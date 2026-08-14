स्वतंत्रता दिवसExplainerमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट

'बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट

गोविंदा एक बार फिर से अपनी कथित गर्लफ्रेंड कोमल रानी के साथ एयरपोर्ट पर स्पॉट हुए हैं, जिसकी फोटोज और वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आई हैं. ऐसे में इस पर वाइफ सुनीता आहूजा ने गुस्सा जाहिर किया है.

Written By : राहुल यादव |  Updated at : 14 Aug 2026 04:38 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड के हीरो नंबर 1 कहे जाने वाले एक्टर गोविंदा पिछले काफी समय से अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में हैं. वाइफ सुनीता आहूजा लगातार उन पर अफेयर के आरोप लगाती रही हैं. यहां तक कि उन्होंने ये भी कहा था कि दोनों काफी सालों से अलग रह रहे हैं, जिसके बाद उनके तलाक की खबरें भी मीडिया में खूब रहीं. गोविंदा पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के भी आरोप लगे थे. कोमल नाम लड़की के साथ उनका नाम जुड़ता रहा है. ऐसे में अब एक बार फिर से सुनीता आहूजा ने उन पर गुस्सा जाहिर किया.

फिर संग में स्पॉट हुए कोमल और गोविंदा

दरअसल, गोविंदा ने फिल्म 'रूपा' के ऐलान के साथ ही एक्ट्रेस कोमल रानी के साथ काम करने को लेकर चर्चा में हैं. दोनों के अफेयर की खबरें भी खूब हैं. बीते दिनों ही दोनों कलाकारों को साथ में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया था, जिस पर सुनीता ने गुस्सा जाहिर किया था. ऐसे में अब एक बार फिर से गोविंदा और कोमल साथ में स्पॉट हुए हैं, जिसके बाद सुनीता ने अपनी प्रतिक्रिया दी और एक्टर पति के लिए कहा कि कोई तो स्टैंडर्ड होना चाहिए.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Instant Bollywood (@instantbollywood)

यह भी पढ़ें: 'आवारापन 2' फिल्म नहीं, इमरान हाशमी फ्लेवर है, जानें दिशा पाटनी संग कैसी है केमिस्ट्री

गोविंदा और कोमल पर बरसीं सुनीता आहूजा

गोविंदा और कोमल के एक बार फिर से स्पॉट किए जाने के बाद सुनीता आहूजा से पैप्स ने उनकी प्रतिक्रिया पूछी तो उन्होंने कहा, 'पिक्चर बनना भी तो चाहिए? प्रमोशन होता है पिक्चर बनने के बाद. क्या बोलने का...बेटी उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है शर्म तो आना चाहिए थोड़ा, कोई स्टैंडर्ड तो होना चाहिए. तुम्हारा शुगर डैडी इतना अमीर है कम से कम कपड़ा तो ढंग का पहनो. हम लोग को देखो क्या स्टाइल में चलते हैं. बहुत बुरा है, दिमाग खराब हो चुका है.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Viral Bhayani (@viralbhayani)

गौरतलब है कि सूत्रों के हवाले से बताया जाता है कि कोमल और गोविंदा कथित तौर पर रिश्ते में हैं और चार सालों से रिलेशनशिप में हैं. हालांकि, रिश्ते की बात को गोविंदा ने नहीं कबूला है और ये भी अभी तक नहीं कंफर्म हो पाया है कि जिसके साथ गोविंदा का नाम जोड़ा जा रहा है ये वही कोमल हैं या फिर कोई और.


बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट

यह भी पढ़ें: 15 अगस्त को नहीं होगी एंटरटेनमेंट की कमी, 'कॉकटेल 2' समेत इस फ्राइडे ओटीटी पर रिलीज होगी 5 धांसू फिल्में

गोविंदा ने दिया था 'मिठाई की दुकान' वाला बयान

गौरतलब है कि गोविंदा का हाल ही में 'मिठाई की दुकान' वाला स्टेटमेंट वायरल हुआ था. उन्होंने समाचार एजेंसी ANI से बात की थी और इस दौरान एक्टर ने कहा था, 'मिठाई की दुकान में रहकर भूखे निकले तो क्या दुख है.' उनके इस बयान को एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर से जोड़ा गया था. लोगों का मानना था कि अभिनेता ने अपने अफेयर की खबरों को कंफर्म किया है. हालांकि, गोविंदा ने अफेयर पर खुलकर बात नहीं की.

