अक्षय कुमार के सुरक्षा काफिले की गाड़ी को ऑटो ने मारी टक्कर, भयानक एक्सीडेंट में पलट गई कार, दो घायल
Akshay Kumar Escort Car Accident: सोमवार की शाम को मुंबई में अक्षय कुमार की एस्कॉर्ट कार को पीछे से एक ऑटो ने टक्कर मार दी. इस घटना में कार पलट गई और ऑटो ड्राइवर समेत दो लोग घायल हो गए.
सोमवार शाम मुंबई में बॉलीवुड अभिनेता अक्षय कुमार की एस्कॉर्ट कार एक ऑटो रिक्शा से टकरा गई, जिससे कम से कम दो लोग घायल हो गए. यह भयानक एक्सीडेंट अभिनेता के जुहू स्थित आवास के पास हुआ. हालांकि, दुर्घटना के समय अक्षय कुमार कार में मौजूद नहीं थे.
कैसे हुई दुर्घटना?
बताया जा रहा है कि यह घटना तब घटी जब अक्षय कुमार अपनी पत्नी ट्विंकल खन्ना सहित एयरपोर्ट से अपने जुहू स्थित घर की और लौट रहे थे. इसी दौरान ए कार ने ऑटो-रिक्शा ने पीछे से टक्कर मार दी, जिससे रिक्शा पलट गया और अक्षय कुमार के साथ चल रहे वाहन से टकरा गया. टक्कर इतनी ज़ोरदार थी कि एक्टर का सुरक्षा वाहन सड़क पर दाईं ओर पलट गया.
वहीं घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और स्थिति को नियंत्रण में कर लिया. वायरल हो रहे वीडियो में अक्षय की एस्कॉर्ट गाड़ी दो टायर पर पलटी हुई दिख रही है, जबकि ऑटो-रिक्शा के आगे के हिस्से के बुरी तरह परखच्चे उड़े हुए नजर आ रहे हैं. गनीमत ये है कि, किसी को गंभीर चोट नहीं आई है.
ऑटो ड्राइवर के भाई ने क्या कहा?
दुर्घटना में घायल हुए ऑटो-रिक्शा चालक के भाई मोहम्मद समीर ने बताया, "यह घटना रात करीब 8 से 8:30 बजे के बीच हुई, मेरा भाई रिक्शा चला रहा था, तभी अक्षय कुमार की इनोवा और एक मर्सिडीज उसके पीछे आ रही थीं. मर्सिडीज ने इनोवा को टक्कर मारी, जिसके चलते इनोवा रिक्शा से जा टकराई. नतीजतन, मेरा भाई और एक अन्य यात्री रिक्शा के नीचे दब गए. पूरा रिक्शा क्षतिग्रस्त हो गया और मेरे भाई की हालत बेहद गंभीर है. हमारी बस यही गुजारिश है कि मेरे भाई का उचित इलाज हो और रिक्शा को हुए नुकसान की भरपाई की जाए. हमें और कुछ नहीं चाहिए."
वहीं मामले में जुहू पुलिस ने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की है और ऑटो चालक को अस्पताल में भर्ती करा दिया है.
