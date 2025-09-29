बॉलीवुड की दबंग गर्ल यानि सोनाक्षी सिन्हा का एक वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर रहा है. वीडियो में एक्ट्रेस मुंबई के एक एरिया में स्पॉट हुई. जहां वो एक ओवरसाइज शर्ट पहने हुए दिखाई दी. एक्ट्रेस के इस वीडियो को देख फैंस उनकी प्रेग्नेंसी के कयास लगाने लगे है.

ओवरसाइज शर्ट में स्पॉट हुईं सोनाक्षी सिन्हा

सोनाक्षी सिन्हा का ये वीडियो Manav Manglani ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया है. वीडियो में एक्ट्रेस अपनी कार से उतरकर एक ऑफिस के अंदर जाती दिखाई दे रही हैं. एक्ट्रेस ने मल्टीकलर की एक ओवरसाइज शर्ट को लूज जींस के साथ कैरी किया है. उन्होंने बालों को खुला रखा और हाथ में एक बैग भी कैरी किया.

View this post on Instagram A post shared by Manav Manglani (@manav.manglani)

यूजर्स ने सोनाक्षी के वीडियो पर किए ऐसे-ऐसे कमेंट

सोनाक्षी का ये लुक देख अब फैंस कयास लगा रहे हैं कि एक्ट्रेस जल्द ही गुड न्यूज देने वाली है. एक यूजर ने कमेंट में लिखा, ‘लगता है गुड न्यूज है..’, दूसरे ने लिखा, ‘प्रेग्नेंट??’, एक यूजर ने कहा, ‘ये प्रेग्नेंट हैं..’ बता दें कि इस वीडियो पर अभी सोनाक्षी सिन्हा ने कोई रिएक्शन नहीं दिया है.





जहीर इकबाल संग हुई हैं सोनाक्षी की शादी

बता दें कि सोनाक्षी सिन्हा दिग्गज एक्टर शत्रुघ्न सिन्हा की छोटी बेटी हैं. जिन्होंने मुस्लिम एक्टर जहीर इकबाल से शादी की है. दोनों ने मुंबई में ही उनके घर पर ही रजिस्टर्ड मैरिज की थी. इनकी शादी को लेकर काफी बवाल भी मचा था. सोनाक्षी और जहीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. जहां वो फैंस के साथ तस्वीरें और फनी वीडियोज शेयर करते रहते हैं.

View this post on Instagram A post shared by Sonakshi Sinha (@aslisona)

इस फिल्म में नजर आएंगी सोनाक्षी

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनाक्षी सिन्हा को आखिरी बार फिल्म ‘निकिता रॉय’ में देखा गया था. अब एक्ट्रेस फिल्म 'जटाधारा' में दिखाई देगी. फिल्म 7 नवंबर 2025 को हिंदी और तेलुगु में रिलीज होगी. ये एक एक्शन थ्रिलर फिल्म है.

