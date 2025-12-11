'धुरंधर' देखकर दंग रह गए अक्षय कुमार, तारीफ में लिख दिया लंबा-चौड़ा पोस्ट

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनीं धुरंधर हर जगह छाई हुई है. जो ये फिल्म देख रहा है वो इसकी तारीफ करते नहीं रुक रहा है. क्रिटिक्स, ऑडियंस और सेलेब्स हर कोई धुरंधर देखने के बाद इसकी तारीफ करने से खुद को रोक नहीं पा रहे हैं. धुरंधर में रणवीर सिंह, अर्जुन रामपाल, अक्षय खन्ना और संजय दत्त अहम किरदार निभाते नजर आए हैं. इस फिल्म की तारीफ में अक्षय कुमार ने पोस्ट शेयर किया है.

ऋतिक रोशन, मधुर भंडारकर समेत कई लोगों ने धुरंधर की तारीफ करते हुए पोस्ट शेयर किया है. इस लिस्ट में अक्षय कुमार भी शामिल हो गए हैं. उन्होंने धुरंधर का रिव्यू किया है और इसकी तारीफ की है.

अक्षय ने की धुरंधर की तारीफ

अक्षय कुमार ने फिल्म देखने के बाद एक्स पर लिखा- 'धुरंधर देखी और मैं हैरान रह गया. क्या ज़बरदस्त कहानी है और आपने इसे बहुत अच्छे से बनाया है आदित्य धर. हमें अपनी कहानियों को दमदार तरीके से बताने की जरूरत है और मुझे बहुत खुशी है कि ऑडियंस फिल्म को ढेर सारा प्यार दे रहे हैं जिसकी वह हकदार है.'





अक्षय के इस पोस्ट के बाद कई फैंस उनसे धुरंधर 2 में आने के लिए कह रहे हैं. लोग आदित्य धर से धुरंधर 2 में अक्षय कुमार को कास्ट करने की रिक्वेस्ट कर रहे हैं. एक फैन ने लिखा- सर पार्ट 2 में फिट हो जाओ बेबी वाले रोल में. वहीं दूसरे ने लिखा- आदित्य धुरंधर 2 में अक्षय को कास्ट करो.

ऋतिक ने भी की तारीफ

अक्षय कुमार के अलावा ऋतिक रोशन ने भी धुरंधर की तारीफ की है. उन्होंने लिखा-अभी भी धुरंधर मेरे दिमाग से नहीं निकल रही है आदित्य धर. आप एक अविश्वसनीय मेकर हैं.रणवीर सिंह- शांत से लेकर जोशीले तक,क्या सफर रहा और कितना लगातार. अक्षय खन्ना- हमेशा से मेरे फेवरेट रहे हैं और यह फ़िल्म इसका सबूत है. माधवन- जबरदस्त ग्रेस, ताकत और गरिमा!! लेकिन यार राकेश बेदी- तुमने जो किया वो जबरदस्त था, क्या एक्टिंग थी,शानदार. सभी के लिए ज़ोरदार तालियां. खासकर मेकअप और प्रोस्थेटिक्स डिपार्टमेंट के लिए! मैं पार्ट 2 का इंतजार नहीं कर सकता!





बता दें धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म 1 दिन में ही 200 करोड़ के क्लब में शामिल हो जाएगी. ये जल्द ही अपना बजट भी पूरा कर लेगी.

