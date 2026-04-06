साई पल्लवी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलकर बात की थी. साई पल्लवी ने कहा था,'अगर कोई मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता.मैं एक नॉर्मल लड़की हूं और मेरे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं.'