अजय देवगन Vs आर माधवन: कौन है ज्यादा अमीर? एक्टिंग में देते हैं एक-दूसरे को टक्कर

अजय देवगन और आर माधवन जल्द ही साथ में दे दे प्यार दे 2 में नजर आने वाले हैं. ये दोनों ही साथ में कई फिल्मों में काम कर चुके हैं. इससे पहले दोनों शैतान में साथ में नजर आए थे. शैतान बॉक्स ऑफिस पर हिट साबित हुई थी. अब फैंस को दे दे प्यार दे 2 के रिलीज होने का बेसब्री से इंतजार है. ये कॉमेडी फिल्म क्या कमाल करती है इसके लिए तो इंतजार करना पड़ेगा. अजय और माधवन दोनों ही बॉलीवुड के बड़े सितारे हैं. आइए आपको उनकी नेटवर्थ के बारे में बताते हैं.

अजय देवगन को बॉलीवुड में कई साल हो चुके है. वो एक्टिंग के साथ डायरेक्शन और प्रोडक्शन में भी अपना हाथ आजमा चुके हैं. फिल्मों में एक्टिंग करने के साथ अजय प्रोडक्शन हाउस से भी मोटी कमाई करते हैं. आइए आपको उनकी कमाई के बारे में बताते हैं.

कितनी है अजय की नेटवर्थ

जीक्यू की रिपोर्ट के मुताबिक अजय देवगन की टोटल नेटवर्थ 427 करोड़ है. अजय के मुंबई के अलावा लंदन में भी एक घर है. अजय का शिवशक्ति नाम का आलीशान बंगला है, जिसकी कीमत 60 करोड़ रुपये है. अजय-काजोल का लंदन के पार्क लेन में भी एक घर है, जिसकी कीमत करीब 54 करोड़ है. अजय देवगन का अपना प्रोडक्शन हाउस है इसके अलावा उन्होंने कई कंपनी में भी इंवेस्ट किया हुआ है. साथ ही वो कई लग्जरी गाड़ियों के भी मालिक हैं.

आर माधवन की इतनी है नेटवर्थ

आर माधवन और अजय देवगन की नेटवर्थ में जमीन आसमान का फर्क है. कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक आर माधवन की नेटवर्थ 117 करोड़ है. जो अजय देवगन की नेटवर्थ के आधे से भी बहुत कम है. माधवन ने अपने करियर में काफी समय तक बहुत कम फीस ली है. उन्हें शैतान के लिए 10 करोड़ फीस मिली थी. माधवन का मुंबई में एक फ्लैट है और चेन्नई में भी उनका अपना बंगला है. इसके साथ ही माधवन को लग्जीरियस गाड़ियों का शौक है.

ये भी पढ़ें: प्रभास vs अल्लू अर्जुन: दोनों बॉक्स ऑफिस के किंग लेकिन किसका बैंक बैलेंस ज़्यादा, जानें दोनों की नेट वर्थ