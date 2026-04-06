एक्सप्लोरर
'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च में फटे कपड़े पहनकर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स बोले- किस लेवल की गरीबी है ये
Bhooth Bangla Trailer Launch: अक्षय कुमार की फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर रिलीज हो गया है. फिल्म के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय फटे कपड़े पहनकर पहुंचे और सबका ध्यान खींच लिया.
बॉलीवुड एक्टर अक्षय कुमार की मोस्ट अवेटेड फिल्म 'भूत बंगला' का ट्रेलर आखिरकार रिलीज हो गया है, जिसे कॉमेडी और हॉरर से भरपूर है. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म में परेश रावल, राजपाल यादव, तब्बू, वामिका गब्बी जैसे एक्टर्स नजर आएंगे. मुंबई में 'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च इवेंट में अक्षय फटे कपड़े पहनकर पहुंचे और सबका ध्यान अपनी ओर खींच लिया.
1/7
2/7
Published at : 06 Apr 2026 05:35 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च में फटे कपड़े पहनकर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स बोले- किस लेवल की गरीबी है ये
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के स्टार कास्ट पर मेकर्स ने की पैसों की बारिश, जानें अक्षय से वामिका तक की फीस
बॉलीवुड
7 Photos
'रामायण' की 'सीता' को खुद की शर्तों पर काम करना है पसंद, फिर चाहे क्यों ना हो करोड़ों का नुकसान
बॉलीवुड
17 Photos
साड़ी में कहर बरपाती नजर आईं आलिया भट्ट, लेकिन अनु मलिक की बेटी ने बनी इवेंट की स्टार
बॉलीवुड
7 Photos
सलमान खान और उनके 'माई सुख' की क्यूटनेस ने जीता दिल! तस्वीरों में दिखा भाईजान का असली सुकून
बॉलीवुड
7 Photos
एयरपोर्ट पर छाया तमन्ना भाटिया का ट्रेडिशनल लुक, हल्के गुलाबी सूट में फैंस को बनाया दीवाना
बॉलीवुड
10 Photos
सारा अली खान ने पूरे परिवार संग मनाया ईस्टर, सैफ-करीना के साथ दिखी खास बॉन्डिंग, देखें तस्वीरें
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
मनोरंजन
अक्षय कुमार की 'हेरा फेरी 3' में हो रही देरी? परेश रावल ने बताया सच
मनोरंजन
लाइव: 'धुरंधर 2' ने बॉक्स ऑफिस पर तोड़े रिकॉर्ड, 1600 करोड़ कमाने के बाद चली सेंसर की कैंची
मनोरंजन
Live: तीसरे मंडे टेस्ट में पास हो पाएगी 'धुरंधर 2'? 5 बजे तक 3 करोड़ ही हुई है कमाई
मनोरंजन
KKK 15 में नजर आएंगी 'ये रिश्ता' की अक्षरा, संस्कारी बहू का चोला छोड़ करेंगी खतरनाक स्टंट!
Advertisement
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के ट्रेलर लॉन्च में फटे कपड़े पहनकर पहुंचे अक्षय कुमार, यूजर्स बोले- किस लेवल की गरीबी है ये
बॉलीवुड
7 Photos
'भूत बंगला' के स्टार कास्ट पर मेकर्स ने की पैसों की बारिश, जानें अक्षय से वामिका तक की फीस
प्रेम कुमारJournalist
Opinion