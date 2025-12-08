हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dhurandhar Box Office Day 4: मंडे टेस्ट में 'धुरंधर' नंबरों से पास हो गई फिल्म, दुनियाभर में बज रहा डंका

Dhurandhar Box Office Day 4: मंडे टेस्ट में 'धुरंधर' नंबरों से पास हो गई फिल्म, दुनियाभर में बज रहा डंका

Dhurandhar Box office Collection Day 4: 'धुरंधर' की हर जगह इतनी तारीफ हो रही है कि लोग अब अपने आप फिल्म देखने के लिए खिंचे चले जा रहे हैं. यही वजह है कि फिल्म चौथे दिन बॉक्स ऑफिस पर कमाल कर रही है.

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 08 Dec 2025 05:06 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' की बात हर जगह हो रही है. इंटरनेट पर मौजूद हर फिल्मप्रेमी फिल्म के बारे में कुछ न कुछ जरूर लिख रहा है. एक्स से लेकर इंस्टा और फेसबुक तक हर जगह सिर्फ 'धुरंधर' दिख रही है. फिल्म का इतना प्रमोशन तो मेकर्स ने नहीं किया जितना इसके रिलीज होने के बाद फैंस ने कर दिया.

यही वजह है कि फिल्म की कमाई पहले वीकेंड में हर दिन बढ़ती चली गई. अब आज मंडे है यानी फिल्म वीकडेज में एंट्री कर चुकी है. ये वो अहम दिन होता है जब हर बड़ी-छोटी फिल्म का टेस्ट होता है कि वो रेस में कितनी आगे पहुंच पाएगी. इस टेस्ट में ज्यादातर फिल्में गच्चा खा जाती हैं, लेकिन 'धुरंधर' के साथ ऐसा नहीं है.

फिल्म मंडे टेस्ट में खूब अच्छे नंबरों से पास होती दिख रही है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन से जुड़ा डेटा रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने हर दिन कितनी कमाई की है, उसका डेटा आप नीचे टेबल में देख सकते हैं. बता दें कि आज का डेटा 5:05 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन (करोड़ रुपये में)
डे 1 28
डे 2 32
डे 3 43
डे 4 8.26
टोटल 111.26

'धुरंधर' का वर्ल्डवाइड कलेक्शन

फिल्म ने तो वर्ल्डवाइड गजब कर दिया है. दुनियाभर के दर्शक फिल्म को खूब पसंद कर रहे हैं और यही वजह है कि फिल्म ने ओपनिंग वीकेंड में ही सैक्निल्क के मुताबिक 158 करोड़ रुपये बटोर लिए हैं.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ranveer Singh (@ranveersingh)

'धुरंधर' के बारे में

इस फिल्म को 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' बनाने वाले आदित्य धर ने कुछ ऐसे बना दिया है कि फैंस को लगता है कि ये फिल्म अभी तक आई फिल्मों में इस्तेमाल हुई विधाओं से अलग विधा की फिल्म है और यही इसकी खास बात है. इंडिया तो छोड़िए पाकिस्तान के सिनेमाप्रेमी भी फिल्म के क्राफ्ट की खूब तारीफ कर रहे हैं.

फिल्म की कास्टिंग इसका सबसे अच्छा पार्ट है. रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और आर माधवन के साथ संजय दत्त भी फिल्म में हैं जो इस फिल्म का लेवल और भी ऊंचा कर देते हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 08 Dec 2025 04:35 PM (IST)
Tags :
Box Office Ranveer SIngh BOX OFFICE COLLECTION Dhurandhar Box Office Collection
और पढ़ें
