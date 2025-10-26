एक्सप्लोरर
Celebs Spotted: बीवी का हाथ थामे नजर आए अक्षय कुमार, तो मां आलिया की गोद में दिखी राहा, देखें सेलेब्स का लुक
Celebs Spotted In Mumbai: इस रिपोर्ट में आज हम आपके लिए उन बॉलीवुड सेलेब्स की लिस्ट लेकर आए हैं. जिन्हें संडे के दिन पैप्स ने अपने कैमरे में कैद किया....
बॉलीवुड सितारे हर दिन अपने काम की वजह से मुंबई शहर की अलग-अलग जगहों पर स्पॉट किए जाते हैं. आज यानि संडे के दिन भी कई सेलेब्स पैपराजी के कैमरे में कैप्चर हुए. नीचे तस्वीरों में देखिए इस दौरान कौन किस लुक में नजर आया.
Published at : 26 Oct 2025 05:50 PM (IST)
बॉलीवुड
7 Photos
