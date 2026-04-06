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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBO Report: अक्षय कुमार के लिए डूबते का सहारा बनेगी 'भूत बंगला'? जानिए पिछली 10 फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

BO Report: अक्षय कुमार के लिए डूबते का सहारा बनेगी 'भूत बंगला'? जानिए पिछली 10 फिल्मों की बॉक्स ऑफिस रिपोर्ट

Akshay Kumar Box Office Report: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज कर दिया गया है. इसे दर्शकों से अच्छा खासा रिस्पांस मिल रहा है. ऐसे में क्या ये फिल्म उनके लिए डूबते का सहारा बन पाएगी?

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 06 Apr 2026 05:56 PM (IST)
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बॉलीवुड के खिलाड़ी कुमार कहे जाने वाले एक्टर अक्षय कुमार (Akshay Kumar) इन दिनों अपकमिंग फिल्म 'भूत बंगला' की रिलीज को लेकर चर्चा में हैं. फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया जा चुका है, जिसे दर्शकों और क्रिटिक्स की ओर से काफी पसंद किया जा रहा है. लेकिन, सवाल यहां ये है कि क्या एक्टर के लिए ये फिल्म डूबते का सहारा बन पाएगी? क्योंकि पिछले कुछ समय से उनकी फिल्में खास कमाल नहीं दिखा पा रही हैं.

हालांकि, अक्षय कुमार ने फिल्म 'खेल खेल में' के इवेंट में फ्लॉप फिल्मों को लेकर कहा था कि जो हो रहा है अच्छे के लिए हो रहा है. एक्टर का इस दौरान कहना था कि वो सोच विचार नहीं करते हैं. उन्हें फिक्र ना करने के मैसेज भी आते हैं. अक्षय ने उस समय तीखे शब्दों में कहा था, 'मरा नहीं हूं. इधर ही हूं, काम करता रहूंगा.'

कोविड के बाद अक्षय कुमार की फिल्में

अक्षय कुमार के लिए 2016 से 2019 का समय गोल्डन पीरियड माना जाता है. उन्होंने थिएटर पर एक के बाद एक बॉक्स ऑफिस पर हिट फिल्में दी थी. इस बीच उनकी 'रुस्तम', 'जॉली एलएलबी 2', 'टॉयलेट एक प्रेम कथा', 'पैड मैन' जैसी हिट फिल्में रिलीज हुईं. हालांकि, कोविड-19 के बाद एक्टर की फिल्में बॉक्स ऑफिस पर खास परफॉर्म नहीं कर पाईं. कोविड के बाद तो अक्षय ने फ्लॉप की झड़ी ही लगा दी. 

बॉलीवुड हंगामा के अनुसार, कोरोना महामारी के बाद अक्षय की 'बैल बॉटम', 'सूर्यवंशी', 'अतरंगी रे' और 'बच्चन पांडे' समेत करीब 16 फिल्में रिलीज हुईं और इसमें से ज्यादातर फिल्में फ्लॉप या फिर एवरेज साबित हुईं. 

फिल्में हिट या फ्लॉप
जॉली एलएलबी 3 एवरेज (113.59 करोड़ कलेक्शन)
हाउसफुल 5 एवरेज (160.72 करोड़ कलेक्शन)
केसरी चैप्टर 2 सेमी हिट (93.28 करोड़ कलेक्शन)
स्काई फोर्स एवरेज (131.44 करोड़ कलेक्शन)
खेल खेल में फ्लॉप (40.36 करोड़ कलेक्शन)
सरफिरा फ्लॉप (22.13 करोड़ कलेक्शन)
बड़े मियां छोटे मियां फ्लॉप (59.17 करोड़ कलेक्शन)
मिशन रानीगंज फ्लॉप (33.74 करोड़ कलेक्शन)
OMG 2 सुपरहिट (150.17 करोड़ कलेक्शन)
सेल्फी डिजास्टर (16.85 करोड़ कलेक्शन)

