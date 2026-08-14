'बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वाइफ सुनीता आहूजा लगातार उन पर अफेयर के आरोप लगाती रही हैं. यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों काफी सालों से अलग रह रहे हैं, जिसके बाद उनके तलाक की खबरें भी मीडिया में खूब रहीं. गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी आरोप लगे थे. कोमल नाम लड़की के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है. ऐसे में अब एक बार फिर से सुनीता आहूजा ने उन पर गुस्सा जाहिर किया.

फिर संग में स्पॉट हुए कोमल और गोविंदा

दरअसल, गोविंदा ने फिल्म 'रूपा' के ऐलान के साथ ही एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ काम करने को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब हैं. बीते दिनों ही दोनों कलाकारों को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिस पर सुनीता ने गुस्सा जाहिर किया था. ऐसे में अब एक बार फिर से गोविंदा और कोमल साथ में स्पॉट हुए हैं, जिसके बाद सुनीता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और एक्टर पति के लिए कहा कि कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए.

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गोविंदा और कोमल पर बरसीं सुनीता आहूजा

गोविंदा और कोमल के एक बार फिर से स्पॉट किए जाने के बाद सुनीता आहूजा से पैप्स ने उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा, 'पिक्चर बनना भी तो चाहिए? प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. क्या बोलने का...बेटी उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है शर्म तो आना चाहिए थोड़ा, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है कम से कम कपड़ा तो ढंग का पहनो. हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा है, दिमाग खराब हो चुका है.'

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गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि कोमल और गोविंदा कथित तौर पर रिश्ते में हैं और चार सालों से रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, रिश्ते की बात को गोविंदा ने नहीं कबूला है और ये भी अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया है कि जिसके साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जा रहा है ये वही कोमल हैं या फिर कोई और.





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गोविंदा ने दिया था 'मिठाई की दुकान' वाला बयान

गौरतलब है कि गोविंदा का हाल ही में 'मिठाई की दुकान' वाला स्टेटमेंट वायरल हुआ था. उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात की थी और इस दौरान एक्टर ने कहा था, 'मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकले तो क्या दुख है.' उनके इस बयान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ा गया था. लोगों का मानना था कि अभिनेता ने अपने अफेयर की खबरों को कंफर्म किया है. हालांकि, गोविंदा ने अफेयर पर खुलकर बात नहीं की.