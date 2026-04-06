'चांद मेरा दिल' की रिलीज डेट का ऐलान, अनन्या पांडे-लक्ष्य की रोमांटिक केमिस्ट्री ने बढ़ाया तापमान

बॉलीवुड लव स्टोरी पसंद करने वालों के लिए एक बड़ी खबर सामने आई है. करण जोहर की फिल्म 'चांद मेरा दिल' को लेकर फैंस का इंतजार आखिरकार खत्म हो गया है. हाल ही में मेकर्स ने फिल्म के नए पोस्टर शेयर किए हैं और इसकी रिलीज डेट और टीजर रिलीज का ऐलान कर दिया है. इन पोस्टर्स में अनन्या पांडे और लक्ष्य के बीच की केमिस्ट्री साफ नजर आ रही है. रिलीज से पहले ही ये फिल्म लोगों के बीच चर्चा का विषय बन गई है.

कब रिलीज होगी फिल्म?

करण जोहर ने अपने इंस्टाग्राम पर फिल्म के कई नए पोस्टर शेयर किए, जिनमें अनन्या और लक्ष्य रोमांटिक अंदाज में दिख रहे है. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'एक ऐसी लव स्टोरी, जहां जिंदगी प्यार से तेज चलती है. 22 मई 2026 को 'चांद मेरा दिल' सिनेमाघरों में रिलीज होगी.' पोस्टर पर लिखे शब्द ये इशारा करते हैं कि फिल्म सिर्फ प्यार की कहानी नहीं, बल्कि इसमें जिंदगी के उतार-चढ़ाव और रिश्तों के बीच मुश्किलें भी दिखाई जाएंगी.

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इसके अलावा करण ने एक और पोस्टर शेयर कर टीजर रिलीज की जानकारी दी और लिखा, 'एक कहानी जो तोड़ती है, जोड़ती है और प्यार में 'पागल' होने की परिभाषा को ही बदल देती है. फिल्म का टीजर कल रिलीज होगा.'

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फिल्म की पूरी टीम

बता दें कि 'चांद मेरा दिल' का निर्देशन को विवेक सोनी ने किया है और इसे करण जौहर की धर्म प्रोडक्शंस के साथ कई बड़े प्रोड्यूसर्स मिलकर बना रहे हैं. फिल्म की कहानी भी विवेक सोनी ने ही लिखी है और इसका म्यूजिक सचिन-जिगर तैयार कर रहे है. इस फिल्म की घोषणा साल 2024 में की गई थी, तब से ही फैंस इसकी रिलीज डेट का इंतजार कर रहे थे. अब जब रिलीज डेट सामने आ चुकी है, तो दर्शकों को उम्मीद है कि आने वाले समय में 'चांद मेरा दिल' बॉक्स ऑफिस पर एक बड़ी रोमांटिक फिल्म साबित हो सकती है.