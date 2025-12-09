हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
'धुरंधर' से वायरल हो रहा 'FA9LA' गाना, शूट करते हुए गिर गया था अक्षय खन्ना का ऑक्सीजन लेवल!

'धुरंधर' से वायरल हो रहा 'FA9LA' गाना, शूट करते हुए गिर गया था अक्षय खन्ना का ऑक्सीजन लेवल!

Akshaye Khanna Dhurandhar Viral Dance: 'धुरंधर' में बहरीन रैपर फ्लिपराची के अरबी ट्रैक 'FA9LA' पर अक्षय खन्ना ने कमाल का डांस किया है. लेकिन इस गाने की शूटिंग के दौरान एक्टर के साथ एक हादसा हो गया था.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 09 Dec 2025 07:27 PM (IST)
'धुरंधर' फिल्म में रणवीर सिंह के अलावा अगर सबसे ज्यादा किसी की बातें की जा रही है, वो हैं एक्टर अक्षय खन्ना. 50 साल के हो चुके अक्षय ने फिल्म में रहमान डकैत का किरदार निभाया है. इस किरदार से वे सभी का ध्यान अपनी ओर खींचने में कामयाब रहे. फिल्म में वो हर बार सीन में आते ही शो चुरा लेते हैं. कुछ ऐसा ही सीन बहरीन के रैपर फ्लिपराची के गाए अरबी ट्रैक 'FA9LA' में देखने को मिला. 

इस अरबी ट्रैक में दर्शक अक्षय को देख काफी खुश हैं. गाने की सीन में धांसू एंट्री, उनके चेहरे की रहस्यमी हंसी और खतरनाक डांस स्टाइल दर्शकों के दिलो दिमाग पर छा गया है. अब सोशल मीडिया पर उनका स्टाइल सनसनी बन गया है. मगर अब इस गाने सीन को लेकर कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने एक खुलासा किया है. 
 
अक्षय खन्ना ने खुद संभाला सीन
मिड डे के साथ बातचीत में कोरियोग्राफर विजय गांगुली ने इस गाने के बारे में बताया. उन्होंने कहा- 'यह गाना अक्षय के कैरेक्टर को शेर-ए-बलूच का ताज पहनाए जाने का जश्न है. असल में उन्हें एंट्री करनी थी. डांसर्स के बीच से गुजरना था और सिंहासन पर बैठना था. सीन का मूड और डांसर्स की परफॉर्मेंस देखकर अक्षय जैसे शानदार एक्टर ने कहा कि जब वह अंदर आएंगे तो थोड़ा डांस करेंगे. हममें से किसी को नहीं पता था कि वह क्या करने वाले हैं. अक्षय सीन में आए. वहीं से सीन संभाला और तुरंत परफॉर्म किया.'

 
 
 
 
 
गिर गया था अक्षय का ऑक्सीजन लेवल
लद्दाख में शूटिंग की चुनौतियों के बारे में बात करते हुए कोरियोग्राफर ने बताया कि अक्षय खन्ना को शूटिंग के दौरान हाई-एल्टीट्यूड सिकनेस हुई थी. उन्होंने कहा- 'अक्षय अपने साथ एक छोटा ऑक्सीजन सिलेंडर रखते थे. जब हम यह गाना शूट कर रहे थे तो उनका ऑक्सीजन लेवल गिर गया था. इसलिए हर शॉट के बाद वह ऑक्सीजन मास्क लगाते थे. उन्होंने बिना किसी हिचकिचाहट के सीक्वेंस किया और फिर घर चले गए.' 

'धुरंधर' में रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना  केअलावा अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन, संजय दत्त, आर माधवन और राकेश बेदी ने भी शानदार एक्टिंग की है. वहीं फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर चर्चे में है. फैंस अब सीक्वल 'धुरंधर 2' का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. 

Published at : 09 Dec 2025 07:27 PM (IST)
Akshaye Khanna Ranveer SIngh Dhurandhar
