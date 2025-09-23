झूठ बोलकर सेट से गायब हो जाते थे अक्षय कुमार, ब्रेक में कमा लेते थे 20 लाख, खुद किया खुलासा

बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार इन दिनों अपनी फिल्म जॉली एलएलबी 3 को लेकर सुर्खियों में बने हुए हैं. ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर शानदार कमाई कर रही है. इस फिल्म में अक्षय के साथ अरशद वारसी लीड रोल में नजर आए हैं. अक्षय फिल्म के रिलीज होने के बाद कपिल शर्मा के शो में पहुंचे थे. ये द ग्रेट इंडियन कपिल शो का आखिरी एपिसोड था. कपिल शर्मा के शो का तीसरा सीजन खत्म हो गया है और आखिरी एपिसोड में अक्षय पहुंचे थे. शो में गए अक्षय ने कई खुलासे किए.

अक्षय कुमार शो में अपने करियर के बारे में बात करते हुए नजर आए. उनसे मिलने के लिए ढेर सारे स्टंटमैन भी आए थे. शो में नवजोत सिंह सिद्धधू और अर्चना पूरन सिंह से बात करते हुए अक्षय ने एक मजेदार किस्सा सुनाया. अक्षय ने बताया कि वो सेट से बीच में गायब हो जाते थे. जिसे सुनने के बाद हर कोई जोर-जोर से हंसने लगा.

सेट से गायब हो गए थे अक्षय

अक्षय ने बताया कि जब वो फिल्म मुझसे शादी करोगी की शूटिंग कर रहे थे तब उन्हें एक शादी में परफॉर्म करने के लिए बुलाया गया था. उस परफॉर्मेंस के लिए उन्हें 20 लाख मिल रहे थे. अक्षय ने कहा- 'हम लोग फिल्म सिटी में शूट कर रहे थे. शूटिंग के टाइम मुझे शो का ऑफर मिला था. वो मुझे 20 लाख दे रहे थे. हम फराह खान के साथ शूट कर रहे थे. अगर मैं उन्हें शो पर जाने के लिए कहता तो वो मना कर देती.'

अक्षय ने आगे कहा- 'तभी मैंने सलमान को आते हुए देखा. जैसे ही सलमान आए तो मैंने फराह से कहा आप सलमान के शॉर्ट्स ले लो. मैं थोड़ा थक गया हूं. अच्छा फील नहीं हो रहा है. उसके बाद मुझे वैनिटी में आराम करने के लिए भेज दिया. उसके बाद मैं सिक्योरिटी गार्ड के साथ बाइक पर बैठकर एयरपोर्ट के पास के लिए निकल गया. वहां पर फटाफट शो किया और अपना चेक लेकर शूट पर वापस आ गया.'

बता दें अक्षय ने कपिल के शो में पूरी कास्ट के साथ खूब मस्ती की. अक्षय के आने पर हर शो में खूब मस्ती होती है.