2022 और 2024 में लगाई फ्लॉप की झड़ी

बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के अनुसार, साल 2022 और 2024 में अक्षय कुमार ने फ्लॉप की झड़ी ही लगा दी. 2022 में एक्टर की 'बच्चन पांडे' (फ्लॉप), 'सम्राट पृ्थ्वीराज' (फ्लॉप), 'रक्षा बंधन' (फ्लॉप) और 'राम सेतु' (एवरेज) जैसी फिल्में आईं और चली गईं. वहीं, 2024 में एक्टर की 'बड़े मियां छोटे मियां' (फ्लॉप), 'सरफिरा' (फ्लॉप) और 'खेल खेल में' (फ्लॉप) जैसी फिल्मों को रिलीज किया गया, जो कि बॉक्स ऑफिस पर बुरी तरह पिटीं और अक्षय को भी इसके लिए आलोचनाओं का सामना करना पड़ा.

2023 में दी बड़ी ब्लॉकबस्टर

अक्षय कुमार के लिए साल 2023 बेहतरीन साबित हुआ. इस साल अभिनेता ने दो फिल्में दी और इसमें से एक ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी. इसमें पहली तो 'सेल्फी' थी. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो ये फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी. इसके बाद उसी साल 'बॉर्डर 2' के साथ सिनेमाघरों में 'OMG 2' आई, जिसने 150 करोड़ से ज्यादा का बिजनेस किया और सुपरहिट साबित हुई. हालांकि, फिर 'मिशन रानीगंज' आई, जो सिनेमाघरों में फ्लॉप रही लेकिन ओटीटी पर हिट साबित हुई.

 
 
 
 
 
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2025 में 1 सेमी हिट और 3 एवरेज

अक्षय कुमार के लिए 2025 कमबैक माना जाता है. IMDb की मानें तो पिछले साल अक्षय की फिल्मों की सक्सेस रेट बाकी के सालों से बेहतर रही. लेकिन अगर बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट की मानें तो 2025 में अभिनेता ने 3 एवरेज और एक सेमी हिट दी. इसमें 'स्काई फोर्स' (एवरेज), 'केसरी चैप्टर 2' (सेमी हिट), 'हाउसफुल 5' (एवरेज) और 'जॉली एलएलबी 3' (एवरेज) जैसी फिल्मों को रिलीज किया गया.

2026  में अक्षय की इन फिल्मों पर टिकी निगाहें

अब साल 2026 में अक्षय कुमार की रिलीज होने वाली फिल्मों पर लोगों की निगाहें टिकी हैं. इसमें 'भूत बंगला', जिसे 17 अप्रैल और 'वेलकम टू द जंगल' को 26 जून को सिनेमाघरों में रिलीज किया जाएगा. ऐसे में अब लोगों की निगाहें इन फिल्मों पर टिकी हुई हैं कि एक्टर की ये फिल्में कुछ कमाल दिखा पाएं. 'भूत बंगला' का ट्रेलर जारी कर दिया गया है, जिसे मिला-जुला रिएक्शन मिल रहा है.

15 साल बाद वापसी कर रही अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी

अक्षय कुमार और प्रियदर्शन की जोड़ी ने बॉक्स ऑफिस पर कई हिट फिल्में दी हैं. दोनों ने 15 साल बाद 'भूत बंगला' के साथ वापसी कर रहे हैं. इसके पहले वह 'हेरा फेरी' (2000), 'गरम मसाला' (2005), 'भागम भाग' (2006), 'भूल भुलैया' (2007), 'दे दना दन' (2009) और 'खट्टा मीठा' (2010) जैसी फिल्मों में साथ काम कर चुके हैं. ऐसे में अब देखना होगा कि ये जोड़ी इतने लंबे समय के बाद वापसी कर फिर से हिट हो पाती है या नहीं.

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखे गए आंकड़े बॉलीवुड हंगामा से लिए गए हैं.

Published at : 06 Apr 2026 05:52 PM (IST)
Tags :
Akshay Kumar Box Office Bhoot Bangla
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