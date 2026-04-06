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हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुड'रामायण' की 'सीता' को खुद की शर्तों पर काम करना है पसंद, बेशक हो करोड़ों का नुकसान आज तक नहीं किया ये समझौता

'रामायण' की 'सीता' को खुद की शर्तों पर काम करना है पसंद, बेशक हो करोड़ों का नुकसान आज तक नहीं किया ये समझौता

साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म में वो सीता की भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Apr 2026 03:22 PM (IST)
साउथ की पॉपुलर एक्ट्रेस में से एक मानी जाने वाली साई पल्लवी इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म रामायण को लेकर सुर्खियां बटोर रही हैं. इस फिल्म में वो सीता की भूमिका निभाती हुई नजर आने वाली हैं.

साई पल्लवी एक ऐसी एक्ट्रेस हैं, जिन्हें अपनी शर्तों पर जिंदगी जीना पसंद है. पर्सनल लाइफ में ही नहीं बल्कि प्रोफेशनल लाइफ में भी वो कुछ चीजों से समझौता नहीं करतीं.

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बॉलीवुड हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस भी बिना मेकरअप के बाहर नहीं निकलना चाहती हैं. लेकिन, साई पल्लवी एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो बिना मेकअप के फिल्मों में भी काम कर लेती हैं.
बॉलीवुड हो या साउथ फिल्म इंडस्ट्री बड़ी से बड़ी एक्ट्रेसेस भी बिना मेकरअप के बाहर नहीं निकलना चाहती हैं. लेकिन, साई पल्लवी एक इकलौती ऐसी एक्ट्रेस है जो बिना मेकअप के फिल्मों में भी काम कर लेती हैं.
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साई पल्लवी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलकर बात की थी. साई पल्लवी ने कहा था,'अगर कोई मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता.मैं एक नॉर्मल लड़की हूं और मेरे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं.'
साई पल्लवी ने खुद एक इंटरव्यू के दौरान इस बारे में खुलकर बात की थी. साई पल्लवी ने कहा था,'अगर कोई मुझसे मेरे मेकअप के बारे में पूछता है, तो मेरे पास इसका कोई जवाब नहीं होता.मैं एक नॉर्मल लड़की हूं और मेरे चेहरे पर पिंपल्स होते हैं.'
Published at : 06 Apr 2026 03:22 PM (IST)
Tags :
:Ramayana Ramayana Sai Pallavi

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