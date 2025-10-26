हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडCelebs Spotted: बीवी का हाथ थामे नजर आए अक्षय कुमार, तो मां आलिया की गोद में दिखी राहा, देखें सेलेब्स का लुक

Celebs Spotted In Mumbai: इस रिपोर्ट में आज हम आपके लिए उन बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें संडे के दिन पैप्स ने अपने कैमरे में कैद किया....

By : सखी चौधरी  | Updated at : 26 Oct 2025 05:50 PM (IST)
बॉलीवुड सितारे हर दिन अपने काम की वजह से मुंबई शहर की अलग-अलग जगहों पर स्पॉट किए जाते हैं. आज यानि संडे के दिन भी कई सेलेब्स पैपराजी के कैमरे में कैप्चर हुए. नीचे तस्वीरों में देखिए इस दौरान कौन किस लुक में नजर आया.

1/7
एक्ट्रेस जाह्नवी कपूर को पैपराजी ने हाल ही में एयरपोर्ट पर स्पॉट किया था. जहां एक्ट्रेस कूल लुक में दिखी.
2/7
एक्टर ईशान खट्टर की ये तस्वीर भी एयरपोर्ट की है. जहां वो पैप्स के कैमरे में कैद हुए थे.
3/7
एक्ट्रेस हुमा कुरैशी फंकी लुक में एयरपोर्ट पर नजर आई. उन्होंने पैप्स को कई पोज भी दिए.
4/7
बॉलीवुड की पॉपुलर हसीना शिल्पा शेट्टी हमेशा की तरह स्टाइलिश लुक में दिखी. उन्होंने व्हाइट जैकेट और शेड्स के साथ लुक पूरा किया.
5/7
एक्ट्रेस आलिया भट्ट मुंबई के प्राइवेट एयरपोर्ट पर नजर आए. इस दौरान वो पति रणबीर कपूर और फिल्ममेकर करण जौहर भी नजर आए.
6/7
आलिया की गोद में उनकी लाडली बेटी राहा कपूर भी थी. जिसका फेस एक्ट्रेस ने हाथ से छुपाया हुआ था.
7/7
बॉलीवुड के खिलाड़ी अक्षय कुमार अपनी वाइफ ट्विंकल खन्ना के साथ एयरपोर्ट पर दिखे. दोनों एक-दूजे का हाथ थामकर पोज देते दिखे.
Published at : 26 Oct 2025 05:50 PM (IST)
Akshay Kumar Twinkle Khanna Bollywood Alia Bhatt

Photo Gallery

