जब शाहरुख खान के 'छैंय्या छैंय्या' पर थिरके थे अक्षय खन्ना, अवॉर्ड फंक्शन का वीडियो हो रहा वायरल
Akshaye Khanna Viral Video: अक्षय खन्ना का छैय्या छैय्या पर डांस करते हुए पुराना वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. फैंस उनके बेहतरीन डांस मूव्स की तारीफ करते हुए उन्हें अंडररेटेड डांसर बता रहे हैं.
साल 2025 अक्षय खन्ना के लिए बहुत खास और सफल साबित हुआ है. उन्होंने साल की शुरुआत 'छावां' और अंत धुरंधर जैसी बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्मों से की है. हाल ही में धुरंधर के एक छोटे डांस सीन ने सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरीं और उनके फैंस फिर से उनकी स्क्रीन प्रेजेंस की चर्चा करने लगे.
पुराना वीडियो हुआ वायरल
अब अक्षय का एक पुराना वीडियो सामने आया है जिसमें वो शाहरुख खान के आइकॉनिक गाने छैंय्या छैंय्या पर डांस कर रहे हैं. ये वीडियो रेडिट पर वायरल हो रहा है. वीडियो में अक्षय ब्लैक ब्लेजर, ट्राउजर, मैचिंग टी-शर्ट और कैप में बेहद कूल लग रहे हैं जबकि उनके साथ ट्विंकल खन्ना गोल्डन लहंगा पहन स्टेज पर नजर आ रही हैं.
फैंस ने दी जमकर तारीफ
गाने पर अक्षय के रिलैक्स मूव्स और नैचुरल रिदम ने सभी को चौंका दिया. कमेंट सेक्शन में फैंस ने उन्हें खूब सराहा. एक यूजर ने लिखा, 'ये इतने अच्छे क्यों हैं? ऐसे लोग जो बिना कोशिश किए ही हॉट लगते हैं.' दूसरे ने कहा, 'अक्षय खन्ना को बहुत कम आंका गया डांसर है.' कई लोगों ने इस क्लिप को 'लिजेंडरी' बताया. एक मजेदार कमेंट था, 'रहमान डकैत कॉलेज के दिनों में,' जो उनकी हालिया धुरंधर फिल्म के किरदार की ओर इशारा करता है.
'छैय्या छैय्या' का फेमस डांस नंबर
छैय्या छैय्या को फराह खान ने कोरियोग्राफ किया था और ये बॉलीवुड का सबसे पॉपुलर डांस नंबर बन गया. चलती ट्रेन की छत पर शूट हुए इस गाने में शाहरुख खान और मलाइका अरोड़ा नजर आए थे. एआर रहमान के संगीत, गुलजार के बोल और सुखविंदर सिंह व सपना अवस्थी की आवाज ने इसे एक क्लासिक बना दिया था. आज भी लोगों के बीच ये गाना बेहद लोकप्रिय है.
अक्षय का परफॉर्मेंस फैंस के लिए खास
ऐसे में अक्षय का अचानक किया गया ये परफॉर्मेंस फैंस के लिए और भी खास बन गया. उनका डांस स्टाइल, सहज मूव्स और एनर्जी इस गाने के फेमस अंदाज में भी अपना टच छोड़ती है. ये वीडियो साबित करता है कि अक्षय खन्ना सिर्फ अच्छे एक्टर ही नहीं बल्कि कम आंके गए बेहतरीन डांसर भी हैं.
