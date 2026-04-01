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'भूत बंगला' के स्टार कास्ट पर मेकर्स ने की पैसों की बारिश, जानें अक्षय कुमार से लेकर वामिका गब्बी तक को कितनी मिली फीस
अक्षय कुमार स्टारर फिल्म भूत बंगला 10 अप्रैल को बॉक्स ऑफिस पर दस्तक देने के लिए पूरी तरह से तैयार हैं. चलिए फिल्म की रिलीज से पहले जानते हैं कि स्टारकास्ट को कितनी फीस मिली है.
अक्षय कुमार की मच अवेटेड फिल्म भूत बंगला को लेकर फैंस में काफी एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है. क्योंकि, अक्षय और प्रियदर्शन की जब-जब जोड़ी बनी है बॉक्स ऑफिस पर कमाल हुआ है.
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Published at : 01 Apr 2026 03:46 PM (IST)
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