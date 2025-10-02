टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल: आलिया भट्ट ने वरुण धवन को क्यों कहा 'मार्केटिंग गुरु'?

बॉलीवुड अभिनेत्री आलिया भट्ट और वरुण धवन बहुत जल्द काजोल और ट्विंकल खन्ना के शो 'टू मच विद काजोल एंड ट्विंकल' में दिखाई देंगे. इसका एक नया प्रोमो सोशल मीडिया पर रिलीज किया गया है. इसमें आलिया भट्ट अभिनेता वरुण धवन को मार्केटिंग के बारे में बताती नजर आ रही हैं.

मच अवेटेड रीयूनियन

गुरुवार को निर्माताओं ने इंस्टाग्राम पर इसका नया प्रोमो जारी करते हुए लिखा, जिस रीयूनियन का हम सभी को इंतजार था, वह आ गया है. टू मच ऑनप्राइम, हर गुरुवार नया एपिसोड.

प्रोमो में दिखा मस्ती भरा अंदाज

इस वीडियो क्लिप में आलिया वरुण से इतनी प्रभावित दिखीं कि उन्होंने मजाक में एक्टर को मार्केटिंग गुरु कह दिया. वीडियो की शुरुआत में वरुण धवन काजोल से पूछते हैं, क्या यह सिंघम के साथ ट्रिकी है? काजोल इसका जवाब देती हैं, यह हमारे शो का टाइटल नहीं है.

फिर आलिया कहती हैं, सिंघम के साथ ट्रिकी. यह बहुत अच्छा टाइटल है. मुझे यह पसंद है. ट्विंकल, काजोल की ओर इशारा करते हुए कहती हैं, वह जिमनास्टिक करती हैं. उनके लिए कुछ भी मुश्किल नहीं है. इस पर वरुण मजाक करते हुए ट्विंकल से कहते हैं, नहीं, नहीं, वो जिम्नास्टिक तुम्हारे लिए है. खिलाड़ी के साथ स्टंट.

यह सुनकर आलिया मजाक में कहती हैं, देखो, मैंने तुमसे कहा था ना कि वो मार्केटिंग गुरु हैं. इस पर वरुण धवन हंसते हुए कहते हैं, नहीं, नहीं, ये तो बस नाम हैं: सिंघम के साथ ट्रिकी और खिलाड़ी के साथ स्टंट.

बॉलीवुड की पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ी

शो का प्रोमो देख पता चल रहा है कि यह बहुत ही मजेदार होने वाला है. इस शो में आलिया भट्ट और वरुण धवन काजोल और ट्विंकल के सवालों का सामना करते दिखाई देंगे. यहां उनकी पर्सनल लाइफ से जुड़े सवाल भी पूछे जाएंगे.

आलिया और वरुण धवन ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया है. यह जोड़ी स्टूडेंट ऑफ द ईयर, हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया, बद्रीनाथ की दुल्हनिया, और कलंक जैसी फिल्मों में बड़े पर्दे पर साथ दिखाई दी थी. दिलचस्प बात है कि दोनों ने स्टूडेंट ऑफ द ईयर से बॉलीवुड में डेब्यू किया था और तब से ही ये इंडस्ट्री की सबसे पसंदीदा ऑन-स्क्रीन जोड़ियों में से एक बने हुए हैं.