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'रामायण' की 'सीता' को खुद की शर्तों पर काम करना है पसंद, बेशक हो करोड़ों का नुकसान आज तक नहीं किया ये समझौता
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म में वो सीता की भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली हैं.
साई पल्लवी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद है. पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी वो कुछ चीजों से समझौता नहीं करतीं.
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Published at : 06 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags ::Ramayana Ramayana Sai Pallavi
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प्रेम कुमारJournalist
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