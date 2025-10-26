'बिना वजह मुझसे छीने गए कई प्रोजेक्ट', सिंगर अखिल सचदेवा ने बयां किया दर्द

बॉलीवुड गायक अखिल सचदेवा ने इंडस्ट्री की सच्चाई और अपने सामने आ रही चुनौतियों पर खुलकर बात की है. उन्होंने बताया कि कई बड़े प्रोजेक्ट और गाने आखिरी समय पर उनसे छीन लिए गए, लेकिन उन्होंने खुद पर विश्वास कभी नहीं खोया.

अखिल के लिए मुश्किल भरा रहा बॉलीवुड का सफर

अखिल सचदेवा ने बताया कि उनके लिए इंडस्ट्री में काम करना हमेशा आसान नहीं रहा और कई बार उनके बहुत बड़े प्रोजेक्ट भी आखिरी समय पर हाथ से निकल गए. उन्हें इस बारे में कोई सूचना नहीं दी जाती थी, जिससे उन्हें यह एहसास हुआ कि इस दुनिया में चीजें हमेशा हमारी योजना के मुताबिक नहीं होतीं. अखिल ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट में लिखा, ‘उन्होंने पिछले साल कई मुश्किलों का सामना किया. उन्होंने महसूस किया कि चाहे आप कितनी भी मेहनत करें और खुद को कितना भी तैयार करें, कभी-कभी समय आपके पक्ष में नहीं होता.’

View this post on Instagram A post shared by Nasha Boy (@sachdevaakhilnasha)

‘मुझसे कई प्रोजेक्ट छीने गए’

अखिल सचदेवा ने कहा, ''मुझे इंडस्ट्री और कुछ लोगों से कई 'रियलिटी चेक' मिले, जिससे मुझे असली दुनिया की सच्चाई समझ में आई. कई बड़े और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट और गाने अचानक मुझसे छीने गए, लेकिन इसके लिए मैंने किसी को दोष नहीं दिया. दुनिया ऐसे ही चलती है और कभी-कभी सिर्फ सही समय का इंतजार करना ही सबसे जरूरी होता है.''

''मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया”

अपने पोस्ट में आगे अखिल ने अपनी मानसिक स्थिति और खुद पर भरोसा बनाए रखने के बारे में लिखा. उन्होंने पोस्ट के जरिए कहा, ''मैंने कभी खुद पर विश्वास नहीं खोया और हमेशा अपनी मां के आशीर्वाद और हनुमान जी की कृपा को महसूस किया. मैं ब्रह्मांड को बताना चाहता हूं कि चाहे कितनी भी कठिनाइयां आ जाएं, मैं हमेशा अपने सपनों के लिए लड़ता रहूंगा. मैं अपने परिवार, अपनी पत्नी और पिता के लिए हमेशा प्यार और सुरक्षा देने की पूरी कोशिश करता रहूंगा और अपने जीवन के हर पल को संगीत और अपने सपनों के लिए जिऊंगा.''

View this post on Instagram A post shared by Nasha Boy (@sachdevaakhilnasha)

‘आने वाले साल सबसे बेहतरीन हैं’

अखिल ने 2026 और उससे आगे आने वाले सालों को अपने लिए 'सबसे बेहतरीन समय' बताया और खुद को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी. उन्होंने लिखा कि वे प्यार, सम्मान और जुनून के साथ दुनिया में सफलता हासिल करेंगे. अपने पोस्ट में उन्होंने हनुमान जी, श्रीराम और अपनी मां को याद किया और उनके लिए अपना प्यार व्यक्त किया.

ये हैं अखिल सचदेवा के पॉपुलर गानें

गायक अखिल सचदेवा को बॉलीवुड में कई हिट गानों के लिए जाना जाता है. उनके लोकप्रिय गानों में 'तेरा बन जाऊंगा' और 'हमसफर' शामिल हैं. इसके अलावा, उनके सिंगल्स जैसे 'गल सुन', 'ओ साजना', और 'चन्ना वे' भी काफी पसंद किए गए. वह वेब सीरीज 'ब्रोकन बट ब्यूटीफुल' के गाने 'तेरे नाल' के लिए भी जाने जाते हैं, जिसने उनकी पहचान को और मजबूत कर दिया.

ये भी पढ़ें -

Celebs Spotted: बीवी का हाथ थामे नजर आए अक्षय कुमार, तो मां आलिया की गोद में दिखी राहा, देखें सेलेब्स का लुक