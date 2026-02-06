एक्सप्लोरर
दिन ब दिन बला की हसीन होती जा रही हैं महाकुंभ गर्ल Monalisa, खूबसूरती देख तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे
Monalisa Pics: महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से फेमस मोनालिसा भोसले अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड़ एक्ट्रेस को मात देती हैं. मोनालिसा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर आग लगाए रहती हैं.
साल 2025 में महाकुंभ में माला बेचते हुए एक लड़की मोनालिसा ऐसी वायरल हुई की देखते ही देखते वो इंटरनेट सेंशन बन गईं. अब मोनालिसा की फिल्मों में भी एंट्री हो चुकी है और जल्द ही उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग प्रयागराज में ही शुरू होने वाली है. वहीं महाकुंभ में माला बेचने से एक्ट्रेस बनने तक के सफर में मोनालिसा के ट्रांसफॉर्मेशन ने भी हर किसी को हैरान किया है. आज मोनालिसा बला की हसीन हो चुकी हैं.
Published at : 06 Feb 2026 11:35 AM (IST)
