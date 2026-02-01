हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

नागा चैतन्य से शादी के बाद शोभिता धुलिपाला के करियर पर पड़ा असर? एक्ट्रेस ने खुद किया खुलासा

Sobhita Dhulipala: शोभिता धुलिपाला ने 2024 में नागा चैतन्य से शादी की और हाल ही में इस पर खुलकर बात की कि शादी के बाद उनके करियर या फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ व्यवहार में कोई खास बदलाव आया या नहीं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 01 Feb 2026 02:43 PM (IST)
शोभिता धुलिपाला ने दिसंबर 2024 में नागा चैतन्य से शादी की थी. शादी के बाद वो करीब एक साल से ज्यादा वक्त तक फिल्मों से दूर रहीं. हाल ही में शोभिता ने तेलुगु फिल्म चीकाटिलो से कमबैक किया है. एक्ट्रेस का कहना है कि उस वक्त उन्हें लाइमलाइट से दूर रहने की जरूरत थी और ये ब्रेक उनके लिए काफी जरूरी था.

शादी का करियर पर कोई असर नहीं
नागा चैतन्य का परिवार तेलुगु सिनेमा के सबसे बड़े और असरदार फिल्मी परिवारों में से एक माना जाता है. जब शोभिता से पूछा गया कि शादी के बाद फिल्म इंडस्ट्री में उनके साथ व्यवहार में कोई बदलाव आया है या नहीं तो उन्होंने साफ कहा कि उनकी शादी को अभी सिर्फ एक साल हुआ है और उनका पूरा करियर उन्होंने अपनी मेहनत से बनाया है. शोभिता के मुताबिक वो अब एक फिल्मी परिवार का हिस्सा जरूर हैं लेकिन उनका काम हमेशा अलग और स्वतंत्र रहा है.

ससुराल नहीं, सिर्फ परिवार
शोभिता का कहना है कि वो अपने ससुराल वालों को फिल्म इंडस्ट्री का हिस्सा नहीं बल्कि अपना परिवार मानती हैं. उन्होंने कहा कि जब वो घर पर उनसे मिलती हैं तो वे सिर्फ परिवार जैसे ही होते हैं न कि इंडस्ट्री के लोग जैसे. शोभिता मानती हैं कि शायद आगे चलकर चीजें और साफ हों लेकिन फिलहाल उनके लिए करियर और परिवार दोनों अलग-अलग हैं.

 
 
 
 
 
ऑडिशन से शुरू हुआ सफर
अपने शुरुआती करियर को याद करते हुए शोभिता बताती हैं कि उनका सफर कई ऑडिशन और थोड़े हटकर प्रोजेक्ट्स से शुरू हुआ था. उनका मानना है कि जब आप किसी फिल्मी ग्रुप का हिस्सा नहीं होते तो मदद मांगना भी आसान नहीं होता है. शोभिता कहती हैं कि उन्होंने हमेशा खुद पर भरोसा रखा है और अपने फैसले खुद लिए हैं. उनके लिए फिल्मी परिवार से जुड़ाव अब भी उनके काम को प्रभावित नहीं करता है.

अब काम को लेकर ज्यादा क्लैरिटी
शादी के बाद हैदराबाद में बस चुकी शोभिता बताती हैं कि अब उनके काम करने का नजरिया बदल गया है. उन्हें अब साफ पता है कि वो किस तरह का काम करना चाहती हैं. वो उन किरदारों में ज्यादा दिलचस्पी रखती हैं जिनमें अपनी मर्जी हो. शोभिता ऐसी महिला किरदार निभाना चाहती हैं जो कहानी के लिए जरूरी हों न की ऐसा जो फिल्म में बस सिर्फ दिखावे के लिए हों. अब उन्हें पहले से कहीं ज्यादा क्लैरिटी है कि वो किस तरह के रोल्स करना चाहती हैं.

Published at : 01 Feb 2026 02:43 PM (IST)
Sobhita Dhulipala Tollywood Naga Chaitanya
