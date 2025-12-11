रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना का भौकाल एक हफ्ते बाद भी कायम है. 'धुरंधर' ने फाइनली आज वो रिकॉर्ड बना दिया है जो इस साल सिर्फ एक फिल्म 'छावा' बना पाई. फिल्म की कमाई वीकडेज में भी खूब हो रही है. इसी के बदौलत ये फिल्म 'छावा' के बड़े रिकॉर्ड की बराबरी कर चुकी है.

आज फिल्म को रिलीज हुए एक हफ्ता हो चुका है और इन 7 दिनों में फिल्म ने कितना कमाया ये जान लेते हैं. साथ ही, जानेंगे कि फिल्म ने किस बड़े रिकॉर्ड के मामले में 'छावा' की बराबरी कर ली है.

'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

आदित्य धर के डायरेक्शन में बनी 'धुरंधर' ने एक हफ्ते में हर दिन कितनी कमाई की है, इस बारे में पूरा डेटा आप नीचे टेबल में सैक्निल्क के मुताबिक देख सकते हैं. बता दें कि आज की कमाई का डेटा 5:05 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.

डे बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 1 28 करोड़ डे 2 32 करोड़ डे 3 43 करोड़ डे 4 23.25 करोड़ डे 5 27 करोड़ डे 6 27 करोड़ डे 7 10.95 करोड़ टोटल 191.2 करोड़

'छावा' के किस रिकॉर्ड की बराबरी की 'धुरंधर' ने?

फरवरी में रिलीज हुई विक्की कौशल की 'छावा' ने 601.54 करोड़ रुपये का लाइफटाइम कलेक्शन किया. भले ही 'धुरंधर' को लाइफटाइम कलेक्शन के पास पहुंचने के लिए अभी लंबा समय लगे लेकिन फिर भी रणवीर सिंह की ये फिल्म उस रिकॉर्ड की बराबरी कर चुकी है जो इस साल सिर्फ 'छावा' के पास था.

'छावा' ही एक ऐसी फिल्म है जिसने एक हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और 7 दिनों में 219.25 करोड़ कमाए थे. अब थोड़ी ही देर में 'धुरंधर' साल की दूसरी ऐसी फिल्म बनने वाली है जिसने एक हफ्ते में 200 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है.

'धुरंधर' के बारे में

सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 6 दिनों में 274.25 करोड़ बटोर लिए हैं. आदित्य धर के निर्देशन में बनी इस फिल्म में सिर्फ रणवीर सिंह ही नहीं अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल के अलावा आर माधवन भी अहम रोल में हैं. लेकिन इस बार केक की चेरी उठाकर ले जाने का काम अक्षय खन्ना ने किया है. FA9LA गाने पर उनकी स्वैग वाली एंट्री इंटरनेट पर वायरल है और जो इस एंट्री सीन को देख ले रहा है वो फिल्म भी जरूर देखना चाह रहा है.