और पढ़ें

About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
Read More
Published at : 14 Aug 2026 04:33 PM (IST)
Tags :
Sunita Ahuja Govinda
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
'बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट
'बेटी की उम्र की लड़की लेकर घूम रहा है...', गर्लफ्रेंड संग दिखे गोविंदा तो बीवी ने किया कमेंट
बॉलीवुड
'मैं बहुत छोटा कलाकार हूं', KIFF में ना बुलाए जाने से नाराज हैं मिथुन चक्रवर्ती
'मैं बहुत छोटा कलाकार हूं', KIFF में ना बुलाए जाने से नाराज हैं मिथुन चक्रवर्ती
बॉलीवुड
Awarapan 2 Batwara 1947 Movie LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', इतने करोड़ से आगे चल रही इमरान की फिल्म
LIVE: सनी की 'बंटवारा 1947' पर भारी पड़ी 'आवारापन 2', हैरान कर देगा कलेक्शन
बॉलीवुड
रानी मुखर्जी ने पूरे किए सिनेमा में 30 साल, मिला डॉक्टरेट सम्मान
रानी मुखर्जी ने पूरे किए सिनेमा में 30 साल, मिला डॉक्टरेट सम्मान
Advertisement

वीडियोज

Bigg Boss 20 की Rumoured List में Jennifer Winget, Jannat Zubair, Nia Sharma और कई नाम
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, 18 महीने बाद लिया फैसला
TMKOC के पुराने Episodes आज भी क्यों हैं Hit? Asit Modi ने बताया Comedy का Secret
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
Pawan Singh की शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
पुरी में पटरी से उतरी पैसेंजर ट्रेन, मौके पर पहुंची RAF-रेलवे टीम
महाराष्ट्र
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
अभिजीत दीपके का बड़ा बयान, 'सौरव के एक वीडियो की वजह से...'
तमिल सिनेमा
DC Box Office: इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
इस तमिल फिल्म ने एक हफ्ते में चुपचाप लूट लिया बॉक्स ऑफिस, इतना तगड़ा रिकॉर्ड भी बना डाला
क्रिकेट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
कल से भारत-श्रीलंका पहला टेस्ट, जानें प्लेइंग XI, हेड टू हेड और पिच रिपोर्ट
ऑटो
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
बैरियरलेस टोल पर संभलकर चलें, FASTag की ये गलती पड़ेगी भारी
इंडिया
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
भारत आएंगे ईरान के राष्ट्रपति पेजेशकियान, BRICS समिट में लेंगे हिस्सा
इंडिया
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
क्या बीजेपी और अकाली दल में गठबंधन तय है? 3 घटनाक्रम से समझें
इंडिया
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
श्रीलंका में भारत की धाक और पाकिस्तान में...! Pew रिसर्च में खुलासा
ENT LIVE
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
Bigg Boss 20 में कौन लेगा Entry? Jennifer Winget, Jannat Zubair और Nia Sharma के नाम चर्चा में
ENT LIVE
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
Akanksha Chamola ने Gaurav Khanna से Divorce पर किया बड़ा खुलासा, बोलीं- फैसला हो चुका है
ENT LIVE
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
The Traitors India Season 2 में बड़ा खेल, 3 एपिसोड में 4 कंटेस्टेंट्स हुए बाहर
ENT LIVE
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
Pawan Singh की तीसरी शादी पर Radhe Maa का बड़ा Prediction, 45 की उम्र में मिलेगी Loving Wife
ENT LIVE
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Sunny Deol vs Emraan Hashmi: Batwara 1947 और Awarapan 2 में Screen War तेज
Embed widget