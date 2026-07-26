#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक, दी खुली चेतावनी

'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक, दी खुली चेतावनी

सिंगर अमाल मलिक ने तनिष्क बागची पर लगाए आरोपों वाले पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया कि वो अपनी बात और आरोपों पर अब भी कायम हैं. साथ ही उन्होंने तनिष्क को चेतावनी भी दी है.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 26 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Preferred Sources

सिंगर और म्यूजिक कंपोजर अमाल मलिक अपने एक पोस्ट को लेकर चर्चा में हैं उन्होंने म्यूजिक डायरेक्टर तनिष्क बागची पर लगाए गए आरोपों वाले अपने सोशल मीडिया पोस्ट डिलीट कर दिए हैं. हालांकि, उन्होंने साफ किया है कि पोस्ट हटाने का मतलब ये नहीं है कि उन्होंने अपने आरोप वापस ले लिए हैं. अमाल का कहना है कि वो आज भी अपनी कही हर बात पर कायम हैं.

तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक
अमाल मलिक ने फिर से एक्स पर पोस्ट शेयर किया हैय. जिसमें अमाल मलिक ने कहा कि उन्होंने पोस्ट सिर्फ अपनी टाइमलाइन साफ रखने के लिए डिलीट किए हैं.  साथ ही उन्होंने कहा कि जो कहना था, वो पहले ही कह चुके हैं और अपनी बात पर आज भी कायम हैं.

अमाल मलिक ने साफ कहा कि वो अपने पहले लगाए गए आरोपों से पीछे नहीं हट रहे हैं. उन्होंने लिखा कि पोस्ट हटाना सिर्फ उनके सोशल मीडिया अकाउंट से कचरा हटाने जैसा था और इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उन्होंने अपना रुख बदल लिया है. 

ये भी पढ़ेंः प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS

अमाल मलिक ने ये भी बताया कि उन्होंने अब जाकर अपनी बात पब्लिकली क्यों की. उन्होंने लिखा, 'करीब 10 साल तक मैंने अपने गुस्से को अंदर रखा. लेकिन अब एक दशक बाद मुझे सामने आना पड़ा, क्योंकि सही बात के लिए कोई खड़ा नहीं होता.'  पोस्ट डिलीट करने के बाद भी अमाल मलिक ने अपने नए बयान में तनिष्क बागची पर निशाना साधना जारी रखा. उन्होंने कहा, 'एक बहुत बुरे इंसान की सच्चाई सामने आज मैं दिखा चुका हूं और उन्हें कर्म अपना हिसाब जरूर करेगा.'

'मुझसे तो औकात में ही रहना'
अमाल ने पोस्ट में आगे लिखा, 'बेटे, मुझसे तो औकात में ही रहना' ये लाइफ लॉन्ग वॉर्निग दे रहा हूं. अब से अगर किसी के साथ भी कुछ गलत किया, तो याद रखना, मैं फिर वापस आऊंगा तुम्हारी बैंड बजाने.'

क्या है मामला?
बता दें, अमाल मलिक ने तनिष्क बागची पर म्यूजिक कॉपी करने और दूसरों के काम का क्रेडिट लेने का आरोप लगाया था. उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्हें महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का नाम लेकर धमकाया जा रहा था. इसके अलावा, अमाल ने आरोप लगाया कि तनिष्क ने कथित तौर पर एक महिला से शादी का वादा करने के बाद उसे परेशान किया.

ये भी पढ़ेंः 'लॉक अप 2' में कौन है सबसे अमीर? राम कपूर से शिल्पा शिंदे तक जानिए सभी की नेटवर्थ

और पढ़ें
Published at : 26 Jul 2026 02:28 PM (IST)
Tags :
Tanishk Bagchi Amaal Mallik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक, दी खुली चेतावनी
'मैं लौट आऊंगा तेरी बैंड बजाने, औकात में रहना', तनिष्क बागची पर भड़के अमाल मलिक
बॉलीवुड
'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज
'पंजाब के शिक्षा मंत्री कब इस्तीफा दे रहे?' धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे के बाद श्वेता तिवारी ने कसा तंज
बॉलीवुड
Saturday Box Office: 'जन नायकन' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, 'धमाल 4' को इस साउथ फिल्म ने पछाड़ा, 'द ओडिसी' का शनिवार को ऐसा रहा हाल
'जन नायकन' बनी बॉक्स ऑफिस किंग, 'धमाल 4' को इस साउथ फिल्म ने पछाड़ा, 'द ओडिसी' का शनिवार को ऐसा रहा हाल
बॉलीवुड
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
काम हाथ से न चला जाए इस डर से छुपा कर रखा स्टेज 3 कैंसर, झेली पैसे की तंगी, एक्ट्रेस शगुफ्ता अली ने सुनाई आपबीती
Advertisement

वीडियोज

Sansani|Strange Marriage Video:एक दूल्हा और 3 सगी बहनें! रील बनाने वाली बहनों ने कैमरामैन से रचाई शादी!
Salman Khan का नया पोस्ट बना चर्चा का विषय,
Saanvie Tallwar ने Karan Kundrra पर लगाया थप्पड़ और बिना सहमति Kiss का आरोप, सालों बाद बड़ा खुलासा
Ishqnama Review: Shehnaaz Gill और Jai Randhhawa की दिल छू लेने वाली लव स्टोरी
The India Story Review: खाने और सेहत पर बड़ा सवाल उठाती Shreyas Talpade की फिल्म
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
यूक्रेन में फिर हुआ भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
यूक्रेन में भारतीय जहाज पर हमला, 2 क्रू मेंबर लापता, दूतावास ने क्या बताया?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
'मोदी सरकार के कौरवी शासन...', धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे पर बोले कांग्रेस सांसद प्रमोद तिवारी
टेलीविजन
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
प्रेग्नेंट करिश्मा तन्ना का रोमांटिक फोटोशूट, पति ने बेबी बंप पर किया KISS
क्रिकेट
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
बदल गई IND vs ZIM 3rd T20 की टाइमिंग? जानिए LIVE स्ट्रीमिंग डिटेल्स
विश्व
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
लाल सागर में तनाव बरकरार, हूतियों ने सऊदी तेल टैंकर को बनाया निशाना, जहाजों पर भी मंडरा रहा खतरा
इंडिया
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
असम में छात्र आंदोलन ने पकड़ा सियासी रंग, मंत्री की बेटी भी उतरी प्रदर्शन में; सीएम हिमंत बोले- पिता को निशाना बनाना गलत
हेल्थ
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
हार्ट अटैक जितना तेज हो सकता है पीरियड्स का दर्द
टेक्नोलॉजी
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
Wi-Fi और Gaming Router में क्या होता है अंतर? जानें जवाब
ABP NEWS
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
Viral Video: ताजमहल पहुंची वानरों की सेना!
ABP NEWS
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
Viral Video: बेकाबू ट्रैक्टर ट्रॉली दुकान में घुसी, CCTV में कैद हादसा
ABP NEWS
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
Jantar Mantar Protest: जंतर मंतर पर रातभर चला साफ सफाई का काम!
ABP NEWS
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
Tej Pratap Yadav Arrested: इसलिए गिरफ्तार किए गए हैं तेज प्रताप यादव!
ABP NEWS
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Dharmendra Pradhan Resigns: 'ये संविधान की जीत है'
Embed widget