले भी इस तरह की खबरें आ चुकी हैं कि उनके पास अमेरिका की नागरिकता है. हालांकि उन्होंने कभी इन पर स्पष्टीकरण नहीं दिया और न ही इन्हें खारिज किया. वहीं अब इस पर उन्होंने दो टूक जवाब दिया है.

अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए आवेदन करने के सवाल पर क्या बोले?

हाल ही में दिलजीत दोसांझ इंस्टाग्राम लाइव सेशन के जरिए अपने फैंस से रूबरू हुए. इस दौरान एक फैन ने उनसे कथित अमेरिका की नागरिकता को ध्यान में रखते हुए कहा कि उन्हें अमेरिकी ग्रीन कार्ड के लिए अप्लाई करना चाहिए. उन्होंने मजेदार जवाब देते हुए कहा, 'मैं एक कार्ड लूंगा और उसे हरा रंग दूंगा.'

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दिलजीत ने आगे कहा, 'मैं कुछ कहूंगा तो खबर बन जाएगी. इस दुनिया का नाटक कभी खत्म नहीं होगा.' उन्होंने आगे कहा, 'पूरी दुनिया को एकजुट हो जाना चाहिए. सभी को बिना किसी वीजा के दूसरे देश में जाने की इजाजत मिलनी चाहिए. मैं ठीक हूं, लेकिन ऐसा संभव नहीं है, है ना?'

'ट्रंप की बेटी मुझे फॉलो करती हैं...'

वहीं एक अन्य फैन ने जब मजाकिया अंदाज में दिलजीत से रिक्वेस्ट की कि वो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात करें और लोगों को वहां की नागरिकता दिलाने में मदद करें तो अभिनेता ने दो टूक जवाब देते हुए कहा कि मैं एक आर्टिस्ट हूं और नागरिकता से जुड़े मामलों में भला में कैसे कुछ कह सकता हूं.' आगे उन्होंने कहा, 'उनकी (डोनाल्ड ट्रंप) बेटी मुझे फॉलो करती है, लेकिन मैंने उससे भी कभी बात नहीं की.' दिलजीत ने साफ किया कि वो किसी से एहसान मांगना पसंद नहीं करते. जो होना है वो हो जाएगा, नहीं होना है तो नहीं होगा.

क्या 2022 में अमेरिकी नागरिक बन गए थे दिलजीत दोसांझ?

इंडियन एक्सप्रेस ने अपनी एक रिपोर्ट में दावा किया था कि साल 2022 में आर्टिस्ट को अमेरिकी की नागरिकता मिल गई थी और उन्होंने अमेरिकी पासपोर्ट के साथ सफर भी किया था. साथ ही दावा भी किया गया था कि उनकी पत्नी संदीप कौर भी अमेरिकी नागरिक हैं. हालांकि इन दावों पर कभी भी दिलजीत ने कोई स्पष्ट जवाब नहीं दिया.

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सतलुज पर हो रहा विवाद?

सतलुज में दिलजीत दोसांझ ने सामाजिक कार्यकर्ता जसवंत सिंह खालड़ा का किरदार निभाया है. अमृतसर के रहने वाले जसवंत ने 1980 और 1990 के दशक में पंजाब में पुलिस की फर्जी मुठभेड़ और कार्रवाई में हुई 25 हजार से ज्यादा अज्ञात लोगों की मौत का ब्योरा सार्वजनिक किया था. बाद में उन्हें उनके घर से किडनैप कर लिया गया था और उनकी हत्या कर दी गई थी.

जसवंत के जीवन पर बनी फिल्म सतलुज तीन साल से सेंसर बोर्ड में अटकी थी. इस पर 127 कट्स लगाने के लिए कहा गया था. मेकर्स के लिए ये बात समझ से परे थी. लंबे इंतजार के बाद इसे 3 जुलाई को जी5 पर रिलीज कर दिया गया. लेकिन 24 घंटों के भीतर ही सतलुज ओटीटी से हटा ली गई.