दिन ब दिन बला की हसीन होती जा रही हैं महाकुंभ गर्ल Monalisa, खूबसूरती देख तस्वीरों से नजरें नहीं हटा पाएंगे

Monalisa Pics: महाकुंभ की वायरल गर्ल के नाम से फेमस मोनालिसा भोसले अपनी खूबसूरती से बॉलीवुड़ एक्ट्रेस को मात देती हैं. मोनालिसा की तस्वीरें आए दिन सोशल मीडिया पर आग लगाए रहती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 06 Feb 2026 11:39 AM (IST)
साल 2025 में महाकुंभ में माला बेचते हुए एक लड़की मोनालिसा ऐसी वायरल हुई की देखते ही देखते वो इंटरनेट सेंशन बन गईं. अब मोनालिसा की फिल्मों में भी एंट्री हो चुकी है और जल्द ही उनकी पहली बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग प्रयागराज में ही शुरू होने वाली है. वहीं महाकुंभ में माला बेचने से एक्ट्रेस बनने तक के सफर में मोनालिसा के ट्रांसफॉर्मेशन ने भी हर किसी को हैरान किया है. आज मोनालिसा बला की हसीन हो चुकी हैं.

अपनी बड़ी-बड़ी कजरारी आंखों से लागों लोगों के दिलों का करार लूटने वाली मोनालिसा का लुक अब काफी बदल चुका है और वो खूबसूरती में बी टाउन की हसीनाओं को फेल कर रही हैं.
मोनालिसा इंडियन आउटफिट हो या फिर वेस्टर्न ड्रेस हर किसी में बला की हसीन लगती हैं.
Published at : 06 Feb 2026 11:35 AM (IST)
बॉलीवुड फोटो गैलरी

विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
उम्मीदों से बढ़कर निकली “vadh 2” — बिना VFX की दमदार कहानी जो अंत तक बांधे रखे
Gold vs Silver:Investor का Paisa कहाँ Safe?| Suvankar Sen, MD & CEO,Senco Gold Interview |Paisa Live
Vodafone Idea AGR Dues Update: Govt Re-Assessment Panel Formed | Vi पर क्या असर? | Paisa Live
IPO Alert: Aye Finance IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band|
Manipur में सरकार बनते ही हिंसा भड़की | Breaking News

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
विश्व
अमेरिका ने चीन से बोला सफेद झूठ! जिनपिंग-ट्रंप की फोन कॉल के बाद बीजिंग ने खोली पोल
दिल्ली NCR
Delhi: लापता हो रहे लोग, सोती रही पुलिस, 36 दिनों में 2,475 हुए गुम, अपनों को ढूंढ रहें परिजन
विश्व
'थैंक यू पाकिस्तान..', भारत संग मैच को PAK ने कहा न तो खुशी से झूम उठा बांग्लादेश, गंदी चाल का हो गया खुलासा
क्रिकेट
IND vs ENG U-19 World Cup Final: U-19 वर्ल्ड कप का खिताबी मुकाबला आज, भारत-इंग्लैंड फाइनल से पहले जानें टॉस टाइम और संभावित प्लेइंग 11
तमिल सिनेमा
Jana Nayagan Release date: 'जन नायगन' में मेकर्स ने किए सीबीएफसी के बताए कट, जानें- कब रिलीज होगी थलपति विजय की फिल्म?
नौकरी
BHU Recruitment 2026: बीएचयू में बंपर भर्ती, सीनियर साइंटिस्ट से लेकर स्टेनोग्राफर तक के पद, जानें आवेदन प्रक्रिया
जनरल नॉलेज
नीला या सफेद नहीं, सिर्फ पीले बोर्ड पर ही क्यों लिखा जाता है रेलवे स्टेशन का नाम?
हेल्थ
Sitting Too Long On Toilet: क्या ज्यादा देर टॉयलेट में बैठने से निकल जाता है मलाशय? इस देश में सामने आ चुका केस
ENT LIVE
The 50 या The Elvish Yadav Show? शो को लेकर उठे बड़े सवाल
ENT LIVE
Do Deewane Seher Me:Mrunal Thakur और Siddhant Chaturvedi की प्यारी और relatable love story का cute trailer release
ENT LIVE
Assi के Trailer में दिखी Taapsee Pannu की ताकत, हर एक सीन दमदार
ENT LIVE
Ikka Teaser Review: Sunny Deol और Akshaye Khanna के साथ Legal ड्रामा, मजा ही आ जाएगा
ENT LIVE
'Dhurandhar' के बाद Akshay Khanna का नया Avatar, Netflix की 'Ikka' में दिखेगा दमदार लीगल ड्रामा
