'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची पर लगाए गए आरोपों वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि पोस्ट हटाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए हैं. अमाल का कहना है कि वो आज भी अपनी कही हर बात पर कायम हैं.

तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक

अमाल मलिक ने फिर से एक्स पर पोस्ट शेयर किया हैय. जिसमें अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने पोस्ट सिर्फ अपनी टाइमलाइन साफ रखने के लिए डिलीट किए हैं. साथ ही उन्होंने कहा कि जो कहना था, वो पहले ही कह चुके हैं और अपनी बात पर आज भी कायम हैं.

अमाल मलिक ने साफ कहा कि वो अपने पहले लगाए गए आरोपों से पीछे नहीं हट रहे हैं. उन्होंने लिखा कि पोस्ट हटाना सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कचरा हटाने जैसा था और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है.

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अमाल मलिक ने ये भी बताया कि उन्होंने अब जाकर अपनी बात पब्लिकली क्यों की. उन्होंने लिखा, 'करीब 10 साल तक मैंने अपने गुस्से को अंदर रखा. लेकिन अब एक दशक बाद मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि सही बात के लिए कोई खड़ा नहीं होता.' पोस्ट डिलीट करने के बाद भी अमाल मलिक ने अपने नए बयान में तनिष्क बागची पर निशाना साधना जारी रखा. उन्होंने कहा, 'एक बहुत बुरे इंसान की सच्चाई सामने आज मैं दिखा चुका हूं और उन्हें कर्म अपना हिसाब जरूर करेगा.'

Deleting the tweets only & only because I have to get rid of the garbage from my timeline 🤮



This decision comes from a place of clarity that I’ve done the needful and put this rat back in his place 🐀🐀🐀



Now before portals report some clickbait nonsense headline stating… pic.twitter.com/BNAXQUcfOG — Amaal Mallik (@AmaalMallik) July 26, 2026

'मुझसे तो औकात में ही रहना'

अमाल ने पोस्ट में आगे लिखा, 'बेटे, मुझसे तो औकात में ही रहना' ये लाइफ लॉन्ग वॉर्निग दे रहा हूं. अब से अगर किसी के साथ भी कुछ गलत किया, तो याद रखना, मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हारी बैंड बजाने.'

क्या है मामला?

बता दें, अमाल मलिक ने तनिष्क बागची पर म्यूजिक कॉपी करने और दूसरों के काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया था. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर धमकाया जा रहा था. इसके अलावा, अमाल ने आरोप लगाया कि तनिष्क ने कथित तौर पर एक महिला से शादी का वादा करने के बाद उसे परेशान किया.

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