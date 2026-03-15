सुनील ग्रोवर के बहुत बड़े फैन हैं गजराज राव, एक्टर ने पोस्ट शेयर कर बांधे तारीफों के पुल

मशहूर कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर अपने शानदार कॉमिक टाइमिंग और अलग-अलग किरदारों के लिए जाने जाते हैं. टीवी और फिल्मों में उन्होंने कई यादगार भूमिकाएं निभाई हैं और अपनी एक्टिंग से दर्शकों का दिल जीता है. उनकी कॉमेडी और सादगी भरा अंदाज़ लोगों को काफी पसंद आता है. हाल ही में एक्टर गजराज राव ने एक पोस्ट शेयर कर उनकी जमकर तारीफ की है.

सुनील ग्रोवर के बहुत बड़े फैन हैं गजराज राव

एक्टर गजराज राव ने सुनील ग्रोवर की तारीफ करते हुए लिखा कि वह उनके बहुत बड़े फैन हैं और जो भी किरदार वह निभाते हैं, दिल को छू जाता है. उन्होंने कहा कि जब सुनील मंच पर कपिल देव, सलमान खान, आमिर खान या किसी और का रूप लेते हैं, तो बिल्कुल उसी इंसान जैसे लगने लगते हैं. हाल ही में द कपिल शर्मा शो में जब वह कादर खान के किरदार में आए, तो लगा जैसे सच में वही मंच पर मौजूद हों.

गजराज राव ने कहा कि सुनील सिर्फ नकल नहीं करते, बल्कि जिस इंसान का किरदार निभाते हैं, उसकी बोलचाल और अंदाज को पूरी तरह अपना लेते हैं. उन्होंने सुनील को अपने समय का शानदार कलाकार बताया और साथ ही कीकू शारदा, कृष्णा अभिषेक, कपिल शर्मा, शो के राइटर्स, मेकअप और कॉस्ट्यूम टीम की भी तारीफ की. आखिर में उन्होंने पूरी टीम को लोगों को हंसाने और खुशियां देने के लिए धन्यवाद कहा.

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वरुण धवन ने भी की तारीफ

बता दें हाल ही में कॉमेडियन और एक्टर सुनील ग्रोवर ने 'द ग्रेट इंडियन कपिल शो' के चौथे सीजन के ग्रैंड फिनाले में कादर खान की कॉपी करके दर्शकों को हैरान कर दिया था. उनकी इस अदाकारी के कई वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है. सुनील ग्रोवर को कादर खान के गेटअप में देखकर दर्शक के साथ-साथ सेलेब्स ने भी साराह था. एपिसोड में एक्टर वरुण धवन ने शिरकत की थी. वहीं वरुण भी उनके फैन हो गए. उन्होंने एक पोस्ट शेयर कर सुनील ग्रोवर की जमकर तारीफ की थी.