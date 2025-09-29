‘हैप्पी बर्थडे क्यूटी..’, वाइफ स्नेहा के जन्मदिन पर अल्लू अर्जुन ने लुटाया प्यार, शेयर की खूबसूरत तस्वीर
Sneha Reddy Birthday: अल्लू अर्जुन की वाइफ स्नेहा आज अपना 40वां जन्मदिन मना रही हैं. ऐसे में एक्टर ने उन्हें खास अंदाज में बधाई दी. उनकी पोस्ट अब काफी वायरल भी हो रही है.
साउथ सुपरस्टार अल्लू अर्जुन की पत्नी स्नेहा रेड्डी आज यानि 29 सितंबर को अपना 40वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रही हैं. ऐसे में सोशल मीडिया पर फैंस उन्हें बधाई देते हुए नजर आए. इसी बीच अल्लू ने भी अपनी वाइफ के साथ एक स्पेशल तस्वीर शेयर की. इस फोटो के साथ एक्टर ने कैप्शन में एक प्यार भरा संदेश भी लिखा. डालिए उनकी पोस्ट पर एक नजर...
अल्लू ने वाइफ के साथ शेयर की खास तस्वीर
अल्लू अर्जुन ने अपना इंस्टाग्राम अकाउंट पर वाइफ स्नेहा के साथ एक फोटो शेयर की है. फोटो कपल के वेकेशन की है. जिसमें दोनों ऑल ब्लैक लुक में ट्विनिंग किए हुए नजर आ रहे हैं. दोनों के चेहरों पर एक प्यारी सी स्माइल भी है. सुनहरी यादों से शेयर की गई इस तस्वीर के साथ एक्टर ने खास कैप्शन भी लिखा है. अल्लू ने लिखा, ‘हैप्पी बर्थडे क्यूटी..’
एक्टर की पोस्ट पर फैंस ने लुटाया प्यार
एक्टर की इस पोस्ट पर अब फैंस जमकर प्यार लुटा रहे हैं. पोस्ट को सिर्फ एक ही घंटे में 4 लाख से ज्यादा लाइक्स और हजारों कमेंट्स मिल चुके हैं. कमेंट सेक्शन नें अल्लू के फैंस स्नेहा को बर्थडे की बधाई दे रहे हैं. किसी ने लिखा हैप्पी बर्थडे मैम, तो किसी ने दोनों को किंग और क्वीन बताया. बता दें कि ये स्टारकपल दो बच्चों एक बेटा और एक बेटी के के पेरेंट्स हैं. दोनों की शादी साल 2011 में हुई थी.
अल्लू अर्जुन का वर्कफ्रंट
वर्कफ्रंट की बात करें तो अल्लू अर्जुन आखिरी बार फिल्म ‘पुष्पा 2’ में नजर आए थे. फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर कमाई के कई रिकॉर्ड तोड़े थे. फिल्म में एक्टर के साथ रश्मिका मंदाना नजर आई थी. अब अल्लू के पास कई बड़े प्रोजेक्ट हैं. जो जल्द ही फ्लोर पर आएंगी. इनके लिए फैंस भी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.
