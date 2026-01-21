बॉर्डर 2 में दिखने वाले हैं अक्षय खन्ना? प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने तोड़ी चुप्पी

बॉर्डर 2 सिनेमाघरों में रिलीज होने जा रही है. ये 1997 में आई आइकॉनिक फिल्म की सीक्वल है. फिल्म के पहले पार्ट में सुनील शेट्टी, अक्षय खन्ना और सनी देओल समेत कई कलाकार अहम किरदार निभाते नजर आ थे. बॉर्डर 2 को लेकर बहुत क्रेज है. कुछ दिनों से खबरें आ रही हैं कि बॉर्डर 2 का हिस्सा अक्षय खन्ना हो सकते हैं. अक्षय खन्ना का फिल्म में कैमियो हो सकता है. अक्षय के कैमियो पर अब प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने रिएक्ट किया है. उन्होंने चुप्पी तोड़ी है.

फिल्म की प्रोड्यूसर निधि दत्ता ने जूम से खास बातचीत में अक्षय खन्ना के कैमियो पर रिएक्ट किया. निधि ने भूषण कुमार के साथ मिलकर इस फिल्म को प्रोड्यूस किया है. निधि ने अक्षय के कैमियो से साफ इनकार कर दिया है.

नहीं नजर आएंगे अक्षय खन्ना

निधि ने कहा- नहीं, ये बिल्कुल भी सच नहीं है. हमने उन्हें फिल्म के लिए अप्रोच नहीं किया था. पहले पार्ट की कहानी को आगे नहीं बढ़ाया गया है बल्कि ये एक अलग स्टोरी है. जिसमें भारत के जवानों की नई स्टोरी दिखाई गई है.

बता दें अक्षय के फिल्म में होने की खबरें तब से आने लगी थीं जब घर कब आओगे गाना रिलीज हुआ था . तब एक फोटो वायरल हुई थी जिसमें एक शख्स की फोटो को एडिट करके अक्षय खन्ना का चेहरा लगा दिया गया था. जिसके बाद सबको लगने लगा था कि अक्षय भी फिल्म का हिस्सा होंगे.

बॉर्डर 2 की कास्ट की बात करें तो इसमें सनी देओल के साथ अहान शेट्टी, दिलजीत दोसांझ, वरुण धवन अहम किरदार निभाते नजर आएंगे. इसके अलावा मोना सिंह, मेधा राणा भी नजर आने वाली हैं. ये फिल्म 23 जनवरी को रिलीज होने जा रही है और इसे लेकर लोगों में खूब एक्साइटमेंट हैं. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी बहुत ही धड़ल्ले से हो रही है.

