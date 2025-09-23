हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Dashavatar Box Office: दशावतार बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही गर्दा, जानें 11वें दिन किया इतना कलेक्शन

Dashavatar Box Office: दशावतार बॉक्स ऑफिस पर उड़ा रही गर्दा, जानें 11वें दिन किया इतना कलेक्शन

दशावतार बॉक्स ऑफिस पर गर्दा उड़ा रही है. फिल्म ने 11 दिनों में धमाल मचा दिया है. फिल्म की स्टोरीलाइन की हर तरह चर्चा हो रही है. आइए जानते हैं फिल्म का कलेक्शन.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 23 Sep 2025 10:02 AM (IST)
Preferred Sources

मराठी फिल्म 'दशावतार' को शानदार रिस्पॉन्स मिल रहा है. फिल्म को सुबोध खानोलकर ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में 82 साल के दिग्गज एक्टर दिलीप प्रभावलकर लीड रोल निभा रहे हैं. उनकी इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर नया अध्याय लिख दिया है. दिलीप प्रभावलकर की एक्टिंग और स्टोरीलाइन जबरदस्त हिट हुई है. फिल्म ने मराठी सिनेमा में इतिहास रच दिया है. 

आइए जानते हैं फिल्म ने कितना बॉक्स ऑफिस कलेक्शन किया.

टाइम्स ऑफ इंडिया की खबर के मुताबिक, फिल्म की 11वें दिन मॉर्निंग शोज में 9.26 परसेंट ऑक्यूपेंसी रही, दोपहर के शोज में 17.01 परसेंट ऑक्यूपेंसी रही. वहीं इवनिंग शोज में 17.07 परसेंट ऑक्यूपेंसी और नाइट शोज में 24.81 परसेंट ऑक्यूपेंसी रही. नाइट शोज में सबसे ज्यादा ऑक्यूपेंसी रही.

11वें दिन दशावतार ने की इतनी कमाई

Sacnilk के मुताबिक, दशावतार ने 11वें दिन 80 लाख का कलेक्शन किया है. फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े ऑफिशियल सामने नहीं आए हैं. लेकिन फिल्म अगर दूसरे सोमवार को 80 लाख की कमाई करती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 16.65 करोड़ हो जाएगा.

दशावतार को मिली थी ये ओपनिंग

दशावतार ने पहले दिन 60 लाख रुपये की कमाई की थी. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में इजाफा हुआ. फिल्म ने दूसरे दिन 1.4 करोड़ का कलेक्शन किया. वहीं तीसरे दिन 2.4 करोड़ का कलेक्शन किया. चोथे दिन फि्म ने 1.1 करोड़ कमाए. पांचवें दिन 1.25 करोड़ का बिजनेस हुआ. 

फिल्म में नजर आए ये स्टार्स

छठे दिन फिल्म ने 1.3 करोड़, सातवें दिन 1.15 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म का टोटल कलेक्शन 9.2 करोड़ हो गया है. वहीं फिल्म ने आठवें दिन 1 करोड़, नौंवे दिन 2.65 करोड़ और दसवें दिन 3 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म सिर्फ मराठी भाषा में रिलीज हुई है. फिल्म को पॉजिटिव वर्ड ऑफ माउथ का अच्छा फायदा मिला है.

फिल्म में महेश मांजरेकर, सिद्धार्थ मेनन, प्रियदर्शिनी इंदलकर, भरत जाधव, अभिनय बेर्डे, रवि काले, विजय केनकरे, सुनील तावड़े और आरती वडगबलकर जैसे स्टार्स भी नजर आए.

Published at : 23 Sep 2025 10:02 AM (IST)
Tags :
Dashavatar
